In eigener Sache: neuer ICV-Leitfaden

Controlling Excellence sichern trotz demografischer Herausforderungen

 Der demografische Wandel stellt Finance und Controlling vor eine strukturelle Transformation. Wie diese Herausforderungen bewältigt werden können, hat die Ideenwerkstatt des Internationalen Controller Vereins in einem neuen Leitfaden zusammengestellt. 
Haufe Online Redaktion
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Neuer ICV Leitfaden
Bild: Haufe Online Redaktion

Langfristige Entwicklungen schlagen jetzt durch

Der demografische Wandel stellt Finance und Controlling vor eine tiefgreifende strukturelle Transformation. Bereits heute sind zahlreiche Positionen unbesetzt, das Durchschnittsalter im Controlling liegt über dem Schnitt und die Nachfrage nach daten- und KI-affinen Profilen steigt ständig.

3 Lösungswege mit Konzepten und Best-Practice-Beispielen

Für diese grundlegende Frage der künftigen Controlling-Exzellenz stehen 3 Lösungswege im Fokus dieses Leitfadens.

  1. KI im Controlling nutzen: Hier stehen Anwendungsbereiche, Voraussetzungen sowie Chancen und Grenzen des KI-Einsatz im Mittelpunkt.
  2. Personelle Ressourcen gezielt einsetzen: Hier geht es um die Attraktivität der Controller-Rollen, den Wert einer Strategischen Personalplanung, Kompetenzentwicklung und Weiterbildung sowie um die Chancen von Shared Service Centern im Ausland.
  3. Führung und Steuerung neu denken: Generational Leadership ermöglicht eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Generationen und berücksichtigt dabei auch die Integration von AI-Agenten.

Zu allen Lösungsansätzen bietet das Buch empirische Datengrundlagen, innovative Konzepte sowie Praxiserfahrungen von ALBO Solutions, Beiersdorf, Datev, Deutsche Telekom, Gerresheimer und TRUMPF.

Warum Sie dieses Buch lesen sollten:

Dieses Buch kommt genau zur richtigen Zeit. Mit ihm erhalten Controllerinnen und Controller Orientierung für die organisatorische und technische Neuausrichtung sowohl der Controlling-Bereiche an sich wie auch für die persönlichen Entwicklungspfade in diesem weiterhin elementaren Bereich der Unternehmenssteuerung.

Das Buch

Internationaler Controller Verein (Hrsg.)

Controlling Excellence sichern trotz demografischer Herausforderungen

Mit Künstlicher Intelligenz, Personalentwicklung und Generational Leadership gegensteuern

Bestell-Nr.: E01401_48 / ISBN: 978-3-648-19069-2

Umfang: 124 Seiten / Preis: 34,95 EUR

Erhältlich in der Buchhandlung Ihres Vertrauens und im Haufe Shop .

Schlagworte zum Thema:  Künstliche Intelligenz (KI) , Transformation , Demografischer Wandel , Controlling
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