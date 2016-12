25.11.2016 | News Infografik

Mitarbeiterbindung: HR als Weihnachtsengel

Bild: ManpowerGroup

Weihnachtsgeld, Wichteln, warme Worte: Gerade in der kalten Jahreszeit haben Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung Hochkonjunktur. Welche dieser Bemühungen bei den Mitarbeitern ankommen und was sich HR getrost schenken kann, hat die Manpower Group in einer aktuellen Studie untersucht.mehr