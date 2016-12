06.10.2016 | News Arbeiterwohlfahrt

Mitarbeiter der AWO in Schleswig-Holstein fordern mehr Gehalt

Bild: Michael Bamberger

In Schleswig-Holstein streiken am heutigen Donnerstag die Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Die Gewerkschaft Verdi will eine Anhebung des Lohns und eine schrittweise Angleichung an das Lohnniveau im öffentlichen Dienst erreichen.mehr