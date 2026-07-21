Was Controller über R wissen sollten

R ist eine Open-Source-Programmiersprache, die speziell für statistische Analysen und grafische Darstellungen entwickelt wurde und deshalb häufig in Hochschulen und Forschungseinrichtungen, aber auch zunehmend in Unternehmen eingesetzt wird. Während Python als Allzwecksprache punktet, überzeugt R besonders bei statistisch fundierten Auswertungen, Zeitreihenanalysen und datenbasierten Visualisierungen. Für Controller mit mathematischem Interesse bietet R ein hohes Maß an analytischer Tiefe.

Welche Anwendungsmöglichkeiten bietet R im Controlling?

Typische Anwendungsfelder im Controlling sind etwa Regressionsanalysen, Zeitreihenprognosen mit Unsicherheitsbändern, Cluster-Analysen, Varianzanalysen oder statistische Tests zur Abweichungserkennung. R ist bekannt für seine umfangreichen Pakete – wie forecast, tseries, caret oder das tidyverse mit ggplot2 – mit denen sich anspruchsvolle Analysen elegant und reproduzierbar umsetzen lassen. Auch interaktive Dashboards sind mit Shiny möglich oder automatisierte Berichte mit RMarkdown. Üblicherweise wird R in der Entwicklungsumgebung R Studio verwendet, die viele komfortable Werkzeuge zur Verfügung stellt.

Welche Vorteile hat R in der Controlling-Praxis?

Ein besonderer Vorteil von R liegt in seiner starken statistischen Methodentiefe und exakten Dokumentation. Die Community stammt aus der Statistik, Epidemiologie, Psychologie und zunehmend aus der Data-Science-Welt. Dadurch eignet sich R besonders für Analysen, bei denen es um statistische Güte, Modellgüte oder Signifikanzfragen geht.

Wie Python ist auch R Open Source: frei verfügbar, mit einem riesigen Ökosystem und stetiger Weiterentwicklung. Für Controller bedeutet das: Zugang zu einem mächtigen Werkzeug ohne Lizenzkosten, allerdings mit dem Anspruch, sich auch konzeptionell in neue Themen wie Modellbewertung oder statistische Hypothesen hineinzudenken. Die Lernkurve ist – besonders ohne Vorkenntnisse – steil, aber lohnenswert.

Welche Grenzen und Schwächen hat R in der Controlling-Praxis?

Natürlich hat R auch Schwächen: Die Programmiersprache ist weniger intuitiv als Python, der Fokus auf Statistik kann für klassische BI-Fragen zu tiefgehend oder unnötig komplex wirken, und die Entwicklungsumgebung R Studio ist nicht jedem sofort zugänglich. Für viele Aufgaben braucht es zudem fundiertes Statistikverständnis – was in der Praxis oft eine Einstiegshürde darstellt.

Für welche Controller-Profile ist R besonders geeignet?

R eignet sich vor allem für Controller mit analytischem Ehrgeiz, Statistikinteresse oder einer Rolle an der Schnittstelle zu Data Scientisten. Es bietet ein hohes Maß an wissenschaftlicher Nachvollziehbarkeit und ist dort ideal, wo Zahlen hinterfragt und statistisch abgesichert werden sollen – etwa bei Investitionsentscheidungen, Hochrechnungen oder Szenarioanalysen.

Fazit: R ist kein Massenwerkzeug für den Controlling-Alltag – aber eine präzise und mächtige Ergänzung, wenn es um tiefergehende Analysen mit statistischer Substanz geht. Für alle, die nicht nur analysieren, sondern auch statistisch argumentieren wollen.

Hinweis

Bild: Haufe Shop

Der Text ist ein Auszug aus dem Buch „ Künstliche Intelligenz und Data Science im Controlling verstehen und anwenden" von Florian Bliefert, erschienen 2026 bei VCW.