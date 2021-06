In unserem Entgelt-Quiz in Zusammenarbeit mit der Lohnabrechnungsexpertin Birgit Ennemoser können Sie jede Woche Ihr Wissen testen - zu aktuellen wie auch zu Grundlagenthemen der Lohnabrechnung. Diese Woche: Betriebsveranstaltungen.

Im Entgelt-Quiz geht es in diesem Serienteil um Betriebsveranstaltungen. Die Lösungen zu Teil 4 "Wie werden die Beiträge zur Sozialversicherung berechnet?" finden Sie hier.

Grundlagen zur steuerlichen Behandlung von Betriebsveranstaltungen

Ein Hoch auf die manuelle Lohnabrechnung: Wir waren begeistert, wie viele von Ihnen Spaß an der Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge hatten und haben uns sehr gefreut, dass hier auch zahlreiche Diskussionen über die Berechnungen entstanden sind. Hier merkt man doch deutlich, dass wir mittlerweile alle doch ein großes Vertrauen in die Lohnprogramme haben und weniger häufig die Berechnungen hinterfragen oder selbst ausführen. Nun wollen wir uns weiter den "Freuden" für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter widmen und nehmen uns für diese Ausgabe des Quiz die Betriebsveranstaltungen vor.

Betriebsveranstaltungen sind im steuerlichen Sinn durch verschiedene Anforderungen charakterisiert: Sie finden auf betrieblicher Ebene statt, haben gesellschaftlichen (also keinen beruflichen) Charakter und die Teilnahme muss allen Betriebsangehörigen ermöglicht werden. Ohne Bedeutung ist allerdings, ob Arbeitgeber und/oder Betriebs- oder Personalrat einladen und ob die Veranstaltung auf einzelne Abteilungen begrenzt ist, da oftmals Unternehmen ja auch je Abteilung eine Weihnachtsfeier veranstalten. Hier ist dann von Bedeutung, dass alle Mitarbeiter einer Abteilung zu der Betriebsveranstaltung geladen werden. Betriebsausflüge, Jubilarfeiern und Weihnachtsfeiern sind dabei in den LStR ausdrücklich als Betriebsveranstaltungen benannt (R 19.5 LStR i. V. m. H 19.5 LStH).

Entscheidend für die steuerliche Beurteilung von Betriebsveranstaltungen ist neben der bereits erwähnten Ausgestaltung die Häufigkeit der Durchführung je Jahr. Bis zu jeweils zwei Betriebsfeste, Rentner- und Jubilarfeiern jährlich sind bis zu einem Betrag von 110 Euro je Mitarbeiter steuerfrei durchführbar und verbleiben auch sozialversicherungsfrei. Dabei ist eine mehrmalige Teilnahme in Erfüllung beruflicher Aufgaben - zum Beispiel für Personalleiter oder den Betriebsrat - unschädlich.

Sollten mehr als zwei Veranstaltungen jährlich stattfinden, kann der Arbeitgeber entscheiden, für welche er die Freibeträge nutzt und für welche er eine Versteuerung ansetzt. Dabei ist auch die Möglichkeit der individuellen Versteuerung je Arbeitgeber denkbar, aber die Nutzung der Pauschalsteuer mit 25 Prozent und folglich Sozialversicherungsfreiheit ist sicherlich die meistpräferierte Variante.

Basis für die Versteuerung beziehungsweise die Ermittlung der Kosten einer Betriebsveranstaltung sind alle damit verbundenen Auslagen.

Insbesondere einzubeziehen sind dabei:

Speisen und Getränke,

Übernachtungs- und Fahrtkosten,

Eintrittskarten, wenn der Besuch nicht einziger Programmpunkt der Betriebsveranstaltung ist,

Aufwendungen für Künstler und Bands,

Überreichung von Geschenken (zum Beispiel Nikolaustüte bei Weihnachtsfeiern).

Achtung: Saalmieten oder Eventagenturen waren übergangsweise nicht mit einzubeziehen, so die BFH-Rechtsprechung im Jahr 2013. Seit 2015 sind diese Positionen wieder mit zu berücksichtigen.

Die Aufwendungen des Arbeitgebers durften bis 31. Dezember 2014 110 Euro inklusive Umsatzsteuer pro teilnehmenden Mitarbeiter nicht überschreiten. Bei der 110-Euro-Grenze handelte es sich also um eine Freigrenze, nicht um einen Freibetrag. Zum 1. Januar 2015 wandelte sich die Freigrenze von 110 Euro in einen Freibetrag von 110 Euro. In diesen sind alle Positionen inklusive Eventagenturen und Saalmieten brutto einzuberechnen.

Lediglich bei den Fahrtkosten ist eine genauere Betrachtung sinnvoll. Fahrtkosten, die in direktem Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, also für einen Bus benötigt werden, der alle Mitarbeiter zu einem Veranstaltungsort transportiert, sind in die Ermittlung der Gesamtkosten einzubeziehen. Reisekosten von Mitarbeitern von anderen Standorten, die einzeln zum Veranstaltungsort anreisen, sind als "normale" Reisekosten steuer- und sozialversicherungsfrei erstattungsfähig. Dem oder der teilnehmenden Beschäftigten werden auch die Kosten für eine eventuelle teilnehmende Begleitperson zugerechnet.

Quizfragen Teil 5: Betriebsveranstaltungen



Aufgabe 1:

Die Schwarzwald AG lädt alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihres Unternehmens per Aushang am schwarzen Brett zu einem "Sommerfest" auf eine Neckarfahrt mit Musik und Tanz ein. Handelt es sich hier um eine Betriebsveranstaltung?

O ja

O nein





Aufgabe 2:

Die Krakauer Wurstwaren GmbH lädt alle Arbeitnehmer ihres Unternehmens per Aushang am schwarzen Brett zu einem "Familiennachmittag“ ein. Das Programm (Clowns, Märchenaufführung, Hüpfburg, Malwettbewerb) ist bewusst auf Familien mit Kindern zugeschnitten.

2.1. Handelt es sich hier um eine Betriebsveranstaltung?

O ja

O nein

2.2. Wie würden Sie eine Versteuerung vornehmen?

O als Betriebsveranstaltung bis EUR 110,- steuerfrei

O als Event nach § 37 b EStG

2.3. Für die Veranstaltung fielen Kosten von 15.000 Euro an. 100 Beschäftigte mit 75 Angehörigen nahmen an der Veranstaltung teil. Machen Sie einen Vorschlag für eine Versteuerung dazu.





Aufgabe 3:

Die Ebenhoch AG lädt jährlich alle Arbeitnehmer, die in dem betreffenden Jahr ein rundes Jubiläum feiern, zu einer Jubilarfeier ein. Neben den Jubilaren sind auch jeweils der Betriebsrat, die Vorgesetzten und der engste Kollegenkreis der Jubilare eingeladen. Kann diese Veranstaltung als Betriebsveranstaltung Ansatz finden?





Aufgabe 4:

Die Krümel KG lädt alle Arbeitnehmer ihres Unternehmens per Aushang am schwarzen Brett zu einer "Weihnachtsfeier" in einen eigens dafür angemieteten Saal einer nahe gelegenen Gaststätte ein. Da Teile des Betriebes im Zweischichtbetrieb produzieren, führt der Arbeitgeber für die Mitarbeiter der Spät- und Nachtschicht tags zuvor eine gesonderte Weihnachtsfeier am Nachmittag durch.

4.1. Handelt es sich hier um eine Betriebsveranstaltung?

O ja

O nein

4.2. Wie würden Sie die Gesamtkosten von 10.000 Euro mit einer Teilnehmerzahl von 50 lohnsteuerlich beurteilen?





Aufgabe 5:

Die Wurmbach GmbH & Co. KG lädt alle Arbeitnehmer des Unternehmens per Aushang am schwarzen Brett zu einer "Weihnachtsfeier" in einen eigens dafür angemieteten Saal einer nahe gelegenen Gaststätte ein. Zusätzlich zu dieser Veranstaltung lädt der Arbeitgeber bestimmte leitende Angestellte des Unternehmens nebst Partnerin beziehungsweise Partner namentlich zu einer gesonderten Veranstaltung mit der Geschäftsführung ein. Ist die Veranstaltung als Betriebsveranstaltung steuerlich ansetzbar?

O ja

O nein





Aufgabe 6:

Der Betriebsrat lädt alle Arbeitnehmer eines Unternehmens per Aushang am schwarzen Brett zu einer Betriebsversammlung gemäß §§ 42 ff. BetrVG in einen eigens dafür angemieteten Saal einer nahe gelegenen Gaststätte ein. Handelt es sich im steuerlichen Sinne um eine Betriebsveranstaltung?

O ja

O nein





Aufgabe 7:

An einem Betriebsausflug nehmen 40 Arbeitnehmer teil. Die Aufwendungen des Arbeitgebers betrugen:

netto USt brutto Bus mit Fahrer 200,00 32,00 232,00 Eintrittskarten Musical 2.300,00 368,00 2.668,00 Abendessen mit Getränken 1.700,00 271,00 1.971,00 4.871,00

Wie würden Sie die lohnsteuerliche Bewertung vornehmen? Sehen Sie Lösungsalternativen für die Versteuerung?





Aufgabe 8:

Bei der Weihnachtsfeier findet eine Verlosung für die Arbeitnehmer statt. Wie handhaben Sie die Kosten für die Gewinne und Lose lohnsteuerlich?





Aufgabe 9:

Gibt es sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen aus einer Betriebsveranstaltung oder kann es diese geben?





Hinweis: Über die Lösung zu den Quizfragen Teil 5 informieren wir Sie bei der Veröffentlichung des nächsten Serienteils am Freitag, 9. Juli 2021. Möglich ist auch, die Lösungen per E-Mail an ratgebergehalt@str-auren.de zu senden (Betreff: Entgelt-Quiz). Die Steuerberatung Auren wird diese kostenlos überprüfen und sich zurückmelden.

Die Lösungen zu Teil 4 "Wie werden die Beiträge zur Sozialversicherung berechnet?" unseres Quiz finden Sie in diesem Serienteil.

Zur Autorin: Birgit Ennemoser ist mit mehr als 25 Jahren praktischer Erfahrung in den verschiedenen Sparten des Personalwesens vorrangig beratend sowie als Trainerin, Seminarleiterin und Autorin tätig. Seit 2009 leitet sie das Geschäftsfeld Personal Services der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung Auren in Stuttgart.





