28.07.2015 | News Loslassen fällt schwer

Auch im Urlaub denken viele an die Arbeit

Bild: John Foxx Images and Images 4 Communication

Urlaub nehmen, um in Ruhe die Arbeit erledigt zu bekommen? Was sich verrückt anhört, ist durchaus üblich. Und selbst wer wirklich einmal komplett abschalten will, schafft das nicht immer. Entweder die Arbeit kommt in Gedanken mit an den Urlaubsort oder sie holt einen per E-Mail oder Anruf ein.mehr