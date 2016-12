28.02.2013 | News Betriebsveranstaltung

(Vorerst) keine Anhebung der Freigrenze für Betriebsveranstaltungen

Bild: Haufe Online Redaktion

Zuwendungen des Arbeitgebers an die Arbeitnehmer anlässlich einer Betriebsveranstaltung sind bei Überschreiten der Freigrenze von 110 EUR weiterhin in vollem Umfang als Arbeitslohn zu werten. Eine Anpassung der Freigrenze an die Geldentwertung sieht der Bundesfinanzhof nicht als seine Aufgabe an.mehr