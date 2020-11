Workforce Transformation ist ein funda­mentaler Bestandteil jeder Unternehmenstransformation. Sie gelingt jedoch nur dann, wenn die Kommunikation des Programms genauso professionell läuft wie die Personalplanung, das Outplacement und die Qualifizierung.

Volkswagen verfolgt ehrgeizige Ziele: Der Wolfsburger Konzern will das Elektroauto massentauglich machen und sich vom Autobauer in ein Softwareunternehmen verwandeln. Das kostet Geld: Bis Ende 2022 pumpt VW mehr als 34 Milliarden Euro in die Zukunftsfelder Elektromobilität, autonomes Fahren und digitale Vernetzung. Die Transformation kostet auch Arbeitsplätze, denn für die Herstellung von Elektroautos werden deutlich weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt. Deshalb hat der Konzern bereits Ende 2016 beschlossen, 23.000 Stellen in Deutschland abzubauen. Der Strukturwandel birgt aber auch Chancen: So werden rund 9.000 Stellen in den Bereichen Software und Digitalisierung neu geschaffen.

So wie Volkswagen befinden sich derzeit viele Unternehmen in der Transformation. Technologische und gesellschaftliche Entwicklungen und dazu der Klimawandel und die Corona-Pandemie machen es erforderlich, Strategien, Geschäftsmodelle, Produkte und Organisationsstrukturen grundlegend zu überarbeite...