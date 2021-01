Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat seinen Erlass zur "Steuerlichen Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern" neu gefasst. Das Schreiben ersetzt den bisherigen Erlass von 2014 und ist in allen noch offenen Fällen anzuwenden. Berücksichtigt wird in dem 65-seitigen Schreiben insbesondere die neuere BFH-Rechtsprechung zur ersten Tätigkeitsstätte.

Bezüglich des steuerfreien Reisekostenersatzes vonseiten des Arbeitgebers kommt es entscheidend darauf an, ob Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen eine erste Tätigkeitsstätte haben oder nicht. Eine erste Tätigkeitsstätte ist gegeben, wenn der Arbeitgeber den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin

arbeitsrechtlich

einer (von der Wohnung getrennten) ortsfesten betrieblichen Einrichtung

beim Arbeitgeber oder einem Dritten (z. B. Kunden)

dauerhaft zugeordnet ist und

der/die Betroffene dort zumindest in geringem Umfang tätig wird.

Erste Tätigkeitsstätte: was ist neu im Erlass?

Der neue Erlass ( BMF, Schreiben v. 25.11.2020, IV C 5 - S 2353/19/10011 :006) enthält folgende Neuerungen zur Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte:

Befristete Beschäftigungsverhältnisse und Leiharbeit

Wird ein befristetes Beschäftigungsverhältnis vor Ablauf der Befristung schriftlich durch bloßes Hinausschieben des Beendigungszeitpunkts verlängert, liegt ein einheitliches Beschäftigungsverhältnis vor. Für die Frage, ob eine Zuordnung für die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses erfolgt, ist daher ab dem Zeitpunkt der Verlängerung auf ein einheitliches Beschäftigungsverhältnis abzustellen ( BFH, Urteil v. 10.4.2019, VI R 6/17, BStBl II S. 539; lesen Sie dazu auch unseren Beitrag "Erste Tätigkeitsstätte: Zuordnung und Leiharbeit").

Damit veröffentlicht die Verwaltung zwar die Rechtsprechung zu befristeten Beschäftigungsverhältnissen, das hilft aber bei Leiharbeitnehmern regelmäßig nicht weiter. Das BMF bleibt dabei, dass diese eine erste Tätigkeitsstätte haben können, wenn sie ausnahmsweise dauerhaft (§ 9 Abs. 4 Satz 3 EStG, "bis auf Weiteres" also unbefristet, für die gesamte Dauer des Leiharbeitsverhältnisses oder länger als 48 Monate) in einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung des Entleihers tätig werden sollen. Die Regelungen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, nach denen die Überlassung von Arbeitnehmern nur vorübergehend zu einer Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten zulässig ist, sollen ausdrücklich keine Wirkung entfalten.

Hinweis: Die Frage einer ersten Tätigkeitsstätte bei Leiharbeitnehmern ist erneut in einem Revisionsverfahren beim BFH streitig ( Aktenzeichen VI R 32/20, vorhergehend Niedersächsisches FG, Urteil v. 28.5.2020, 1 K 382/16; lesen Sie dazu unseren Beitrag "Erste Tätigkeitsstätte bei Leiharbeit weiter fraglich").

Bildungseinrichtung als erste Tätigkeitsstätte

Erste Tätigkeitsstätte ist übrigens auch eine Bildungseinrichtung, die außerhalb eines Dienstverhältnisses zum Zwecke eines Vollzeitstudiums oder einer vollzeitigen Bildungsmaßnahme aufgesucht wird (§ 9 Abs. 4 Satz 8 EStG). Die Dauer einer vollzeitigen Bildungsmaßnahme ist für die Einordnung einer Bildungseinrichtung als erste Tätigkeitsstätte dabei unerheblich ( BFH, Urteil v. 14.5.2020, VI R 24/18; lesen Sie dazu unseren Beitrag "Erste Tätigkeitsstätte auch bei kurzzeitigen Bildungsmaßnahmen").

Hinweis: Zuletzt hat der BFH jedoch entschieden, dass Studierende, die einen Teil des Studiums an einer anderen (weiteren) Hochschule (hier Auslandssemester) absolvieren können bzw. müssen, an der anderen Hochschule keine weitere erste Tätigkeitsstätte begründen. Entsprechendes gilt in der Regel auch für Studierende, die im Rahmen ihres Studiums ein Praxissemester oder Praktikum ableisten können bzw. müssen und dabei ein Dienstverhältnis begründen ( BFH, Urteil v. 14.5.2020, VI R 3/18). Dieses Urteil ist im neuen BMF-Schreiben noch nicht enthalten.