In unserem Entgelt-Quiz in Zusammenarbeit mit der Lohnabrechnungsexpertin Birgit Ennemoser können Sie alle zwei Wochen Ihr Wissen testen – zu aktuellen wie auch zu Grundlagenthemen der Lohnabrechnung. Diese Woche: Wie die steuerliche Bewertung von Firmenwagen erfolgt.

Aufgrund Ihrer Anregungen greife ich in diesem Serienteil des Entgelt-Quiz gerne das Thema Dienstwagenbesteuerung auf.

Grundlagen: Steuerliche Bewertung von Dienstwagen

Grundsätzlich sind Firmenwagen sehr begehrt, insbesondere auch bei jungen Bewerberinnen und Bewerbern, die sich noch kein eigenes Auto leisten können. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten der steuerlichen Bewertung:

die individuelle Nutzungswertermittlung (Fahrtenbuch, Belege) und

die pauschale Nutzungswertermittlung (Ein-Prozent-Regelung).

Individuelle Nutzungswertermittlung / Fahrtenbuch

Üblicherweise wird heutzutage eher die Ein-Prozent-Regelung angesetzt, da bei der individuellen Nutzungswertermittlung die auf die private Nutzung und auf die Nutzung für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte entfallenden gesamten Kraftfahrzeugaufwendungen anhand der Belege und eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs zu den übrigen Fahrten ins Verhältnis gesetzt werden. Zu den Gesamtkosten zählen:

Treibstoff-, Reparatur-, Ersatzteil-, Wartungs- und Pflegekosten inkl. Umsatzsteuer,

Versicherung,

Kfz-Steuer,

Absetzung für Abnutzung (AfA) (anzusetzen sind die tatsächlichen Anschaffungskosten inkl. Umsatzsteuer verteilt auf acht Jahre, bei Gebrauchtwagen entsprechend weniger) bzw.

Leasingrate.

Nicht zu den Gesamtkosten zählen Straßenbenutzungsgebühren (Vignette, Maut) sowie die Kosten für den Kfz-Schutzbrief.

Größte Bedeutung kommt allerdings bei diesem Verfahren der ordnungsgemäßen Führung des Fahrtenbuches zu. Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch muss folgende Details enthalten:

Datum und Kilometerstand zu Beginn und am Ende jeder einzelnen Auswärtstätigkeit (z. B. Dienstreise),

Reiseziel und bei Umwegen auch die Reiseroute,

Reisezweck und aufgesuchte Geschäftspartner.

Es bestehen zwar gewisse gesetzliche Aufzeichnungserleichterungen, jedoch sind diese den Privatfahrten (nur gefahrene Kilometer sind anzugeben) sowie den Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte vorbehalten bzw. gelten nur für besondere Berufsgruppen wie z. B. Kundendienstmonteure, Taxifahrer, Fahrlehrer, sicherheitsgefährdete Personen oder Berufsträger (Rechtsanwälte, Steuerberater).

Elektronische Fahrtenbücher finden immer mehr Anerkennung, sind aber nach wie vor umstritten bzgl. der Revisionssicherheit. Aufzeichnungen müssen mit einem System geführt werden, das keine nachträglichen Änderungen mehr an den Eintragungen zulässt bzw. diese Änderungen dokumentiert.

Ein Fahrtenbuch darf nie auf einen repräsentativen Zeitraum beschränkt werden. Es muss lückenlos und zeitnah geführt werden, das heißt, der Arbeitgeber sollte sich die Fahrtenbücher immer zeitnah vorlegen lassen.

Pauschale Nutzungswertermittlung / Ein-Prozent-Regelung

Um diesen Aufwand zu vermeiden, findet sich in der Praxis in der Regel die pauschale Nutzungswertermittlung. Hier wird keine Fahrtenbuchführung benötigt und die Ermittlung der Gesamtkosten entfällt, was die Umsetzung deutlich vereinfacht. Das Steuerrecht unterscheidet vier verschiedene Sätze für die Ermittlung des geldwerten Vorteils aus der Privatnutzung von Firmenwagen:

1 Prozent für Privatnutzung,

0,03 Prozent für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte,

0,002 Prozent für Familienheimfahrten / mehrere Tätigkeitsstätten,

0,001 Prozent für gelegentliche Nutzung.

Dabei beziehen sich die Prozentsätze jeweils auf den sogenannten Bruttolistenpreis (BLP), also die auf volle 100 Euro nach unten abgerundete inländische unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für das genutzte Fahrzeug im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattungen und zuzüglich Umsatzsteuer.

Achtung: Auch für gebrauchte Fahrzeuge muss der Neupreis bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils angesetzt werden. Herausgerechnet werden dürfen aus dem Bruttolistenpreis ausschließlich folgende Bestandteile:

Wert eines Autotelefons einschließlich Freisprecheinrichtung,

Wert eines zweiten Satz Reifen einschließlich Felgen,

Überführungskosten,

Zulassungskosten (Verwaltungsgebühren, Nummernschilder, Kosten für Kfz-Brief).

Nicht herausgerechnet werden dürfen:

(Großkunden-)Rabatte / Mengennachlässe,

Aufwendungen für Diebstahlsicherungssysteme,

Navigationsgeräte,

Standheizungen, wenn nicht nachträglich eingebaut.





Quizfragen Teil 8: Dienstwagenbesteuerung





Aufgabe 1:

Sie kaufen für einen Mitarbeitenden Ihres Hauses einen Pkw mit folgenden Bestandteilen und Konditionen:

Pkw 19.990,00 Euro Klimaautomatik 1.230,00 Euro Businesspaket (inkl. Navi) 3.200,00 Euro Alarmanlage 990,00 Euro Handyvorbereitung 380,00 Euro

Diese Preise sind Nettopreise ohne Mehrwertsteuer. Der Verkäufer gewährt Ihnen einen Großkundenrabatt von 17 Prozent, also 4.384,30 Euro.

Welchen Bruttolistenpreis setzen Sie für das Fahrzeug zur Ermittlung der Ein-Prozent-Regelung an?





Aufgabe 2:

Ein Mitarbeitender erhält einen Firmenwagen mit einem Bruttolistenpreis inkl. Mehrwertsteuer von 29.400 Euro. Zudem erhält der Arbeitnehmer eine Tankkarte, auf die er monatlich einen maximal Wert von 500 Euro betanken kann. Weiterhin ist eine Versicherung für den Wagen in Höhe von 1.400 Euro jährlich fällig.

Wie setzt sich der monatliche geldwerter Vorteil zusammen?





Aufgabe 3:

Der für Ihren Arbeitnehmer bestellte Firmenwagen ist noch nicht geliefert. Er hat einen Listenpreis von 50.643 Euro inkl. Mehrwertsteuer. Da er noch nicht verfügbar ist, wird ein Leihwagen gebucht. Wie wird der Sachverhalt korrekt versteuert?

☐ Sie versteuern den Leihwagen auf Basis der monatlichen Leasinggebühr und setzen die Leasinggebühr als geldwerten Vorteil an.

☐ Sie versteuern den geplanten Firmenwagen und damit die 50.643 Euro.

☐ Sie versteuern den Leihwagen und fordern den Bruttolistenpreis von der Mietwagengesellschaft.





Aufgabe 4:

Ihr Mitarbeiter erhält für eine Dienstreise einen Firmenwagen zur Verfügung gestellt und nimmt diesen mit nach Hause, um unmittelbar von dort aus eine Dienstreise zu beginnen oder zu beenden. Erfolgt hier ein Ansatz des geldwerten Vorteils?

☐ Ja

☐ Nein









Firmenwagen werden den Mitarbeitenden im Regelfall nicht nur für die generellen betrieblichen Fahrten zur Verfügung gestellt. Die Mitarbeitenden können ihren Firmenwagen im Regelfall auch für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte nutzen. Selbst wenn die private Nutzung ansonsten untersagt ist, ist eine Freigabe für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte denkbar und unterliegt dann der Versteuerung. Jeder Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte ist dann mit 0,03 Prozent des Bruttolistenpreises des Pkw zu versteuern.

Aufgabe 5:

Ein Mitarbeitender verfügt über einen Firmenwagen mit einem Bruttolistenpreis von 29.400 Euro inkl. Mehrwertsteuer. Er wohnt einfache Strecke 11 Kilometer vom Unternehmen entfernt. Die Fahrten Wohnung und erste Tätigkeitsstätte werden wie folgt versteuert:

☐ 29.400 Euro x 0,03 % x 11 km

☐ 29.400 Euro x 0,03 % x 22 km

☐ keine Versteuerung





Aufgabe 6:

Ihr Mitarbeiter hat eine einfache Entfernung von 23,7 Kilometer zu fahren. Wie werden die Fahrten zwischen Wohnung und erste Tätigkeit ermittelt?

☐ 29.400 Euro x 0,03 % x 23 km

☐ 29.400 Euro x 0,03 % x 24 km

☐ 29.400 Euro x 0,03 % x 46 km

☐ 29.400 Euro x 0,03 % x 48 km





Aufgabe 7:

Ihr Mitarbeiter übernimmt erstmals einen Firmenwagen am Montag, den 29. August 2021. Wie ist der August zu versteuern?

☐ Gar nicht.

☐ Für den Monat März wären die tagesanteiligen Werte zu versteuern, also drei Tage bis 31. August 2021.

☐ Für den Monat März wären dann die vollen Monatswerte zu versteuern.

☐ Für den Monat März wären die tagesanteiligen Werte zu versteuern, also zwei Tage, da es 30 Steuertage pro Monat gibt.





Aufgabe 8:

Ein Arbeitnehmer erhält einen Firmenwagen auch zur privaten Nutzung. Am 22. August 2021 erhält er einen neuen Firmen-Pkw, der teurer ist. Auch diesen darf er privat nutzen.

☐ Für den Monat August ist der geldwerte Vorteil aus dem Bruttolistenpreis des alten Fahrzeugs zu ermitteln, da dieses überwiegend genutzt wurde. Im September errechnet sich der geldwerte Vorteil aus dem des neuen Fahrzeugs.

☐ Für den Monat August ist der geldwerte Vorteil aus dem teureren Firmenwagen zu ermitteln.

☐ Für den Monat August ist eine Mischkalkulation aus beiden Preisen vorzunehmen.





Aufgabe 9:

Ein Arbeitnehmer wird im Rahmen eines Projektes für sechs Wochen in den USA tätig. Da seine Ehefrau über einen eigenen Pkw verfügt, stellt er den Firmenwagen am 23. Oktober 2021 auf dem Firmengelände ab und übergibt die Fahrzeugpapiere und -schlüssel gegen Unterschrift an den Fuhrpark. Nach Rückkehr am 10. Dezember 2021 nimmt er den Firmenwagen wieder in Empfang. Wie sind die Monate zu versteuern?

☐ Für den Monat November kann unter dieser Konstellation mit der Versteuerung ausgesetzt werden.

☐ Der Firmenwagen muss durchgängig versteuert werden, da es ja eine vertragliche Regelung mit dem Mitarbeiter gibt.

☐ Für alle drei Monate kann unter dieser Konstellation mit der Versteuerung ausgesetzt werden.

☐ Die Monate werden je nach Anzahl der genutzten Tage versteuert.





Aufgabe 10:

Der Bruttolistenpreis des neuen Firmenwagens Ihres Mitarbeiters beläuft sich auf 29.482 Euro inkl. Mehrwertsteuer. Die einfache Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte beträgt laut Routenplaner für die kürzeste Strecke 11 Kilometer. Ihr Mitarbeiter leistet eine Zuzahlung zum Firmenwagen in Höhe von monatlich 300 Euro. Der zu versteuernde geldwerte Vorteil würde sich dann auf welchen Betrag belaufen?

☐ 294 Euro

☐ 391,02 Euro

☐ 91,02 Euro

☐ 97,02 Euro





Hinweis: Über die Lösung zu den Quizfragen Teil 8 informieren wir Sie bei der Veröffentlichung des nächsten Serienteils am Freitag, 20. August 2021. Möglich ist auch, die Lösungen per E-Mail an ratgebergehalt@str-auren.de zu senden (Betreff: Entgelt-Quiz). Die Steuerberatung Auren wird diese kostenlos überprüfen und sich zurückmelden.

Zur Autorin: Birgit Ennemoser ist mit mehr als 25 Jahren praktischer Erfahrung in den verschiedenen Sparten des Personalwesens vorrangig beratend sowie als Trainerin, Seminarleiterin und Autorin tätig. Seit 2009 leitet sie das Geschäftsfeld Personal Services der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung Auren in Stuttgart.





