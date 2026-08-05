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AI und Digitalisierung in der Unternehmenssteuerung: Ihre Erfahrung ist gefragt

AI und Digitalisierung eröffnen neue Möglichkeiten für Analyse, Planung und Entscheidungsunterstützung und verändern die Unternehmenssteuerung damit grundlegend. Doch welche Anwendungsfelder haben sich bereits etabliert und welche Entwicklungen werden die Unternehmenssteuerung in den kommenden Jahren prägen? Hier ist Ihre Erfahrung gefragt.
Haufe Online Redaktion
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Umfrage Wissensmanagement
Bild: Haufe Online Redaktion

Hintergrund und Zielsetzung der Studie

Mit der wissenschaftlichen Studie „AI und Digitalisierung in der Unternehmenssteuerung: Status quo, Einsatzfelder und Zukunftsperspektiven“ untersuchen das Centre for Performance Management & Controlling (CPMC) der Frankfurt School of Finance & Management gemeinsam mit Serviceware den aktuellen Einsatz von AI und Digitalisierungstechnologien in der Unternehmenssteuerung.

Die Studie verfolgt zwei Perspektiven: Zum einen untersucht sie den Einsatz von AI im Controlling – beispielsweise in Analyse, Reporting, Planung, Forecasting, Automatisierung und Entscheidungsunterstützung. Zum anderen betrachtet sie den unternehmensweiten Einsatz von AI und Digitalisierungstechnologien sowie deren Beitrag zu besseren und frühzeitig verfügbaren Steuerungsinformationen für Management und Controlling.

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa 10 bis 15 Minuten.

Fach- und Führungskräfte sind gefragt

Die Befragung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling, Finance, Unternehmensentwicklung, Strategie, Prozessmanagement, Operational Excellence, IT und Digitalisierung sowie an Mitglieder der Geschäftsleitung und des Top-Managements.

Wer seine Erfahrungen und Perspektiven einbringt, leistet einen wertvollen Beitrag zur wissenschaftlichen Analyse des aktuellen Entwicklungsstands sowie der zukünftigen Potenziale von AI und Digitalisierung in der Unternehmenssteuerung.

Jetzt an der Studie teilnehmen

Veröffentlichung der Ergebnisse

Die Ergebnisse werden wissenschaftlich ausgewertet und ausschließlich in anonymisierter und aggregierter Form veröffentlicht. Darüber hinaus sollen die Erkenntnisse Unternehmen Orientierung bei der Weiterentwicklung ihrer Unternehmenssteuerung geben und Impulse für Wissenschaft und Praxis liefern. Die ersten Studienergebnisse erscheinen im Controller Magazin (Ausgabe 2/2027)

Vertraulichkeit

Die Teilnahme an der Studie erfolgt vollständig anonym. Sämtliche Ergebnisse werden ausschließlich in aggregierter Form ausgewertet und veröffentlicht. Rückschlüsse auf einzelne Personen oder Unternehmen sind nicht möglich.

Auf Wunsch können am Ende der Befragung Kontaktdaten angegeben werden, um über die Studienergebnisse informiert zu werden. Diese Angaben sind freiwillig und werden getrennt von den Antworten auf den Fragebogen erfasst.

Kontakt

Bei Fragen oder Anmerkungen zur Studie wenden Sie sich bitte an Anne Kowalski (E-Mail: a.kowalski@fs.de).

Schlagworte zum Thema:  Reporting , Künstliche Intelligenz (KI) , Digitalisierung
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