Controlling Excellence sichern trotz demografischer Herausforderungen
Langfristige Entwicklungen schlagen jetzt durch
Der demografische Wandel stellt Finance und Controlling vor eine tiefgreifende strukturelle Transformation. Bereits heute sind zahlreiche Positionen unbesetzt, das Durchschnittsalter im Controlling liegt über dem Schnitt und die Nachfrage nach daten- und KI-affinen Profilen steigt ständig.
3 Lösungswege mit Konzepten und Best-Practice-Beispielen
Für diese grundlegende Frage der künftigen Controlling-Exzellenz stehen 3 Lösungswege im Fokus dieses Leitfadens.
- KI im Controlling nutzen: Hier stehen Anwendungsbereiche, Voraussetzungen sowie Chancen und Grenzen des KI-Einsatz im Mittelpunkt.
- Personelle Ressourcen gezielt einsetzen: Hier geht es um die Attraktivität der Controller-Rollen, den Wert einer Strategischen Personalplanung, Kompetenzentwicklung und Weiterbildung sowie um die Chancen von Shared Service Centern im Ausland.
- Führung und Steuerung neu denken: Generational Leadership ermöglicht eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Generationen und berücksichtigt dabei auch die Integration von AI-Agenten.
Zu allen Lösungsansätzen bietet das Buch empirische Datengrundlagen, innovative Konzepte sowie Praxiserfahrungen von ALBO Solutions, Beiersdorf, Datev, Deutsche Telekom, Gerresheimer und TRUMPF.
Warum Sie dieses Buch lesen sollten:
Dieses Buch kommt genau zur richtigen Zeit. Mit ihm erhalten Controllerinnen und Controller Orientierung für die organisatorische und technische Neuausrichtung sowohl der Controlling-Bereiche an sich wie auch für die persönlichen Entwicklungspfade in diesem weiterhin elementaren Bereich der Unternehmenssteuerung.
Das Buch
Internationaler Controller Verein (Hrsg.)
Controlling Excellence sichern trotz demografischer Herausforderungen
Mit Künstlicher Intelligenz, Personalentwicklung und Generational Leadership gegensteuern
Bestell-Nr.: E01401_48 / ISBN: 978-3-648-19069-2
Umfang: 124 Seiten / Preis: 34,95 EUR
Erhältlich in der Buchhandlung Ihres Vertrauens und im Haufe Shop .
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Mit der Formel SUMME über mehrere Excel-Tabellenblätter schnell und einfach Werte addieren
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Datumswerte in Pivot-Tabellen mithilfe einer Gruppierung zusammenfassen
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Diagramme mit gestapelten Säulen erstellen
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These 2: Controlling braucht weniger Controller
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Controlling-Prozesse: Potenziale der Automatisierung
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So führen Sie mehrere Excel-Tabellenblätter in einer Pivot-Tabelle zusammen
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Mit den Formeln LÄNGE, LINKS, RECHTS Textbausteine aus Zellen extrahieren
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Nur sichtbare Zellen in Excel auswählen
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Mit der Formel INDIREKT dynamische Zellen- und Bereichsbezüge erstellen
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EXCEL-TIPP: Mittelwert ohne Null ermitteln
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