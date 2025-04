Das Haufe Online-Jahresforum Controlling erweitert die Liste der Controlling-Tagungen um ein neues Format. An zwei Nachmittagen geben führende Expert:innen Einblicke in aktuelle Themen im Controlling u. a. künstliche Intelligenz, Data Governance und nachhaltige Unternehmenssteuerung. Die Teilnehmenden erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, Breakout Sessions, Diskussionen und virtuellem Networking. Bis zum 16. Mai sind Early-Bird-Tickets mit Frühbucherrabatt verfügbar.

Programm, 16.09., nachmittags

Eröffnung, Moderation und Überblick über die Veranstaltung

Heinz-Josef Botthof

Keynote: Controller-Rollen und -Kompetenzen der Zukunft

- Einblicke in die Neuauflage der WHU-Delphi-Studie zu zukünftigen Rollen und Kompetenzen

- Ergebnisse aus einer aktuellen Befragung des WHU Controller Panels

Prof. Dr. Utz Schäffer

Zukunftscontrolling

Prof. Dr. Avo Schönbohm

Die „schöne neue Welt“: Wie Künstliche Intelligenz Controlling-Prozesse verändert hat und noch verändern wird

Prof. Dr. Karsten Oehler



Vom Traditionsunternehmen zur Data Driven & AI Company – Die Rolle des Controllings in der Transformation

Marco Geuer

ESG-Reporting neu denken: Eine Balance aus Regulatorik, Resilienz, KI, Innovation und Datenmanagement

Gina Heller-Herold & Prof. Dr. Patrick Link

Virtuelle Roundtables zu Zukunftsthemen

Prof. Dr. Avo Schönbohm | Prof. Dr. Karsten Oehler | Marco Geuer | Gina Heller-Herold | Prof. Dr. Patrick Link

After Work Get Together

Networking in Breakout-Rooms und Speed-Dating

Programm, 17.09., nachmittags

KI im Controlling? Ja, das geht! Ein Praxisbericht aus dem Mittelstand

Jessica Zurbrüggen & Dr. Anton Ivanov

Data Governance im Controlling: Erfolgsfaktoren und Best Practices DKV Mobility Services

Anja Binder

ESG-Reporting und -Steuerung: Langjährige Praxiserfahrungen bei MVV Energie AG

Dr. Mathias Onischka

Business Partnering in komplexen Zeiten, Transformation und Unsicherheit – Best Practice Schaeffler Gruppe

Prof. David Tan & Heinz-Josef Botthof

Hier finden Sie weitere Informationen zur Veranstaltung sowie das vollständige Programm.

Informationen und Anmeldung

Termin

16./17.09.2025, 13 bis 17:45 Uhr

Kosten/Frühbucherrabatt:

Die Teilnahmegebühr beträgt 390 EUR zzgl. MwSt.

Early-Bird-Preis: 25 % Rabatt mit dem Code 623633 bis zum 16.05.

Die Anmeldung erfolgt über dieses Online-Formular.

Veranstalter:

Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Munzinger Str. 9

79111 Freiburg

Die Haufe Akademie zählt zu führenden Weiterbildungsanbietern in Deutschland und bietet ein umfassendes Programm für Controllerinnen und Controller an.