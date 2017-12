Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der TH Köln

Der Controller ist der Navigator des Unternehmens, der dem „Kapitän“, der Geschäftsführung, Klarheit über Standort und Richtung der Unternehmensentwicklung verschafft. Bild: Corbis

Controlling bedeutet zielorientierte Unternehmenssteuerung und erfolgt nach dem Zyklus von Planung, Information, Konstrolle/Analyse und Steuerung. In diesem Kapitel werden die Ziele des Controllings und die Aufgaben der einzelnen Elemente im Controllingkreislauf erläutert.

Was ist Controlling: Definition und Ziel

Das Wort Controlling kommt aus dem Englischen. Es stammt von dem Verb „to control“ ab und bedeutet nicht etwa (nur) kontrollieren, sondern vielmehr steuern, navigieren. Der Controller ist der Navigator des Unternehmens, der dem „Kapitän“, der Geschäftsführung, Klarheit über Standort und Richtung der Unternehmensentwicklung verschafft. Bisher hat man dem Controlling keine direkte Beteiligung an den Unternehmensentscheidungen zugebilligt, es war „nur“ für die Transparenz der Entscheidungsgrundlagen verantwortlich. Mit der rasanten Entwicklung der Digitalisierung verliert das Controlling aber als „Datensammler“ und -verarbeiter an Bedeutung, dafür erhält die Interpretation der Daten ein immer stärkeres Gewicht. Diese Entwicklung rückt das Controlling verstärkt in die Rolle des „Business Partners“, der von der Geschäftsführung auf Augenhöhe wahrgenommen wird und dem Empfehlungen auf der Grundlage der Ergebnisse standardisierter Methoden zugestanden werden. Das Hauptziel des Controllings wird heute verstärkt als eine verhaltensorientierte Rationalitätssicherung von unternehmerischen Entscheidungen verstanden.

Controlling: Aufgaben und Funktionen nach dem Controllingkreislauf



Planung : Eine der wichtigsten Funktionen des Controllings ist die Planung (Budgetplanung für Kostenstellen oder Projekte, Liquiditätsplanung, horizontale Koordination der Umsatz- und Kostenplanung zwischen den Abteilungen, vertikale Koordination der strategischen und operativen Planung zwischen Geschäftsführung und Abteilungen – Mediation). Dazu gehört auch die Beteiligung an der langfristigen Ausrichtung des Unternehmens. Planung sollte nicht nur vergangenheitsorientiert stattfinden, also auf der Grundlage der vorhandenen Kapazitäten und Bedingungen, sondern auch eine Vision beinhalten, die in Form von realistischen Zielen operationalisiert werden muss.

: Eine der wichtigsten Funktionen des Controllings ist die Planung (Budgetplanung für Kostenstellen oder Projekte, Liquiditätsplanung, horizontale Koordination der Umsatz- und Kostenplanung zwischen den Abteilungen, vertikale Koordination der strategischen und operativen Planung zwischen Geschäftsführung und Abteilungen – Mediation). Dazu gehört auch die Beteiligung an der langfristigen Ausrichtung des Unternehmens. Planung sollte nicht nur vergangenheitsorientiert stattfinden, also auf der Grundlage der vorhandenen Kapazitäten und Bedingungen, sondern auch eine Vision beinhalten, die in Form von realistischen Zielen operationalisiert werden muss. Information: Die Sammlung und Aufbereitung von Daten und Informationen für das Controlling wird immer stärker von IT-Stellen übernommen. Dadurch wandelt sich die Rolle des Controllings: Es kommt hier verstärkt auf die Kommunikations- und Vermittlerfunktion des Controllings an. Je selbständiger die IT-Abteilungen Datenaufbereitung betreiben und je selbständiger Unternehmensleiter „auf Knopfdruck“ Daten in der von ihnen gewünschten Form abrufen wollen, desto wichtiger wird es, dass jemand kompetent beurteilen kann,

welche Methoden angewendet werden sollen, welche Daten es dafür braucht und in welcher Form sie (anwenderfreundlich) zur Verfügung gestellt werden sollten.

Unter dem Stichwort „Disclosure Management“ geht es hier um die Unterstützung bei der Standardisierung sowie bei der Automatisierung der Erstellung von verschiedenen Formen des Reportings.