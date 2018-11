Der Monatslohn für Dezember 2018 wird zusammen mit dem Weihnachtsgeld am 2. Januar 2019 überwiesen. Ergebnis: Das Weihnachtsgeld ist in 2019 zugeflossen und muss in die Lohnabrechnung für Januar 2019 einbezogen werden. Der laufende Arbeitslohn gilt 2018 als zugeflossen und ist in der Lohnabrechnung für Dezember 2018 abzurechnen.