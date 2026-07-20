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Burnout

Junger Mann liegt auf Arm gelehnt auf Schreibtisch
Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Das Burn-out-Syndrom bezeichnet einen Zustand der totalen körperlichen und emotionalen Erschöpfung, der sich über einen längeren Zeitraum entwickelt hat.

Der Begriff kommt aus der Psychologie und der Medizin. "Burn out" (engl.) bedeutet wörtlich übersetzt "ausbrennen". Die Krankheit ist von der Arbeitswelt geprägt. Sie tritt in allen sozialen Schichten und Altersstufen auf, sowohl bei Männern als auch Frauen. Sie neigt zu einem chronischen Verlauf. Zu den Symptomen zählen unter anderem reduzierte Leistungsfähigkeit, erhöhte Suchtgefahr sowie Depressionen.

Burnout-Symptome

Zu den wichtigsten Symptomen gehören Antriebsschwäche, emotionale Erschöpfung, Depersonalisierung und Gleichgültigkeit. Zustande kommt Burnout häufig durch eine persönliche Fehleinschätzung der Diskrepanz zwischen den Anforderungen und der erbrachten Leistung.

Changemaker_Ruhe_Natur_Regeneration
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Burn Bright, Not Out

Verantwortung bewusst tragen, ohne sich zu überlasten

Im letzten Beitrag dieser Serie stand die besondere Spannung sinnorientierter Arbeit im Mittelpunkt: Engagement, Verantwortung und Wirkung als Quelle von Energie und zugleich als potenzielle Dauerbelastung. Die Rückmeldungen dazu machten eine Verschiebung sichtbar – weniger die Menge der Verantwortung steht im Vordergrund als ihre Tragfähigkeit. Doch wie lässt sich Verantwortung so tragen, dass sie stärkt, statt schrittweise zu überfordern?
PERSONALquarterly 3/2025
PERSONALquarterly 3/2025
PERSONALquarterly Ausgabe 03/2025

Mentale Gesundheit am Arbeitsplatz

Psychische Gesundheit hat sich in den vergangenen Jahren zu einem zentralen Anliegen moderner Personalarbeit entwickelt. Der Schwerpunkt dieser Ausgabe widmet sich daher dem Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Beiträge geben vielfältige Impulse für die Praxis. Sie verdeutlichen, dass mentale Gesundheit nicht nur ein individuelles Thema, sondern ein organisationales Gestaltungsfeld ist – und damit eine zentrale Aufgabe für HR.
Mann und Frau im Büro mit Laptop
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Betriebliches Eingliederungsmanagement

Wie gut lassen sich depressive Beschäftigte reintegrieren?

Wenn Menschen mit Depressionen, einem Burn-out oder einer Angststörung ins Berufsleben zurückkehren, stellt das Betroffene und Unternehmen vor eine besondere Herausforderung. Eine stufenweise Wiedereingliederung gilt als problematisch. Eine aktuelle Studie untersuchte, ob die Erfolgsaussichten für eine gelungene Wiedereingliederung tatsächlich schlechter und die Rückfallquoten höher sind als nach anderen Erkrankungen.
Erschöpft unmotiviert gestresst
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Berufsbedingt Erschöpfung

Burnout und Boreout: Erschöpfung braucht eine differenzierte Betrachtung

Berufsbedingte Erschöpfung ist ein komplexes Phänomen, das sowohl durch Über- als auch Unterforderung entstehen kann. Während Boreout aus anhaltender Unterforderung resultiert und zu Desinteresse führt, wird Burnout durch ständige Überlastung verursacht. Dabei betrifft Erschöpfung im Job nicht nur die junge Generation unter 40 Jahren, sondern junge und ältere Beschäftigte gleichermaßen. Unternehmen sind gefordert, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die das Wohlbefinden fördern und berufsbedingte Erschöpfung frühzeitig erkennen lassen.
Müder und erschöpfter Mann reibt sich die Augen
Müder und erschöpfter Mann reibt sich die Augen

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres mindestens sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig erkrankt, muss der Arbeitgeber ihnen ein betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) anbieten. Die Teilnahme ist für die Beschäftigten freiwillig. Das BEM hat zum Ziel, durch geeignete Maßnahmen zur Gesundheitsprävention das Arbeitsverhältnis möglichst dauerhaft zu erhalten. Lesen Sie mehr zu Ablauf, Struktur und dem BEM in der Praxis.

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Gut vorbereitet: Schwierige Mitarbeitergespräche
Schwierige Mitarbeitergespräche

Dieses Buch bietet konkrete Leitfäden und Dialogbeispiele für komplexe Themen wie z. B. Burnout, Kündigung, #metoo oder Work-Life-Balance. So sind Sie auch für sensible Situationen gut vorbereitet und können Gespräche souverän führen.
Haufe Shop: (Ge)Gründet!
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Anastasia Barner, Deutschlands jüngste Gründerin, gewährt mit ihrem Buch einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Gründerszene. Sie erklärt, was es bedeutet zu gründen und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Auch schwierige Themen wie Insolvenz, Burnout, Konsum und Vorurteile spricht sie an.
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