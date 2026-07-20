Resilienz

Klimaschutz in Lieferketten
Klimaschutz in Lieferketten

Zollchaos: Aufgaben im Rechnungswesen

Das chaotische Handeln einiger politischer Akteure hat zu großen Veränderungen und Unsicherheiten in der Weltwirtschaft geführt. Vor allem die neuen Zölle im Wirtschaftsverkehr mit den USA belasten die Unternehmen in Deutschland. Die Globalisierung der letzten Jahre hat dazu geführt, dass nicht nur internationale Konzerne von den neuen Kosten und Behinderungen betroffen sind, sondern auch viele kleine und mittlere Unternehmen. Vor allem Einkauf und Vertrieb müssen reagieren, alle Unternehmensbereiche sind involviert, besonders das Rechnungswesen.
Hamburg Rathaus Drama-Himmel
Hamburg Rathaus Drama-Himmel
Resilienz von Behörden

Mit dem Effi-Fonds will Hamburg die Verwaltung resilienter machen

Die öffentliche Verwaltung wird immer mehr durch tiefgreifende Veränderungen wie der Klimawandel oder die Alterung der Gesellschaft und die damit zusammenhängenden Gesundheitsrisiken für die Beschäftigten konfrontiert. Ämter und Behörden sollen deshalb ihre „Resilienz“ stärken, um proaktiv den Wandel zu meistern. In Hamburg wurden 2023 für diese Aufgabe über vier Millionen Euro aus dem „Effi-Fonds“ bereitgestellt.
Verzichten Sie auf Angst, Druck und Kontrolle
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Resilienz in Unternehmen

Resilienz – ein wichtiger Einflussfaktor auf gesundheitliche Beschwerden von Beschäftigten

Die Erforschung der Resilienz gewinnt zunehmend an Aufmerksamkeit. Resilienz wird oft übersetzt mit „psychischer Widerstandsfähigkeit“. Resiliente Personen schaffen es, trotz schwieriger Umstände gesund zu bleiben und sich von Krisen leicht wieder zu erholen. Wie sehr die individuelle Resilienz, aber auch die Unternehmens-Resilienz die Gesundheit von Beschäftigten beeinflusst, zeigen die im Folgenden dargestellten Ergebnisse einer repräsentativen Befragung aus dem Jahr 2021. Dabei ist die Resilienz eines Unternehmens systemisch zu betrachten und wird unter anderem durch das Führungsverhalten, die Arbeitsbelastung und den Zusammenhalt im Team geprägt.
Warum Resilienz allein es nicht richtet
Warum Resilienz allein es nicht richtet
Psychische Belastung

Warum Resilienz allein es nicht richtet

Durch Arbeitsverdichtung, Arbeitszunahme, schlechte Führung oder wachsende Unsicherheit steigt in vielen Unternehmen das Stresslevel. Das führt bei den Beschäftigten zu einer größeren Anfälligkeit für Erschöpfungskrankheiten. Einen scheinbaren Ausweg bietet die Resilienz, die Mitarbeitende anpassungs- und widerstandsfähiger machen soll. Doch Unternehmen wälzen damit ein Problem auf ihre Mitarbeitenden ab, dessen Ursachen sie auch strukturell bekämpfen könnten.
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Widerstandsfähigkeit stärken: New Work und Resilienz
New Work und Resilienz

Das Buch zeigt, wie New Work und Resilienz harmonieren können. Es entlarvt Mythen, beleuchtet Gefahren sowie Chancen und bietet Tools, Checklisten und Fallstudien, um resilient zu führen. Mit Expertenwissen wird gezeigt, wie moderne Arbeit Stabilität fördert statt gefährdet.
Haufe Shop: Problemfaktor Minderleistung
Problemfaktor Minderleistung

Dieses Buch analysiert die Ursachen von Low Performance und zeigt anhand von Fallbeispielen, wie Sie rechtzeitig handeln und Mitarbeiter:innen neu motivieren können. Mit praxisnahen Strategien und Impulsen bietet es Wege, Minderleistung nachhaltig und effektiv anzugehen. 
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