Fehlerhaft wäre eine Sozialauswahl, wenn sie ohne weitere Prüfung nur auf die Abteilung begrenzt würde, in der ein Personalabbau erfolgt.

Die Wirksamkeit einer betriebsbedingten Kündigung wegen Wegfalls des Arbeitsplatzes scheitert in vielen Fällen an einer fehlerhaften Sozialauswahl. Was gilt seit jeher und welche aktuellen Entwicklungen sind zu berücksichtigen? Die wichtigsten Antworten auf Fragen zur Sozialauswahl.