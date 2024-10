Kultur & Wissensmanagement: Den Nährboden für KI-Innovation bereiten

Mitarbeitende für die Nutzung von KI gewinnen

Die Einführung und Skalierung von KI-Technologien erfordert weit mehr als nur technologische Anpassungen. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die offen für Innovationen ist und die Mitarbeitende dazu ermutigt, neue Technologien aktiv zu nutzen und weiterzuentwickeln. Besonders im Controlling- und Finance-Bereich, der traditionell stark auf präzise und bewährte Methoden setzt, kann dies eine tiefgreifende Veränderung erfordern.

Die Bedeutung einer offenen Unternehmenskultur

Für die erfolgreiche Integration von KI im Controlling- und Finance-Bereich ist eine Unternehmenskultur erforderlich, die Innovation und Wandel unterstützt. Eine offene Kultur, die Fehler als Lernmöglichkeiten betrachtet und den kontinuierlichen Wissensaustausch fördert, schafft das notwendige Umfeld, in dem KI-Technologien gedeihen können. Mitarbeitende müssen das Vertrauen haben, dass ihre Vorschläge und Ideen Gehör finden und dass sie aktiv zur Weiterentwicklung der Unternehmensprozesse beitragen können.

Eine solche Kultur fördert auch die Akzeptanz neuer Technologien. Wenn Mitarbeitende KI nicht als Bedrohung, sondern als Werkzeug zur Unterstützung ihrer Arbeit sehen, steigt die Bereitschaft, sich auf Veränderungen einzulassen. Dies ist besonders im Controlling und Finance wichtig, wo KI-Anwendungen das Potenzial haben, Routinetätigkeiten zu automatisieren und die Entscheidungsfindung durch datenbasierte Analysen signifikant zu verbessern.

Wissensmanagement als Grundlage für KI-Innovation

Ein effektives Wissensmanagement bildet die Grundlage für die erfolgreiche Skalierung von KI. Es umfasst sowohl die Vermittlung technischen Know-hows als auch die Förderung eines tiefen Verständnisses der Geschäftsprozesse, die durch KI optimiert werden sollen.

Eine der vordringlichsten Maßnahmen sollte daher die Förderung von „AI-Literacy“ sein, also das grundlegende Verständnis für Künstliche Intelligenz und deren Anwendungsmöglichkeiten. Unternehmen sollten Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen anbieten, um das Wissen der Mitarbeitende zu vertiefen und ihnen die Sicherheit zu geben, KI-Anwendungen in ihrer täglichen Arbeit einzusetzen.

Ergänzend kann der Aufbau neuer Kompetenzen durch die Einstellung externer Experten oder Kooperationen mit Forschungseinrichtungen vorangetrieben werden. Im Controlling könnte dies bedeuten, Datenwissenschaftler oder KI-Spezialisten zu rekrutieren, die in enger Zusammenarbeit mit den bestehenden Teams das kollektive Know-how erweitern.

Change-Management als Schlüssel zur erfolgreichen Implementierung

Die Einführung von KI-Technologien führt unweigerlich zu Veränderungen in den Arbeitsprozessen. Um sicherzustellen, dass diese Veränderungen erfolgreich umgesetzt werden, ist ein proaktives Change-Management notwendig. Dies beinhaltet nicht nur die Kommunikation der Vorteile und Ziele der KI-Implementierung, sondern auch die frühzeitige Einbindung der Mitarbeitende in den Veränderungsprozess.

Im Controlling- und Finance-Bereich bedeutet dies, dass die Mitarbeitende nicht nur als Anwender von KI-Systemen gesehen werden, sondern aktiv in die Entwicklung und Anpassung der neuen Prozesse eingebunden werden. Sie müssen die Möglichkeit haben, ihre Expertise in die Gestaltung der KI-basierten Workflows einzubringen und so die Implementierung zu einem gemeinsamen Projekt zu machen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Change-Managements ist die frühzeitige und umfassende Einbindung der Arbeitnehmervertretungen. So können bspw. durch den Abschluss entsprechender Betriebsvereinbarungen Regelungen getroffen werden, die die Rechte und Interessen der Mitarbeitende schützen und gleichzeitig die Chancen der neuen Technologien optimal nutzen.

Handlungsempfehlungen für das Management

Förderung einer innovationsfreundlichen Kultur: Unternehmen sollten eine Kultur fördern, die offen für Veränderungen ist und Innovationen unterstützt. Dies erfordert eine klare Kommunikation der Vorteile von KI und die Schaffung eines Umfelds, in dem Mitarbeitende sich sicher fühlen, neue Technologien auszuprobieren. Aufbau von AI-Literacy und Kompetenzen: Investitionen in Schulungsprogramme und den Aufbau neuer Kompetenzen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass die Mitarbeitende in der Lage sind, KI-Technologien effektiv zu nutzen. Proaktives Change-Management: Ein effektives Change-Management, das die Mitarbeitende frühzeitig einbindet und ihre Ängste und Bedenken ernst nimmt, ist entscheidend für den Erfolg der KI-Implementierung. Einbindung der Arbeitnehmervertretungen: Die Einbindung der Arbeitnehmervertretungen und die Schaffung von Betriebsvereinbarungen helfen dabei, die Interessen der Mitarbeitende zu wahren und gleichzeitig die Vorteile von KI-Technologien optimal zu nutzen.

Fazit:

Eine offene Unternehmenskultur und ein starkes Wissensmanagement bilden das Fundament für die erfolgreiche Skalierung von KI im Controlling- und Finance-Bereich. Unternehmen, die ihre Mitarbeitende durch gezielte Schulungen und eine innovationsfreundliche Kultur unterstützen, legen den Grundstein für nachhaltige Innovation und Wettbewerbsvorteile. Ein proaktives Change-Management und die Einbindung der Mitarbeitende in den Veränderungsprozess sind dabei ebenso wichtig wie der Aufbau neuer Kompetenzen.