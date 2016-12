16.03.2016 | News TAG

Mecklenburg-Vorpommern hat die glücklichsten Mieter

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

Deutschlands zufriedenste Mieter leben in Mecklenburg-Vorpommern und bewerten ihre Wohnsituation mit der Durchschnittsnote 1,9. Am wenigsten glücklich sind Mieter in Berlin und Bremen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der TAG Immobilien AG mit der TU Darmstadt. Mieter in kleineren bis mittelgroßen Städten sind allgemein zufriedener mit ihrer Wohnsituation als jene in Großstädten.mehr