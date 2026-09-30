Strategisches Controlling

Online-Seminar Cybersicherheit Finance & Controlling
Online-Seminar Cybersicherheit Finance & Controlling
Die digitale Achillesferse

Warum Cybersicherheit zur Kernkompetenz im modernen Controlling wird

Künstliche Intelligenz revolutioniert das Controlling – und öffnet zugleich neue Einfallstore für Cyberrisiken. Wer Datenintegrität sichern und rechtliche Fallstricke vermeiden will, muss Cybersicherheit zur Kernkompetenz machen und klare Schutzmechanismen etablieren. Kristoffer Ditz erläutert die drei Kernprinzipien der Cybersicherheit und stellt einen 10-Punkte-Plan mit konkreten Schutzmaßnahmen vor.
Abb 1 Akber Beitrag
Abb 1 Akber Beitrag
Best Practice im Controlling

Was die Controller-Welt von der Aviation-Branche lernen kann

In der Aviation-Branche können bereits kleinere externe oder interne Störungen den operativen Betrieb und damit auch finanzielle Kennzahlen massiv beeinflussen. Das Controlling hat sich auf diese Herausforderungen durch engen Kontakt zum operativen Bereich und Echtzeitanalysen eingestellt. Dr. Akber Dost stellt die vier Impulse vor, die auch für Controller anderer Branchen wertvoll sind.
Uta Anders bei CC 26
Uta Anders bei CC 26
Congress der Controller 2026

Kompass in unsicheren Zeiten: Neue Aufgaben des Controllings bei der Kapitalmarktkommunikation

Unsicherheit ist für Unternehmen inzwischen Teil des Alltags. Speziell für kapitalmarktorientierte Unternehmen ist das eine Herausforderung, da die Börse nichts mehr hasst als Unsicherheit. Uta Anders, CFO der Krones AG, zeigte, welche Bedeutung Kapitalmarktkommunikation in einem Umfeld gewinnt, das von geopolitischen Risiken, volatilen Märkten, Transformation und steigenden Erwartungen geprägt ist.
Digitalisierung Rolltreppe Zukunft KI Treppe aufwärts
Digitalisierung Rolltreppe Zukunft KI Treppe aufwärts
KI erfolgreich einführen

KI-Transformation im Controlling mit der 10-Stufen-Roadmap strategisch und methodisch steuern

Die Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI) im Finanzwesen scheitert selten an der Technologie, sondern meist an einer unklaren Marschroute. Wer KI nur als IT-Werkzeug betrachtet, verschenkt das Potenzial zur strategischen Neuausrichtung. Für das moderne Controlling bedeutet die KI-Transformation vor allem eines: Den Sprung von der dispositiven Datenverwaltung hin zur strategischen Unternehmensführung.
Harald Klaiber, CFO von ebm-papst
Harald Klaiber, CFO von ebm-papst
6. CPMC Jahreskonferenz Performance Management & Controlling

Performance Management bei ebm-papst: Wertbeitrag strategischer Initiativen im Fokus

Vor dem Hintergrund operativer und strategischer Defizite hat die ebm-papst Gruppe eine umfassende Transformation eingeleitet. Harald Klaiber, CFO & Chief Transformation Officer der ebm-papst Gruppe, stellte das Transformations- und Steuerungskonzept des Unternehmens vor. Im Zentrum steht die konsequente Ausrichtung des Performance Managements auf den messbaren Wertbeitrag strategischer Initiativen.
Gehirn KI Cloud Digitalisierung Netzwerk
Gehirn KI Cloud Digitalisierung Netzwerk
Controlling rockt!

Möge der Bot mit dir sein - Controlling im Zeitalter des Cyber-Kollegen

Künstliche Intelligenz revolutioniert das Controlling, indem sie nicht nur Tools bereitstellt, sondern zunehmend Teamrollen übernimmt. Eine Studie zeigt, dass KI wie ChatGPT Einzelpersonen auf Augenhöhe mit Teams arbeiten lässt – effizienter und mit besserer Stimmung. Das Fazit von Prof. Nicole Jekel: Controller müssen sich anpassen: KI automatisiert Routinen, während der Mensch kritisches Denken, Kontextbewertung und Kommunikation beibehält.
Interviewpartner Prof. Dr. Avo Schönbohm
Interviewpartner Prof. Dr. Avo Schönbohm
Mit Zukunftscontrolling disruptive Entwicklungen erkennen

„Zukunftscontrolling nutzt Science-Fiction als Inspiration, um auf Disruptionen vorzubereiten.“

Unternehmen werden immer mehr mit disruptiven Entwicklungen konfrontiert. Manager und Controller stellt dies bei Strategieentwicklung und Planung vor große Herausforderungen. Prof. Avo Schönbohm hat mit dem „Zukunftscontrolling“ eine Methode entwickelt, wie Unternehmen sich auf Basis von Science-Fiction-Elementen auf disruptive Ereignisse vorbereiten können.
Nachdenklicher Geschäftsmann steht auf Leinwand mit Zeichnungen
Nachdenklicher Geschäftsmann steht auf Leinwand mit Zeichnungen

Controlling Grundlagen

Controlling bedeutet zielorientierte Unternehmenssteuerung und erfolgt nach dem Zyklus von Planung, Information, Konstrolle/Analyse und Steuerung. Controlling ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensführung und sollte als Philosophie unternehmensübergreifend und über alle Hierarchieebenen hinweg verankert sein. In diesem Top-Thema werden Aufgaben, Beruf sowie die wichtigsten Ausprägungen und Instrumente zum strategischen und operativen Controlling vorgestellt.
blaue Figur in der Mitte, Pfeile zu Figuren außen
blaue Figur in der Mitte, Pfeile zu Figuren außen
Personalcontrolling

Strategische Personalplanung ist Teil der neuen Controlling-Agenda

Warum sollte oder muss man sich als Unternehmen angesichts des aktuellen Personalmangels wieder intensiver mit der Strategischen Personalplanung (SPP) beschäftigen? Was macht eine erfolgreiche SPP aus? Und welche Rolle spielt das Controlling dabei, eine solche zu etablieren oder existierende SPP-Probleme zu überwinden? In dieser Kolumne skizziert Ronald Gleich anhand von Studienergebnissen erste Überlegungen.
Der integrierte Strategieprozess mit Einsatz von OKR
Der integrierte Strategieprozess mit Einsatz von OKR
Agile Strategieumsetzung

Der integrierte Strategieprozess als Basis für den erfolgreichen Einsatz von OKR

Mit Hilfe von Strategien richten sich Unternehmen längerfristig aus, um die strategischen Unternehmensziele zu erreichen.  Auf Grund der erhöhten und immer komplexeren Wettbewerbs-Dynamik müssen auch Strategien agil umgesetzt werden, beispielsweise über das OKR-Framework. Wie die strategischen Ziele als Voraussetzung für den OKR-Einsatz erarbeitet werden, lesen Sie hier. 
Zielwechsel bei Entscheidungen: Bedürfnisse im Fadenkreuz
Zielwechsel bei Entscheidungen: Bedürfnisse im Fadenkreuz
Collaborative Steering

Falsch priorisiert? Drei Motive, die Sie von der „richtigen“ Entscheidung abbringen können

Kennen Sie das? Sie haben bei einer Entscheidung nicht die Option ausgewählt, die Sie am besten zu dem eigentlichen Projektziel gebracht hätte. Wie kann das passieren? Eine Erklärung sind drei psychische Bedürfnisse, die die sachlich richtige Entscheidung unbemerkt ausbremsen können. Um dies zu vermeiden gibt es einen einfachen Ausweg – leider ist er anstrengend. 
CM 01 2018
CM 01 2018
Controller Magazin Ausgabe 01/2018

Open your Mind: Neue Impulse durch Open Innovation

Jeglicher Fortschritt beruht auf Innovation. Wie und in welchen Formen kann man Innovation betreiben und organisieren und kann/soll man das dann auch controllen? Der Einsatz von Open Innovation Tools birgt Risiken, kostet Zeit und Geld und sollte somit auch immer aus Ressourcenoptimierungssicht bewertet werden. Der Titelbeitrag gibt einen Überblick über Open Innovation Tools, den aktuellen Wissensstand sowie die Möglichkeiten zur Verbesserung des Konzepts durch das Controlling.
Nachwuchspreisträger Controller-Nachwuchs-Preis 2017
Nachwuchspreisträger Controller-Nachwuchs-Preis 2017
17. Controlling Innovation & Inspiration Berlin

"Mitarbeitersteuerung im Customer Service Center“ mit Controlling-Nachwuchspreis ausgezeichnet

Die Digitalisierung wird das Controlling radikal verändern. Die Wertschöpfung in Netzwerken zu messen, die Werttreiber durch eine Realtime-Datenanalyse zu steuern – und die Menschen mitzunehmen auf diesem Weg sind für Forschung und Unternehmenspraxis aktuelle und relevante Themen. Zu diesen Herausforderungen liefert die Siegerarbeit des Controlling-Nachwuchspreises einen praxisbezogenen Lösungsansatz.
CM 02 2015
CM 02 2015
Controller Magazin Ausgabe 02/2015

40 Jahre Controller Magazin

In dieser Jubiläumsausgabe blickt der Gründungsherausgeber des Controller Magazins, Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle, auf 40 Jahre Controller Magazin zurück. Die Geschichte des Controller Magazins spiegelt auch die Entwicklung des Controllings im deutschsprachigen Raum als auch des Internationalen Controller Vereins wider, der in diesem Jahr ebenfalls sein 40-jähriges Jubiläum feiert.
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Zum Thema Strategisches Controlling
Verstehen und anwenden: KI und Data Science
Künstliche Intelligenz und Data Science verstehen und anwenden

Revolutionieren Sie Ihr Controlling mit KI und Data Science! Lernen Sie, wie Sie Tools wie Excel, Python & KNIME nutzen, KI-Agents in Forecasting und Reporting einsetzen und datengetriebene Methoden erfolgreich integrieren. Mit Best Practices zur sicheren Anwendung.

Wettbewerbsfähig bleiben: Controlling von Transformation
Controlling und Management von Transformation und Turnarounds

Das Buch ist ein umfassender Leitfaden für Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle anpassen müssen, um in einem sich verändernden Marktumfeld erfolgreich zu bleiben. Dazu liefert es Werkzeuge und Konzepte für die Implementierung von Transformationsprojekten.

Entscheidungen vorbereiten: Business Cases im Controlling
Business Cases im Controlling

Fassen Sie in Ihrem Business Case alle relevanten Informationen eines Projekts, einer Investition oder einer Produktentwicklung übersichtlich zusammen. Überzeugen Sie durch logische Argumentation und aussagekräftiges Zahlenmaterial, um von Entscheidungsträgern "grünes Licht" zu bekommen.

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