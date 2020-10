Bessere Steuerung mit Beyond Budgeting in Corona-Zeiten?

Das Konzept des Beyond Budgeting gibt es seit 20 Jahren, doch hat es sich nicht durchgesetzt. Bjarte Bogsnes gibt einen Überblick über den Stand, den Beyond Budgeting in der Praxis erreicht hat, und schildert seine Einschätzung zur Eignung in der Corona-Krise.

Bjarte Bogsnes (Equinor ASA), Chairman des Beyond Budgeting Roundtable, ist einer der erfahrensten Experten des Beyond Budgeting-Konzepts war bei dessen Entwicklung von Anfang an dabei. Auf der Campus for Controlling Week 2020 stellte er die Wurzeln und Grundlagen des Beyond Budgeting und den Stand seiner Praxisanwendung vor.

Beyond Budgeting – Kriegserklärung an die Planungsbürokratie großer Unternehmen

Beyond Budgeting ist in der Praxis entstanden als Reaktion auf Schwächen der traditionellen, sehr strikt durchorganisierten und hierarchisch ausgerichteten Budgetierung. In dieser werden zentrale Ziele sukzessiv heruntergebrochen. Dahinter stehen als Idee ein „Command and Control“ und die Annahme, dass die Zukunft durch ein solches Vorgehen beherrschbar wird. Nicht erst in der aktuellen VUCA-Welt ist diese Annahme immer weniger erfüllt. Unsicherheit verlangt nach flexiblen Anpassungen. Für diese muss das dezentrale Wissen erschlossen werden; die Zentrale kann die Veränderungen von der Spitze nicht hinreichend schnell und genau erkennen. „Command and Control“ muss durch „Self-Regulation“ ersetzt oder zumindest ergänzt werden.

Notwendiger Perspektivenwechsel

Beyond Budgeting erfordert also einen Perspektivenwechsel, der die Steuerung wesentlich verändert. Deshalb hat es zwanzig Jahre gedauert, bis auch Großunternehmen die Notwendigkeit der Veränderung zunehmend erkannt und mittlerweile viele Elemente des Konzepts implementiert haben, z. B.

die Trennung von Target-Setting und Forecasting,

die Priorität wettbewerbsbezogener, relativer Ziele oder

Teamorientierung statt Hierarchie als Organisationspostulat.

Agilität als Ergebnis

Ausgangspunkt der Entwicklung von Beyond Budgeting war eine steigende Unsicherheit der Umweltentwicklung. Deshalb wundert es nicht, dass das Konzept sehr gut in die heutige Zeit passt. Viele Prinzipien, die eine agile Unternehmenssteuerung kennzeichnen, sind mit denen des Beyond Budgeting kompatibel. Letztlich ist das nicht zufällig, sondern fast schon zwangsläufig, weil beide Ansätze auf demselben Koordinationsmechanismus aufbauen, der Koordination durch Selbstabstimmung.

Bogsnes präsentierte in seinem Vortrag eine lange Liste von Unternehmen, die Beyond Budgeting eingeführt haben. Es wird spannend sein zu beobachten, ob die VUCA-Welt dem Konzept endgültig zum Durchbruch verhelfen wird.