Ab 2021 sind die Entfernungspauschalen geändert worden. Aufgrund der unterschiedlichen Sätze ergeben sich neue Anwendungsfragen. Dazu hat die Finanzverwaltung nun mit einem ausführlichen Erlass Stellung genommen.

Für den Lohnsteuerabzug von besonderer Bedeutung sind die neuen Ausführungen zur Pauschalierung von Fahrtkostenzuschüssen und zur Dienstwagengestellung für Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte. Hier kommt es ab 2022 zu einer wichtigen Änderung im Zusammenhang mit zunehmender Tätigkeit im Homeoffice und Teilzeit.

Erhöhung der Entfernungspauschalen

Für die Wege zur Arbeit wurde bis 2020 einheitlich eine Entfernungspauschale von 0,30 Euro je Entfernungskilometer gewährt. Ab 2021 ist eine Erhöhung der Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte um 5 Cent auf 0,35 Euro erfolgt. In einem weiteren Schritt ist von 2024 an bis 2026 eine Erhöhung um weitere 3 Cent auf 0,38 Euro vorgesehen (lesen Sie dazu unsere News Erhöhung der Entfernungspauschale ab 2021).

Bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist die Pauschale unverändert auf maximal 4.500 Euro jährlich begrenzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 EStG). Arbeitgeberzuschüsse für die PKW-Nutzung können bis zur Höhe der neuen Entfernungspauschale mit 15 Prozent Pauschalsteuer belegt werden. Die (erhöhte) Pauschalierung ist auch bei der Dienstwagengestellung möglich.

Zu den Änderungen hat die Finanzverwaltung nun einen ausführlichen Anwendungserlass herausgegeben ( BMF, Schreiben vom 18. November 2021, IV C 5 - S 2351/20/10001 :002). Das Schreiben ist grundsätzlich mit Wirkung ab 1. Januar 2021 anzuwenden.

Pauschalbesteuerung von Fahrtkostenzuschüssen und Dienstwagengestellung

Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer für Sachbezüge in Form der unentgeltlichen oder verbilligten Beförderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie für zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlte Zuschüsse für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte pauschal mit 15 Prozent erheben (§ 40 Abs. 2 Satz 2 Nummer 1 EStG), soweit diese den als Werbungskosten in der Steuererklärung abzugsfähigen Betrag nicht übersteigen.

Für die Ermittlung der Höhe der pauschal besteuerbaren Sachbezüge oder Zuschüsse sind für die Jahre 2021 bis 2026 die jeweils gültigen Entfernungspauschalen anzuwenden. Das bedeutet, dass bei Entfernungen ab 21 Kilometern zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte die Kilometer aufzuteilen und ab dem 21. Kilometer die erhöhte Entfernungspauschale zu berücksichtigen ist.

Pauschalierungsvolumen abhängig vom genutzten Verkehrsmittel

Je nach benutztem Verkehrsmittel unterscheidet sich die Höhe des Pauschalierungsvolumens:

Bei ausschließlicher Benutzung eines eigenen Autos oder eines zur Nutzung überlassenen Firmenwagens ist die Höhe der pauschal besteuerbaren Sachbezüge und Zuschüsse des Arbeitgebers auf die Höhe der als Werbungskosten abziehbaren Entfernungspauschale beschränkt, allerdings ohne Begrenzung auf den Höchstbetrag von 4.500 Euro.

Bei ausschließlicher Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist eine Pauschalbesteuerung der Sachbezüge und Zuschüsse in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte zulässig.

Bei der Benutzung verschiedener Verkehrsmittel (insbesondere sogenannte Park&Ride-Fälle) ist die Höhe der pauschal besteuerbaren Sachbezüge und Zuschüsse des Arbeitgebers grundsätzlich auf die als Werbungskosten abziehbare Entfernungspauschale beschränkt. Eine Pauschalbesteuerung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel kommt erst dann in Betracht, wenn diese die insgesamt im Kalenderjahr anzusetzende Entfernungspauschale, ggf. begrenzt auf den Höchstbetrag von 4.500 Euro, übersteigen.

Anzahl der Arbeitstage für die Pauschalierung

Bei Anwendung der Entfernungspauschale (und nicht der tatsächlichen Kosten) für die Pauschalierung von Fahrtkostenzuschüssen und Dienstwagengestellung sind vom Arbeitgeber die der Pauschalierung zugrunde liegenden Arbeitstage zu ermitteln. Aus Vereinfachungsgründen kann im Lohnsteuerabzugsverfahren - ausgehend von einer Fünftagewoche - davon ausgegangen werden, dass monatlich an 15 Arbeitstagen Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte erfolgen.

Beispiel 1: 15 Arbeitstage im Monat

Eine Mitarbeiterin (Vollzeit) nutzt für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte einen vom Arbeitgeber unentgeltlich überlassenen Firmenwagen (kein E-Auto, Bruttolistenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung 40.000 Euro). Die einfache Entfernung beträgt 25 km. Der monatliche geldwerte Vorteil für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte beträgt 300 Euro (25 km x 0,03 Prozent x 40.000 Euro). Die Entfernungspauschale beträgt 116,25 Euro (0,30 Euro x 20 km x 15 Tage zuzüglich 0,35 Euro x 5 km x 15 Tage).

Der Arbeitgeber kann den geldwerten Vorteil aus der unentgeltlichen Beförderung für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte in Höhe von 116,25 Euro mit 15 Prozent pauschal besteuern. Der Differenzbetrag in Höhe von 183,75 Euro (300 Euro abzüglich 116,25 Euro) ist dem (mit dem individuellen Steuersatz zu versteuernden) Bruttoarbeitslohn hinzuzurechnen. Die pauschal besteuerten Bezüge sind im Lohnkonto aufzuzeichnen und in der Zeile 18 der Lohnsteuerbescheinigung ausweisen.

Besonderheiten unter anderem bei vermehrtem Homeoffice

Hinsichtlich der 15-Tage-Vereinfachungsregelung für den Arbeitgeber enthält der Erlass neue und wichtige Einschränkungen:

Die Vereinfachungsregelung (15-Tage-Regel) ist nicht anzuwenden, wenn der Arbeitgeber bei der Überlassung eines Kraftwagens bei der Ermittlung des Sachbezugs die tatsächliche Anzahl der Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte zugrunde gelegt hat (0,002-Prozent-Versteuerung des Dienstwagens je Tag mit Fahrt zur ersten Tätigkeitsstätte statt 0,03 Prozent pro Monat).

Die Anzahl der Fahrten mindert sich verhältnismäßig, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin bei einer in die Zukunft gerichteten Prognose an der ersten Tätigkeitsstätte typischerweise an weniger als fünf Arbeitstagen in der Kalenderwoche nach den dienst- oder arbeitsrechtlichen Festlegungen beruflich tätig werden soll. Als Anwendungsfälle nennt die Verwaltung hier Teilzeitmodelle sowie Homeoffice, Telearbeit und mobiles Arbeiten. Bei einer Dreitagewoche kann damit beispielsweise nur noch davon ausgegangen werden, dass monatlich an neun Arbeitstagen (3/5 von 15 Tagen) Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte erfolgen. Der Erlass enthält hier eine besondere Anwendungsregelung. Es wird nicht beanstandet, wenn die Ausnahme von der Vereinfachungsregelung (15-Tage-Regelung) erst ab 1. Januar 2022 angewendet wird.

Beispiel 2: Regelmäßiges Homeoffice

Ein Mitarbeiter soll laut seinem Arbeitsvertrag an drei Tagen pro Woche im Homeoffice und an einem Tag pro Woche an der ersten Tätigkeitsstätte beruflich tätig werden. Die einfache Entfernung von 30 km zur ersten Tätigkeitstätte legt er mit seinem privaten Kraftwagen zurück. Der Arbeitgeber leistet für diese Fahrten zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn einen Zuschuss von 150 Euro pro Monat. Der Arbeitgeber kann bei einem Tag pro Woche beruflicher Tätigkeit an der ersten Tätigkeitsstätte im Lohnsteuerabzugsverfahren spätestens ab 2022 nur noch davon ausgehen, dass an 1/5 von 15 Tagen (= 3 Tage/Monat) Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte erfolgen und die abziehbare Entfernungspauschale pro Monat somit 28,50 Euro beträgt (20 km x 0,30 Euro x 3 Tage zuzüglich 10 km x 0,35 Euro x 3 Tage).

Der Arbeitgeber kann den Zuschuss folglich in Höhe von 28,50 Euro mit 15 Prozent pauschal besteuern. Der übersteigende Betrag des Zuschusses von 121,50 Euro pro Monat erhöht den (mit dem individuellen Steuersatz zu versteuernden) Bruttoarbeitslohn. Die pauschal besteuerten Bezüge sind im Lohnkonto aufzuzeichnen und in der Zeile 18 der Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen.

Wichtig: Anrechnung auf die Werbungskosten

Die pauschal besteuerten Arbeitgeberleistungen sind jeweils in der Steuererklärung auf die Werbungskosten der Betroffenen anzurechnen. Die Pauschalbesteuerung durch den Arbeitgeber entfaltet jedoch keine Bindungswirkung für das Veranlagungsverfahren zur Einkommen­steuererklärung, soweit die pauschal besteuerten Beträge den Betrag übersteigen, den der Mitarbeitende als Werbungskosten geltend machen kann. Das Finanzamt behält sich hier also eine Nachversteuerung bei den Beschäftigten vor, soweit der Arbeitgeber zu viel pauschaliert hat.