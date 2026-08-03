Stressmanagement

glücklicher Mann mit Brieftasche
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Unternehmenskultur

Job-Crafting: Selbstgestaltung für mehr Arbeitsfreude

Studien und Umfragen der letzten Jahre belegen einen Rückgang der Arbeitszufriedenheit unter Beschäftigten. Doch was können Arbeitnehmer bei Arbeitsfrust tun? Eine Kündigung birgt Risiken, da ein Wechsel nicht garantiert zu mehr Zufriedenheit führt. Arbeitspsychologen empfehlen daher „Job-Crafting“, ein Konzept zur proaktiven Selbstgestaltung der eigenen Arbeitsbedingungen. Woher stammt diese Methode, und wie funktioniert sie?
Erschöpft unmotiviert gestresst
Erschöpft unmotiviert gestresst
Berufsbedingt Erschöpfung

Burnout und Boreout: Erschöpfung braucht eine differenzierte Betrachtung

Berufsbedingte Erschöpfung ist ein komplexes Phänomen, das sowohl durch Über- als auch Unterforderung entstehen kann. Während Boreout aus anhaltender Unterforderung resultiert und zu Desinteresse führt, wird Burnout durch ständige Überlastung verursacht. Dabei betrifft Erschöpfung im Job nicht nur die junge Generation unter 40 Jahren, sondern junge und ältere Beschäftigte gleichermaßen. Unternehmen sind gefordert, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die das Wohlbefinden fördern und berufsbedingte Erschöpfung frühzeitig erkennen lassen.
E-Mail-Flut
E-Mail-Flut
Gefährdungsbeurteilung bei hoher Arbeitsbelastung

Rolle der Gefährdungsbeurteilung bei Zeit-, Leistungsdruck und Informationsflut

Laut dem Stressreport 2019 der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), der im Jahr 2020 veröffentlicht wurde, geben 60 % der Befragten (N=17.852) an, dass sie häufig verschiedene Arbeiten gleichzeitig erledigen müssen, 48 % geben an, dass sie häufig unter starkem Termin- oder Leistungsdruck stehen, 46 % geben an, dass sie häufig Arbeitsunterbrechungen haben und 34 % geben an, dass sie häufig sehr schnell arbeiten müssen (BAuA, 2020).
Stop Stress
Stop Stress
Stressreduzierung

Mit diesen 7 Praxistipps reduzieren Sie Stress

Sind Sie manchmal gestresst? Natürlich, denn jeder, der erfolgsorientiert arbeitet und etwas erreichen will, hat von Zeit zu Zeit unangenehmen Stress. Doch mit Stress ist es wie mit vielen Dingen: "Alles ist eine Frage der Dosis". Lesen Sie hier, mit welchen konkreten Methoden Sie Stress erfolgreich reduzieren und mehr aktive Gelassenheit in Ihr Leben lassen. Achtung: Denken Sie nicht "Das kenne ich schon!". Denn nur weil Sie etwas kennen, hilft es Ihnen noch lange nicht. Die Frage lautet eher: "Mache ich es schon?"
Entspannung
Entspannung
Stressreduktion

Führung mit Körpereinsatz

Zwischen steigenden Erwartungen und wider­sprüchlichen Anforde­rungen fühlen sich immer mehr Führungs­kräfte erschöpft, gestresst oder sogar über­fordert. Das liegt auch daran, dass Körper und Geist sich gegenseitig beein­flussen. Wer jedoch diesen Zusam­men­hang kennt, kann mit einigen Kniffen Abhilfe schaffen: Sogenannte Body­hacks sollen Führungskräften helfen, in wichtigen Situationen leistungsfähig zu sein.

Führung mit Körpereinsatz
3 Kolleginnen unterhalten sich
3 Kolleginnen unterhalten sich
Gesundheit weitergeben

Gesundheitsbotschafter:innen als Multiplikatoren im Betrieblichen Gesundheitsmanagement

Gesunde Arbeitsbedingungen hängen sehr stark von den Rahmenbedingungen in einem Unternehmen ab – dazu gehört auch eine gesundheitsförderliche Unternehmenskultur, die es den Beschäftigten ermöglicht gesund und leistungsfähig zu bleiben. Darüber hinaus sollten die Beschäftigten aber auch Kompetenzen zur Förderung ihres eigenen, individuellen Gesundheitsverhaltens erwerben können.
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Prävention für Teams und Organisationen: Digitaler Stress
Digitaler Stress

David Bausch beleuchtet die Schattenseiten der digitalen Welt und erklärt, wie das digitale Stress-Bewertungs-System funktioniert. Sein Buch bietet effektive Bewältigungsstrategien zur Reduzierung und Prävention sowohl Ihres persönlichen digitalen Stresses als auch für die Umsetzung im Unternehmen.
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