Transformation mit OKR steuern: Warum das Controlling jetzt strategischer denken muss
Transformationen scheitern selten an ambitionierten Strategien – sondern an fehlender Umsetzung. Zwischen Zielbild und operativer Realität entstehen Brüche: Initiativen laufen nebeneinanderher, Prioritäten sind unklar, Fortschritte werden nicht konsequent gemessen. Genau hier rückt das Controlling ins Zentrum. Und genau hier gewinnt das Zielsystem Objectives & Key Results (OKR) an Bedeutung.
Strategie operativ wirksam machen
Transformation bedeutet, strategische Ambitionen in konkrete Maßnahmen zu übersetzen. Ohne klare Priorisierung entstehen Zielkonflikte und Ressourcenverluste. OKR setzt genau an diesem Punkt an: Wenige, klar formulierte Objectives geben Richtung, messbare Key Results definieren den Fortschritt. Die Organisation richtet sich stärker an strategischen Zielen aus, Prioritäten werden transparenter, Ressourcen fokussierter eingesetzt. Für das Controlling heißt das: Es darf OKR nicht als zusätzliches „Soft-Tool“ betrachten. Vielmehr muss es sicherstellen, dass Objectives mit Budget, Forecast und Ressourcenplanung verzahnt sind. OKR darf kein paralleles Zielsystem sein – sondern muss Teil der integrierten Gesamtsteuerung werden. Damit verschiebt sich die Rolle des Controllings: vom reinen Reporting hin zur aktiven Gestaltung von Zielsystemen.
Messbarkeit als Kernkompetenz des Controllings
Ein wesentlicher Vorteil von OKR liegt in der konsequenten Messbarkeit. Fortschritte werden regelmäßig überprüft, Zielerreichung transparent gemacht. Doch genau hier zeigt sich in der Praxis eine Schwachstelle: Die Definition präziser, belastbarer Key Results ist anspruchsvoll. Unklare oder zu qualitative Formulierungen schwächen die Steuerungswirkung erheblich.
Hier liegt eine klassische Stärke des Controllings:
- Strategische Ziele in konkrete, messbare Kennzahlen übersetzen
- Finanzielle und nicht-finanzielle KPIs sinnvoll kombinieren
- Datenqualität und Konsistenz sichern
- Review- und Reportingprozesse strukturieren
Controlling wird damit zum Übersetzer zwischen Vision und Kennzahl – und sorgt dafür, dass Transformation nicht im Abstrakten bleibt.
Beteiligung ermöglichen – Steuerung sichern
Transformation erzeugt Unsicherheit. Beteiligung kann Motivation und Akzeptanz erhöhen – gleichzeitig besteht die Gefahr inkonsistenter Zielbilder. In vielen Unternehmen werden OKR-Ziele weiterhin überwiegend top-down vorgegeben. Das Potenzial echter Partizipation bleibt damit häufig ungenutzt.
Für das Controlling entsteht eine anspruchsvolle Balanceaufgabe:
- Strategische Leitplanken klar definieren
- Partizipation ermöglichen, ohne Zielkonsistenz zu verlieren
- Zielhierarchien und Abhängigkeiten transparent machen
OKR darf nicht zu einem Wunschkatalog werden. Gleichzeitig darf es auch nicht rein administrativ wirken. Das Controlling übernimmt hier eine moderierende und qualitätssichernde Rolle – und trägt damit maßgeblich zur Steuerungsfähigkeit der Transformation bei.
Agilität in bestehende Steuerungsprozesse integrieren
Transformation findet im Spannungsfeld aus Volatilität, Unsicherheit und zunehmender Komplexität statt. Ziele müssen anpassbar bleiben. OKR unterstützt dies durch kurze Zyklen und regelmäßige Reviews. Objectives und Key Results werden monatlich oder quartalsweise überprüft und bei Bedarf angepasst. So entsteht eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit. Für das Controlling bedeutet das jedoch keine Abkehr von Planung – sondern deren Weiterentwicklung. Forecast, Budgetierung und OKR-Zyklen müssen miteinander verzahnt werden. Nur wenn finanzielle Steuerung und agile Zielsysteme integriert sind, entsteht eine konsistente Gesamtlogik. Agilität ersetzt nicht Disziplin – sie erfordert sie.
Fazit: OKR verändert das Selbstverständnis des Controllings
OKR ist kein Ersatz für klassische Steuerungsinstrumente. Es ergänzt sie – und erhöht die Umsetzungskraft in Transformationsprozessen. Seine Wirkung hängt jedoch maßgeblich davon ab, wie professionell es implementiert wird. Ohne klare Kennzahlen, saubere Integration in bestehende Prozesse und konsequente Reviews bleibt das Instrument wirkungsschwach.
Damit verändert OKR auch die Rolle des Controllings:
- vom Berichterstatter zum Architekten von Zielsystemen
- vom Zahlenlieferanten zum Sparringspartner des Managements
- vom Kontrollorgan zum aktiven Treiber strategischer Umsetzung
Transformation braucht mehr als Vision. Sie braucht Steuerung. Und genau hier entscheidet sich, ob das Controlling Beobachter bleibt – oder zum Gestalter wird.
Hinweis
Der Text ist ein Auszug aus dem Beitrag „Operatives Controlling zur Begleitung der Transformation“ von Jessica Hirsch und Alexander Witt in dem Buch „ Controlling und Management von Transformationen und Turnarounds" von Ronald Gleich, Kim Louisa Dillenberger, Hans-Joachim Grabow, Ivan Bilic Nosic und Chris Tolnai, erschienen 2025 bei Haufe.
