BI-Projekte scheitern selten an der Technologie, sondern an fehlender fachlicher Verankerung, unklarer Führung und mangelnder Einbindung der Organisation. Wer BI als strategisches Managementinstrument versteht, klare Ziele definiert und Menschen konsequent mitnimmt, erhöht die Erfolgschancen erheblich, meint BI-Expertin Kira Kardel. Für sie lautet die entscheidende Frage daher nicht: „Welches Tool setzen wir ein?“, sondern: „Wie wollen wir unser Unternehmen steuern und entscheiden?“

Laut der Langzeitstudie „CHAOS Report“ der Standish Group scheitert jedes fünfte IT-Projekt vollständig, und jedes zweite überschreitet Budget oder Zeitplan. Um BI-Projekte erfolgreich umzusetzen – in time, in budget, in quality – sollten die folgenden sieben typischen Fehler vermieden werden.

1. Keine klare Business-Vision: Man kauft Tools, ohne zu wissen, was man damit lösen will

Fehlt eine klare Business-Vision und damit auch eine übergeordnete Datenstrategie, bleiben zentrale Fragen für das Projektteam offen. Vor einer Tool-Anschaffung sollte daher im Rahmen eines mehrstufigen BI-Strategieentwicklungsprozesses erarbeitet werden, welche Unternehmenssteuerungs- und Planungsprozesse mit welchen BI-Produkten (Controlling, Reporting, Analyse, Planung und Forecasting) unterstützt werden sollen. Darauf aufbauend lässt sich eine langfristig passende und ausbaufähige Datenarchitektur definieren.

Der BI-Strategieentwicklungsprozess dient der methodischen Unterstützung bei der Formulierung und Implementierung einer BI-Strategie. Er beschreibt ein strukturiertes Vorgehen, dessen Ergebnis eine zielgerichtete und nachhaltige Umsetzung ermöglicht. Typischerweise besteht der Prozess aus vier überwiegend sequenziell durchlaufenden Phasen, die sich an etablierten Praktiken des strategischen Managements und der IT-Strategie orientieren.

Bild: linkFISH Consulting GmbH BI Strategieentwicklung

2. Fokus auf Technik anstatt auf Menschen: Das „Was?“ (Daten) wird wichtiger als das „Wer?“ (Nutzer:in)

Nur weil im Zuge von Digitalisierung und Automatisierung vieles möglich ist, darf nicht vergessen werden, wer die eigentlichen Nutzer:innen und Empfänger:innen von BI- und Planungslösungen sind. Erfolgreiche BI-Einführungsprojekte richten ihren Fokus konsequent auf klar definierte Zielgruppen, die mit ausgewählten Kennzahlen zur Steuerung befähigt werden sollen.

Zentrale Entscheidungsfragen sollten daher bereits vor Projektstart beantwortet werden:

Wen (Zielgruppe)? wollen wir mit welchen Produkten (Sales Report, Management Report…)? wie oft (täglich, wöchentlich, monatl…)? mit welchem Medium (Dashboard, Report, pdf…)? mit welchen Kennzahlen zur Steuerung befähigen?

Idealerweise werden während des BI-Projekts Ausbildungsmaßnahmen durchgeführt, um ausgewählte Mitarbeiter: innen für ihre zukünftigen BI-Rollen vorzubereiten.

3. Fehlende Top-Management-Unterstützung: Das Projekt verliert an Priorität und Ressourcen

BI-Projekte werden idealerweise bereichsübergreifend umgesetzt, um Datensilos aufzubrechen und Informationen unternehmensweit nutzbar zu machen. Solche Initiativen benötigen die aktive Unterstützung des Top-Managements – sowohl als Sponsor als auch für strategische Richtungsentscheidungen.

Wenn das Top-Management die Nutzung der BI-Plattform einfordert und selbst vorlebt, steigt die Akzeptanz in der Organisation deutlich. Voraussetzung hierfür ist eine mehrjährige BI-Roadmap mit klaren Prioritäten, Aufwandsabschätzungen und Ressourcenbedarfen je BI-Modul, die als fundierte Entscheidungsgrundlage dient.

4. Ignorieren der Datenqualität: Schlechte Daten führen zu Misstrauen in die fertige Lösung.

Garbage in, garbage out“ ist kein neues Phänomen. BI-Lösungen machen unzureichende Datenqualität jedoch erstmals systematisch sichtbar. Fehlende Zuordnungen in Hierarchien oder Daten-Ausreißer werden durch die Umsetzung der Datenarchitektur transparent und können gezielt adressiert werden.

Die Definition einer verbindlichen „Daten-Hausordnung“ (Data Governance) sollte bereits mit der ersten Spezifikation beginnen. Die Verantwortung für deren Überwachung und Pflege wird idealerweise schon in der Testphase klar zugewiesen, um auch im laufenden Betrieb eine hohe Datenqualität sicherzustellen.

5. Mangelnde End-User-Akzeptanz: Die BI-Lösung passt nicht zum Arbeitsalltag

Bereits in der Spezifikationsphase sollten entlang der identifizierten Zielgruppen konkrete Nutzerrollen (z. B. Vertriebscontroller, Produktionsleitung, Kostenstellenverantwortliche) mit ihren typischen Fragestellungen beschrieben werden. Zukünftige Power User fungieren dabei als Brücke zwischen Fachbereich und Projektteam und stellen sicher, dass Anforderungen praxisnah umgesetzt werden.

Frühe Mock-ups oder erste Dashboards helfen, Feedback rechtzeitig einzuholen, und fördern zugleich das Gefühl der Mitgestaltung – lange bevor die fertige Plattform produktiv geht.

6. Nicht als Change-Projekt betrachtet: Widerstände und kulturelle Hürden werden nicht adressiert

BI-Einführungen verändern nicht nur Systeme, sondern vor allem Verhaltensweisen. Transparenz steigt, Entscheidungen werden nachvollziehbarer und implizites Wissen wird explizit. Genau darin liegt der Mehrwert – und zugleich der größte Widerstand.

Eine transparente Projektkommunikation mit klarer Zielsetzung und Nutzenargumentation ist daher zentral für wirksames Change Management. Neben den Vorteilen sollten auch die Veränderungen im Umgang mit Daten und Informationen offen thematisiert werden, um Vorbehalte frühzeitig aufzugreifen.

7. Überambitionierter Scope: Ohne eine Roadmap (‚Big Picture‘) fehlt die Grundlage, den Umfang in realistische Ausbaustufen zu überführen

Der Anspruch, möglichst viele Anforderungen gleichzeitig umzusetzen, führt in BI-Projekten häufig zu einer Überfrachtung. Zu viele Kennzahlen, Zielgruppen und Detailstufen erhöhen die Komplexität erheblich. Der Go-live verzögert sich, erste Nutzenpotenziale bleiben aus und die Akzeptanz sinkt.

Erfolgreiche BI-Initiativen fokussieren sich stattdessen auf klar abgegrenzte Anwendungsfälle mit hohem Mehrwert. Früh nutzbare Ergebnisse schaffen Vertrauen und bilden die Grundlage für eine schrittweise, kontrollierte Weiterentwicklung der BI-Lösung.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die 6 häufigsten Stolpersteine bei Transformationen und Change-Projekten