Personalabbau

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Personalentwicklung

Weniger Staat? Warum das Landespersonal schrumpfen könnte

Thüringens Einwohnerzahl sinkt – und der öffentliche Dienst des Landes soll diese Entwicklung künftig widerspiegeln. Bis 2035 könnten durch den demografischen Wandel und den zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz rund 14.500 Stellen im Landesdienst wegfallen. Mithilfe eines neuen Stellenpools will die Landesregierung ihre Personalressourcen gezielter steuern und dabei klare Prioritäten setzen.
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