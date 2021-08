In unserem Entgelt-Quiz in Zusammenarbeit mit der Lohnabrechnungsexpertin Birgit Ennemoser können Sie alle zwei Wochen Ihr Wissen testen - zu aktuellen wie auch zu Grundlagenthemen der Lohnabrechnung. Diese Woche geht es um die steuerliche Behandlung der Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte.

Insbesondere in der Sondersituation im Zuge von Corona haben sich in diesem Bereich immer wieder Fragen ergeben: Im Entgelt-Quiz nehmen wir uns deshalb dieses Mal die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte vor und betrachten diese näher. Diese können mit dem Pkw oder aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden.

Grundlagen: Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte

Generell hatte das BMF-Schreiben vom 4. April 2018 sehr viel Klarheit in die Nutzung und Abrechnung von Firmen-Pkws gebracht. Hier wurde nun auch die Handhabung eines arbeitsrechtlichen Nutzungsverbotes festgelegt. Früher galt: Wenn dem oder der Arbeitnehmenden die Privatnutzung des Firmen-Pkw arbeitsrechtlich verboten war, musste man dies steuerlich nur beachten, wenn

der Arbeitgeber das Nutzungsverbot überwacht (zum Beispiel dokumentierte, stichprobenartige Überprüfung des Fahrtenbuchs)

die Nutzung durch die Umstände des Einzelfalls so gut wie ausgeschlossen ist (zum Beispiel, weil das Fahrzeug nach der Nutzung immer auf dem Hof des Arbeitgeber abgestellt und die Schlüssel abgegeben werden).

Ein arbeitsrechtliches, aber nicht überwachtes Nutzungsverbot war nicht ausreichend. Nun legte die Rechtsprechung fest, dass ein arbeitsrechtliches Nutzungsverbot ausreichend ist.

Mehr im Mittelpunkt des Interesses steht aber – insbesondere auch durch die Homeoffice-Tätigkeiten durch Corona – die pauschale Nutzungswertermittlung bei nicht regelmäßiger beziehungsweise geringer Nutzung. Hier hatte das Bundesministerium der Finanzen (BMF) auf die Urteile des Bundesfinanzhofs (BFH) reagiert und mit dem Datum 1. April 2011 ein Schreiben zur lohnsteuerlichen Behandlung der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte im Rahmen der Firmenwagengestellung herausgegeben.

Danach waren die Urteile des BFH generell anzuwenden, mit der Folge, dass der geldwerte Vorteil für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nicht nach der 0,03%-Methode zu ermitteln ist, sondern nach den tatsächlich durchgeführten Fahrten (Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten mit 0,002% des Listenpreises - siehe Tz 2 des BMF-Schreibens), wenn es keine regelmäßige Nutzung gab. Auch dies wurde 2018 und 2019 noch einmal aufgenommen und insoweit bestätigt, dass der oder die Arbeitnehmende die Anwendung der 0,002%-Regelung verlangen kann.

Dies sieht in der Praxis wie folgt aus: Der oder die Arbeitnehmende erklärt gegenüber dem Arbeitgeber kalendermonatlich schriftlich, an welchen Tagen (mit Datumsangabe) er oder sie das Firmenfahrzeug tatsächlich für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte genutzt hat. Die bloße Angabe der Anzahl der Tage reicht nicht aus (Tz 8 des BMF-Schreibens).

Dann kann die pauschale Nutzungswertermittlung mit 0,03%, die Anwendung findet, wenn der Firmen-Pkw auch zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte genutzt werden kann, durch die 0,002%-Regelung abgelöst werden. Bei der 0,03%-Regelung ist zusätzlich zu dem 1%-Wert jeder Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit 0,03% des Bruttolistenpreises (BLP) des Pkw zu versteuern.





Beispiel 0,03%-Regelung:

Einfache Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte: 11 Kilometer

BLP: 29.437 Euro

Geldwerter Vorteil (GWV) = 29.400 Euro x 0,03% x 11 Kilometer = 97,02 Euro

Beispiel 0,002%-Regelung:

Einfache Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte: 11 Kilometer, 4 Fahrten im Monat fanden statt

BLP: 29.437 Euro

GWV = 29.400 Euro x 0,002% x 11 Kilometer x 4 = 25,87 Euro

Diese Regelung wird insbesondere angesetzt, wenn der Firmen-Pkw im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung genutzt wird. Hier gibt es allerdings eine Besonderheit zu beachten: Nur, wenn der Firmenwagen zu mehr als einer Familienheimfahrt wöchentlich genutzt wird, ist für jede dieser zusätzlichen Fahrten ein GWV in Höhe von 0,002% des BLP für jeden Entfernungskilometer zwischen dem Beschäftigungsort und dem Erstwohnsitz anzusetzen.

Die 0,002%-Regelung findet auch Anwendung, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin über mehrere Arbeitsstätten verfügt. In diesen Fällen ist die Entfernung zur nähergelegen Arbeitsstätte der 0,03%-Versteuerung zugrunde zu legen, jede (!) Fahrt zur weiter entfernt liegenden Arbeitsstätte ist dann zusätzlich mit 0,002% des BLP für jeden Kilometer der übersteigenden Entfernung zu versteuern. Generell gilt, dass bei mehr als 15 Fahrten pro Monat die 0,002%-Regelung keinen Sinn mehr entfaltet. Dies lässt sich leicht rechnerisch aufzeigen: 0,002% x 15 Fahrten = 0,03%

Weiterhin unterscheidet man noch die "gelegentliche" Überlassung eines Firmen-Pkws zu Privatfahrten. Hier ist jeder gefahrene Kilometer mit 0,001% des BLP zu versteuern. Die gelegentliche Überlassung ist anzuwenden bei Einzelfällen von "Fall zu Fall" und bei einer Nutzung von nicht mehr als fünf Kalendertagen pro Kalendermonat.

Zu beachten ist, dass die im Rahmen der pauschalen Nutzungswertermittlung ermittelten geldwerten Vorteile die tatsächlichen Gesamtkosten des Fahrzeugs nicht überschreiten dürfen. Hier ist also eine Vergleichsrechnung ratsam, die folgendes Beispiel verdeutlichen soll:

BLP: 30.000 Euro

jährliche, tatsächliche Kosten: 6.000 Euro

Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte: 50 Kilometer

pauschale Nutzungswertermittlung:

30.000 Euro x 1% = 300 Euro

30.000 Euro x 0,03% x 50 Kilometer = 450 Euro

300 Euro + 450 Euro = 750 Euro

Die tatsächlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 6.000 Euro/ 12 Monate = 500 Euro. Der monatliche GWV darf sich also maximal auf 500 Euro belaufen.

Zur Abrundung der pauschalen Nutzungswertermittlung sei noch darauf verwiesen, dass bei der Versteuerung der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nach der 0,03%-Methode diese gleichzeitig in der Höhe, in der sie für den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin Werbungskosten darstellen, mit 15 Prozent pauschalversteuert werden dürfen. Dies mindert die Versteuerung nach der 0,03%-Methode.

Beispiel:

Einfache Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte: 10 Kilometer

BLP: 29.437 Euro

0,03%-Methode: 29.400 Euro x 0,03% x 10 Kilometer = 88,20 Euro

Pauschalversteuerung:

10 Kilometer x 0,30 Euro x 15 Arbeitstage = 45,00 Euro

GWV = 43,20 Euro



Wichtig zu beachten ist, dass die Pauschalierung nicht die umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage des 0,03%-Wertes mindert. Die Buchhaltung muss über die umsatzsteuerlich relevanten Beträge informiert sein. Das kann zum Beispiel mit der technischen Steuerung von Lohnarten geschehen.

Wichtig zu beachten ist außerdem, dass ein Wechsel zwischen den Berechnungsmethoden nur erfolgen darf, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin einen neuen Firmenwagen erhält beziehungsweise diesen wechselt oder aber einmal jährlich. Ein willkürlicher Wechsel zwischen den Berechnungsmethoden ist nicht erlaubt.

Viele Mitarbeitende nutzen eher öffentliche Verkehrsmittel oder aber erhalten einen Fahrtkostenzuschuss vom Arbeitgeber. Seit Wegfall der Steuerbefreiungsvorschrift (§ 3 Nr. 34 EStG a.F.) im Jahr 2004 stellte die kostenfreie oder verbilligte Überlassung eines sogenannten "Job-Tickets" grundsätzlich einen steuerpflichtigen GWV dar. Allerdings wurde hier oftmals durch die Anwendung der 44-Euro-Freigrenze eine Steuerfreiheit erreicht, indem man eine monatliche Ausgabe des Job-Tickets an die Arbeitnehmenden festgelegt hat und eine Überschreitung der 44-Euro-Freigrenze vermieden wurde. Eventuell kann hier ein Rabattfreibetrag greifen, insbesondere bei Mitarbeitenden von Nahverkehrsbetrieben.

Darüber hinaus ist die Erstattung von Fahrtkosten im Rahmen einer Pauschalversteuerung mit (günstigen) 15 Prozent möglich, diese ist allerdings dann in der Höhe einer Begrenzung auf den Werbungskostenabzug zu beachten.

Beide Ansätze haben die Beitragsfreiheit zur Sozialversicherung zur Folge.

Beispiel 1:

Ein Arbeitgeber erwirbt für alle Arbeitnehmenden Monatskarten eines Verkehrsbetriebes. Die Monatskarten kosten normalerweise 50 Euro, der Arbeitgeber erhält sie aber für 25 Euro das Stück. Da nicht alle Arbeitnehmenden dem Arbeitgeber eine Monatskarte abnehmen, legt er die Kosten der nicht abgenommenen Karten auf die anderen Mitarbeitenden um, die dem Arbeitgeber nun 40 Euro für die Monatskarte zahlen.

Ein GWV entsteht nicht, denn der oder die Arbeitnehmende zahlt für die Monatskarte mehr als der Arbeitgeber. Dass der oder die Mitarbeitende 10 Euro weniger als für eine normale Monatskarte zahlt, ist unschädlich.

Beispiel 2:

üblicher Preis für eine Monatskarte = 100,00 Euro

dem Arbeitgeber vom Verkehrsbetrieb eingeräumte Ermäßigung (10 Prozent) = 10,00 Euro

vom Arbeitgeber entrichteter Preis: 90,00 Euro

davon 96 Prozent (R 8.1 Abs. 2 Satz 9 LStR) = 86,40 Euro

Zuzahlung des oder der Arbeitnehmenden = 45,00 Euro

GWV = 41,40 Euro

Der Wert der steuerfrei oder pauschalversteuert überlassenen Job-Tickets ist vom Arbeitgeber auf der Lohnsteuerbescheinigung des oder der Arbeitnehmenden einzutragen.





Neu gilt:

Seit 1. Januar 2019 sind Arbeitgeberleistungen (Barzuschüsse und Sachleistungen) für Fahrten des oder der Arbeitnehmenden zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie Fahrten zu einem weiträumigen Tätigkeitsgebiet oder zu einem vom Arbeitgeber dauerhaft festgelegten Sammelpunkt steuerfrei (§ 3 Nr. 15 Sätze 1 und 2 EStG). Steuerfrei ist danach der Sachbezug aus der Überlassung eines Job-Tickets oder anderer Fahrkarten für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Die Steuerfreiheit gilt allerdings nur für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr (ohne Luftverkehr). Die Steuerfreiheit gilt folglich unter anderem nicht bei Benutzung eines Mietwagens oder Pkws.

Bedingt durch diese Steuerbefreiungsvorschrift ist der Sachbezug aus der Überlassung eines Job-Tickets nicht mehr in die Überprüfung der 44-Euro-Sachbezugsfreigrenze (§ 8 Abs. 2 Satz 11 EStG) einzubeziehen. Steuerfrei sind auch entsprechende Barzuschüsse des Arbeitgebers für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Auch das gilt nur für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr (zum Beispiel nicht für Luftverkehr, Mietwagen, Benutzung des eigenen Pkws des oder der Arbeitnehmenden oder eines Firmenwagens).

Die steuerfreien Arbeitgeberleistungen (Barzuschüsse und Sachleistungen) mindern die beim Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin als Werbungskosten zu berücksichtigende Entfernungspauschale. Sie sind daher vom Arbeitgeber in der Lohnsteuerbescheinigung anzugeben. Seit 2019 hat der Arbeitgeber allerdings das Wahlrecht, die eigentlich steuerfreien Leistungen mit 25 Prozent pauschal zu versteuern. Diese mit 25 Prozent pauschal versteuerte Leistung ist nicht auf die Entfernungspauschale anzurechnen.

Die Leistungen (Barzuschüsse und Sachleistungen) müssen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. In den Fällen einer "schädlichen" Gehaltsumwandlung zugunsten eines Job-Tickets scheidet eine Steuerbefreiung daher aus. Vorteile bis 44 Euro monatlich bleiben allerdings in diesen Fällen aufgrund der Anwendung der 44-Euro-Freigrenze für Sachbezüge steuer- und beitragsfrei, sofern diese noch nicht anderweitig ausgeschöpft wurde. Bei Übersteigen dieser Grenze wäre der dann steuerpflichtige Sachbezug aus der Job-Ticket-Überlassung für die Fahrten zur Arbeit allerdings pauschalierungsfähig mit 15 Prozent.

Seit 2019 hat der Arbeitgeber auch in diesem Fall die Möglichkeit, anstelle der Pauschalierung mit 15 Prozent eine Pauschalierung mit 25 Prozent vorzunehmen, um so die Anrechnung des pauschalierten Betrags auf die Entfernungspauschale zu vermeiden.

Die verkehrsmittelunabhängige Entfernungspauschale beträgt ab 1. Januar 2021 für die ersten 20 vollen Entfernungskilometer zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte jeweils 0,30 Euro und ab dem 21. Entfernungskilometer für jeden weiteren vollen Entfernungskilometer jeweils 0,35 Euro. Der Jahreshöchstbetrag beträgt unverändert 4.500 Euro. Er ist allerdings bei Benutzung eines Pkws für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte nicht zu beachten. Ab 2024 bis 2026 wird die Entfernungspauschale ab dem 21. vollen Entfernungskilometer auf 0,38 Euro angehoben.





Quizfragen Teil 9: Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte

Aufgabe 1:

Ein Arbeitnehmer arbeitet in Stuttgart und wohnt in München. In Stuttgart bewohnt er ein möbliertes Zimmer. Jedes Wochenende fährt er mit seinem Firmen-Pkw (BLP 30.087 Euro) zurück nach München (einfache Strecke mit einer Länge von 200 Kilometer).

Ist ein geldwerter Vorteil zu versteuern?

☐ Ja

☐ Nein





Aufgabe 2:

Wie bei Aufgabe 1, jedoch fährt der Arbeitnehmer zweimal pro Woche nach Hause.

Ausgehend von einem BLP von 30.000 Euro und einer Fahrtstrecke von 200 Kilometern ist folgender geldwerter Vorteil zu versteuern:

☐ 300,- Euro

☐ 480,- Euro

☐ 780,- Euro

☐ 0,- Euro





Aufgabe 3:

Ein Arbeitnehmer zieht um und leiht sich von seinem Arbeitgeber für das Umzugswochenende einen Firmentransporter (BLP 25.000 Euro). Der Arbeitnehmer fährt insgesamt 200 Kilometer. Wie hoch ist der zu versteuernde geldwerte Vorteil?

☐ 250,- Euro

☐ 50,- Euro

☐ 375,- Euro

☐ 0,- Euro





Aufgabe 4:

Ein Mitarbeiter hat eine Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte von 34 Kilometern zu überwinden. Welche Fahrtkostenerstattung wäre für ihn netto möglich?

☐ 163,50 Euro

☐ 200,- Euro

☐ 100,- Euro

☐ 0,- Euro





Aufgabe 5:

Wie hoch kann der Pauschalierungssteuersatz bei Fahrtkostenzuschüssen sein?

☐ 15 Prozent

☐ 25 Prozent

☐ 10 Prozent





