Nachhaltigkeit im IT-Controlling
Problem
Die Steigerung der Nachhaltigkeit operativer Prozesse gilt als Schlüsselfaktor, um die Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit abzusichern und die Reputation bei Stakeholdern zu verbessern. Der IT-Einsatz gilt hierbei als zentrales Werkzeug, kann aber auch Teil des Problems sein, denn IT benötigt Energie (vgl. Khuntia et al., 2018). Nachhaltigkeitsaspekte wurden bislang nicht durchgängig in IT-Controlling-Konzepte integriert, so dass der Erfolg strategischer Maßnahmen nicht gemessen werden kann.
Ziel
Aufzeigen, dass Nachhaltigkeit als strategisches Thema für das IT-Controlling relevant ist und die Instrumente erweitert werden müssen.
Methode
Literaturrecherche, zwei kurze Umfragen sowie Gespräche mit Personen aus dem IT-Controlling.
Beschreibung
IT-Controlling wurde lange nur als Werkzeug zur Senkung der IT-Kosten betrachtet und weniger für die strategische Gestaltung der IT (vgl. Gadatsch, 2021). Mittlerweile sehen einige Unternehmen die IT als Werkzeug zur Nutzenstiftung (vgl. z. B. Vorsatz, 2024). Eine Kurzbefragung über LinkedIn (02-16.10.2024) ergab, dass nur bei einem von fünf Teilnehmern Nachhaltigkeit in Ansätzen in das IT-Controlling-Konzept integriert wurde. Ansonsten war nichts geplant oder realisiert. Das geringe Interesse hat zu einer Wiederholung der Kurzumfrage (09-16.03.25) mit der Frage „Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit für das IT-Management Ihres Unternehmens“ geführt. Für vier der sieben Teilnehmer war das Thema nicht relevant oder bei zwei Personen in Teilen integriert. Fest integriert scheint die Nachhaltig eher selten zu sein (eine Nennung). Eine Literaturanalyse ergab, dass es zahlreiche Publikationen zur Nachhaltigkeit im Kontext des IT-Management gibt (z. B. Erek, 2012). So beschreiben Zarnekow und Erek (2008) die drei Dimensionen der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Die Kombination „Nachhaltigkeit und IT-Controlling“ ist selten und fokussiert Green IT (z. B. Gadatsch, 2010a und 2010b) oder thematisiert den Zusammenhang zum Umweltcontrolling (vgl. Odebrecht, 2007). Erek (2008) erstellt einen Katalog mit nachhaltigen Kennzahlen für Themenfelder wie IT-Governance (z. B. Anteil der IT-Kosten für nachhaltige IT-Services), IT-Beschaffung (z. B. Anteil Recyclingpapier am gesamten Druckerpapier), IT-Produktion (z. B. Virtualisierungsgrad). Zahlreiche weitere Quellen können bei Erek (2012) nachgelesen werden. Die gängigen Werkzeuge im IT-Controlling sind auf Wirtschaftlichkeit (IT-Finance) sowie Leistungsmanagement (IT-Performance) ausgerichtet. Typische Aufgaben sind die Budgetierung, Wirtschaftlichkeits- und Risikoanalysen, Projektcontrolling, Kosten- und Leistungsrechnung oder Reporting (vgl. Gadatsch, 2021).
Handlungsempfehlung
Sinnvoll ist eine Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in bestehende IT-Controlling-Konzepte, wie dies in folgender Abbildung dargestellt ist. Die Methoden des IT-Controlling nach Gadatsch (2021) wurden hierfür um die Dimension der Nachhaltigkeit erweitert.
Die IT-Strategie wird häufig über Kennzahlensysteme, wie die IT-Balanced Scorecard, gesteuert. Diese kann durch nachhaltige Ziele, spezielle Perspektiven oder durch eine „Nachhaltigkeits-Scorecard“ angepasst werden. Im IT-Portfoliomanagement können relevante Projekte priorisiert werden. In der IT-Investitionsrechnung sind spezielle Kostenarten zu berücksichtigen, um Kosten- und Nutzen der Nachhaltigkeit zu bewerten. Die IT-Governance sollte nachhaltige Ziele und Maßnahmen verpflichtend vorgeben. Im operativen Controlling können Projektziele, Arbeitsformen (z. B. Homeoffice), Verrechnungsinhalte im Rahmen der IT-Kosten- und Leistungsrechnung (z. B. CO2-Verbrauch) genutzt werden. Durch die Einrichtung neuer Rollen, z. B. dem Sustainability-Controller können vorhandene Instrumente verbessert werden (vgl. Ebelung und Kuhlen, 2024). Im Rahmen der Beschaffung können Einkaufsziele (z. B. „Cloud First“) realisiert werden. Das Berichtswesens kann diese Ziele (vgl. Korek, 2008) monitoren.
Ausblick
Nachhaltigkeit ist ein relevantes Thema im Kontext der Digitalisierung. Es erfordert die Aufmerksamkeit von IT-Controlling-Verantwortlichen. Diese sollten Anstrengungen unternehmen, um Nachhaltigkeitsziele im Rahmen der IT-Controlling-Prozesse zu überwachen. Die Integration in bestehende Instrumente erfordert ein inhaltliches Umdenken, jedoch keine neuen Werkzeuge.
Literatur
Erek, K.: Nachhaltiges Informationsmanagement: Gestaltungsansätze und Handlungsempfehlungen für IT-Organisationen, Diss., TU Berlin, 2012, Schriftenreihe Informations- und Kommunikationsmanagement der Technischen Universität Berlin Band 2 März 2012
Gadatsch, A.: Influence of Green IT on IT-Management and Controlling, in: Teuteberg, F.; Marx Gómez, J.: Corporate Environmental Information Systems: Advancements and Trends, 2010a, pp. 155-166, New York, ICI, DOI: 10.4018/978-1-61520-981-1.ch010
Ebeling, S.; Kuhlen, D.: Controlling von Nachhaltigkeit in Scrum-Projekten, S. 145-169, in: Weber, S.; Hastenteufel, J. (Hrsg.): Nachhaltigkeit im Controlling, Wiesbaden, 2024, Springer
Gadatsch, A.: Auswirkungen von Green IT auf das IT-Controlling, in: Keuper, F.; Hamidian, K.; Verwaayen, E.; Kalinowski, T. (Hrsg.): transform IT, Wiesbaden, 2010b, S. 357-373, Springer
Gadatsch, A.: IT-Controlling, Wiesbaden, 2. Aufl, 2021, Springer
Der Beitrag erschien erstmals in Controller Magazin 1/2026.
