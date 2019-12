News 17.07.2019 Controller-Magazin

Wohin steuert die Kostenrechnung in Deutschland? Und warum wird - im Vergleich zu den anglophonen Ländern - das Feld der Kostenrechnung in Deutschland überhaupt so fleißig beackert? Professor Jürgen Weber geht auf die Hintergründe ein und wagt eine Prognose zur Bedeutung der Kostenrechnung in Deutschland in mittleren und großen Unternehmen.mehr