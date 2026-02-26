Wer hat Interesse an Beratung von internationalen Controlling-Experten? Und das honorarfrei!
Wer sind wir?
Der internationale Arbeitskreis des ICV mit Mitgliedern aus 12 Ländern Europas berät jährlich mit ca. 15 Teilnehmern für ein europäisches Unternehmen, gibt Anregungen, schlägt Neues vor, bereitet ein modernes Controlling vor…
Wie arbeiten wir?
Unsere Arbeitsweise: Im Frühjahr kommen wir an einem Freitag und Sonnabend zum Zielunternehmen und lernen es sowie unsere dortigen Kolleg:innen kennen. Der Sommer dient der Teamarbeit (vier Themenbereiche, vier Teams) , im Oktober stellen wir die Arbeitsergebnisse vor. Unserer Arbeitssprache ist englisch. Wir haben vielfältige Erfahrungen gemacht und dabei viel gelernt.
Insgesamt investiert jede/r von uns rund 10 Tage in ein solches Projekt, für die Aktivitäten vor Ort sowie die Teamarbeit in der Zwischenzeit.
Unsere Zielunternehmen konnten viele Ideen, Vorschläge, neue Controlling-Systeme etc. aufgreifen und umsetzen – und vom internationalen Know-how profitieren. Mehr dazu auf unserer ICV-Homepage auf deutsch.
Welche Unternehmen haben wir bereits beraten?
Wir waren bereits in folgenden Unternehmen aktiv:
- AutoDOC – Kfz-Ersatzteilhandel, Deutschland
- Nomax - Fleischindustrie, Polen
- LUG light factory – Lichtsysteme, Polen
- York – Haushaltswaren-Hersteller, Polen
- Mobet – Betonfertigteile, Polen
- MDM - Stahlhandel, Slowenien,
- Schwarzmann – Hersteller von Leichtbauhallen, Slowenien,
- TUSGSal – ÖPNV-Anbieter aus Barcelona, Spanien
So unterschiedlich wie die Unternehmen, so unterschiedlich sind auch die bearbeiteten Themenbereiche.
Für welche Unternehmen arbeiten wir?
Unser „Zielunternehmens“ sollte weder ein großer Konzern noch ein Kleinstbetriebe sein – am besten klassischer Mittelstand. Dazu müssen wenigstens acht Mitarbeiter gut englisch sprechen und ihr Unternehmen hinreichend kennen – und mitarbeiten wollen, bereit sein, neue Erfahrungen in und mit einem internationalen Team zu machen. Entscheidend ist auch das Vertrauen der Verantwortlichen im Unternehmen in die kostenlos tätigen Berater.
Welche Kosten entstehen?
Der Aufwand für die Zielunternehmen ist neben der Mitarbeit der Kolleg:innen recht gering: Ca. 25 bis 30 TEUR für die Übernachtung und Verpflegung unseres Teams bestehend aus 15 Personen, alles erfahrene Controller und Consultants. Die Reisekosten tragen die Berater selbst.
Warum suchen wir nun ein Unternehmen?
Ende 2025 hatten wir zwei Unternehmen aus Deutschland für 2026 zur Auswahl, doch dann sagten bei Unternehmen innerhalb von zwei Wochen ab. Da wir im April / Mai unser Zielunternehmen kennenlernen wollen, sind wir nun aktiv auf der Suche. Im Oktober wollen wir dann die Ergebnisse präsentieren.
Vielleicht ist Ihr Unternehmen interessiert?
Gern senden wir Ihnen unsere Arbeitskreisbroschüre zu und erläutern unser Vorgehen persönlich. Ihre Ansprechpartner
- Arbeitskreisleiter Axel Ehberger, Elexa Controlling, Barcelona Tel: +34 677 521 850
- Herwig Friedag, Friedag Consult Berlin: Tel. +49 30 8040 4000
