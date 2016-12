02.10.2014 | News Burnoutprävention für Führungskräfte

Mentales Stressmanagement – nach vorne blicken

Bild: Dr. Spreiter Leadership

Wer Widerstandsfähigkeit in schwierigen Lebenslagen aufbauen möchte, konzentriert sich am besten auf das, was gelungen ist, und lernt aus dem, was schief lief. Grübeln Sie nicht über Vergangenes. Lernen Sie, wenn möglich, daraus und schauen Sie nach vorne in Ihre Zukunft.mehr