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Rente

Rentner, Rente, Buchstaben
Bild: MEV-Verlag, Germany

Die Rente gilt in der Regel als Altersvorsorge/Entgeltersatz oder als Absicherung bei Eintreten eines bestimmten Versicherungsfalls.

Rente wird gezahlt, wenn

  • ein definiertes Renteneintrittsalter erreicht wurde,
  • die Wartezeit erfüllt oder
  • ein Versicherungsfall eintreten ist.

Es gibt gesetzliche sowie private Renten und die betriebliche Altersvorsorge. Hinzu kommen Riester- oder Rürup-Renten.

Die Renten der gesetzlichen Rentenversicherung sind in der Regel Renten wegen Alters (z. B. Altersrente für langjährig Versicherte), Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit sowie Renten wegen Todes (z. B. Waisenrente).

Finanzierung der gesetzlichen Rente im Umlageverfahren

Für die gesetzliche Rente werden Pflicht- oder freiwillige Beiträge eingezahlt. Die spätere Rentenleistung wird jedoch nicht aus diesen Beiträgen berechnet, sondern sie bedienen lediglich den Generationenvertrag. Im sich daraus erschließenden Umlageverfahren werden die Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt und sofort an die im laufenden Bezug stehenden Rentner wieder ausgezahlt.

Demografischer Wandel

Die Rente der gesetzlichen Rentenversicherung steht vor einem großen Problem: dem demografischen Wandel. Die Menschen werden immer älter und es kommen wenige junge nach, um den Generationenvertrag aufrechtzuerhalten. Hinzu kommen eine kürzere Lebensarbeitszeit und Arbeitslosigkeit. Das Verhältnis Beitragszahler und Rentner gerät immer mehr aus dem Gleichgewicht.

nachdenklicher Mann
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Krankengeld: Versicherungsschutz und Nahtlosigkeit

Der Anspruch auf Krankengeld ist nicht immer einfach zu bestimmen. In diesem Top-Thema zeigen wir Besonderheiten auf. Dabei erfahren Sie, ob und ab wann ein Krankengeldanspruch besteht und was Selbstständige beachten müssen.

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Generationen im Handwerk
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Altersgerechte Arbeitsplatzgestaltung

Erfahrung zählt: Ältere Beschäftigte als Gewinn für die Arbeitswelt

Der demografische Wandel bringt große Herausforderungen im Arbeitsleben mit sich. Allein wegen des Fachkräftemangels können Unternehmen auf ältere Beschäftigte nicht verzichten – und sie sollten es auch nicht. Andernfalls würden wertvolle Ressourcen ungenutzt bleiben. Eine altersgerechte Arbeitsplatzgestaltung nutzt die besonderen Stärken älterer Arbeitnehmer und kompensiert ihre Defizite.
Paragrafenzeichen
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Rentenversicherung

Rückzahlungspflicht bei nicht angegebener Verletztenrente

Bezieher einer Verletztenrente aus der gesetzlichen Unfallversicherung haben meist Anspruch auf eine niedrigere Altersrente. Daher informiert die Rentenversicherung Antragsteller explizit über ihre Mitteilungspflicht. Die Nichtangabe einer Verletztenrente wird als grobe Fahrlässigkeit gewertet und führt zur Rückzahlung zu viel erhaltener Rentenleistungen. Das hat das Hessische Landessozialgericht aktuell entschieden.
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Geld bewusst nutzen: Dani Parthum, die „Geldfrau“, zeigt dir, wie Geld zur Kraftquelle wird, du klug fürs Alter investierst und finanziell eigenständig bleibst – auch in der Partnerschaft. Ein Buch mit klarem Wissen, echten Fällen und persönlichen Reflexionen.
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Die geburtenstarken Jahrgänge, die kurz vor der Rente stehen, können ein Teil der Lösung gegen den Fachkräftemangel sein. Das Buch zeigt, wie Sie diese erfahrenen Arbeitnehmer:innen halten, sie motivieren und von ihrem Wissen profitieren.
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Das Buch gibt einen Überblick der rechtlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekte der Immobilienverrentung. Immer öfter ist die  Immobilie der wichtigste Bestandteil der Altersvorsorge. Die Immobilienverrentung hilft, aus dem Eigenheim liquide Mittel zu ziehen, ohne ausziehen zu müssen.
Fachbeiträge & Kommentare
Arbeitnehmerkammern / 2.1 Beitragspflichtige Arbeitnehmer
Lexikonbeitrag
Frotscher/Geurts, EStG § 10... / 2.7.2 Begriff der Rente und dauernden Last
Kommentar
Frotscher/Geurts, EStG § 10... / 2.7 Renten und dauernde Lasten (§ 10 Abs. 1 Nr. 1a EStG a. F.)
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Frotscher/Geurts, EStG § 10... / 2.7.1 Allgemeines
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Frotscher/Geurts, EStG § 10... / 2.1.1.3 Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung
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