In unserem Entgelt-Quiz in Zusammenarbeit mit der Lohnabrechnungsexpertin Birgit Ennemoser können Sie jede Woche Ihr Wissen testen - zu aktuellen wie auch zu Grundlagenthemen der Lohnabrechnung. Diese Woche: Wie die Sozialversicherungsbeiträge von geringfügig Beschäftigten berechnet werden.

Gerne nehmen wir den Rückfragen der Leserinnen und Leser folgend auch die besonderen Personengruppen auf. Im Entgelt-Quiz geht es in diesem Serienteil deshalb um geringfügig Beschäftigte. Die Lösungen zu Teil 5 "Wie werden Betriebsveranstaltungen steuerlich behandelt?" finden Sie hier.

Grundlagen: Sozialversicherungsbeiträge von geringfügig Beschäftigten

Unter die geringfügige Beschäftigung zählen nach § 8 Abs. 1 Nr.1 SGB IV einerseits Beschäftigungen, die auf ein monatliches Entgelt in Höhe von 450 Euro begrenzt sind und andererseits Beschäftigungen, die im Vorhinein - üblicherweise vertraglich - auf maximal drei Monate oder 70 Arbeitstage eines Kalenderjahres befristet sind (Corona erlaubt hier einige Ausnahmen). Die Besonderheit der beiden Beschäftigungsformen liegt darin, dass diese teilweise in den verschiedenen Sozialversicherungszweigen Beitragsfreiheit nach sich ziehen.

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn eine Beschäftigung auf Dauer oder befristet vereinbart ist und das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung monatlich nicht mehr als 450 Euro beträgt. In bestimmten Ausnahmesituationen kann es vorkommen, dass der Verdienst mehr als 450 Euro umfasst: Dann muss differenziert werden, ob der Verdienst aufgrund von vorhersehbaren oder nicht vorhersehbaren Ereignissen überschritten wurde. Sollte dies unvorhersehbar geschehen sein, so bleibt die Beschäftigung ein Minijob, wenn dies nicht häufiger als drei Mal im Kalenderjahr vorgekommen ist.

Generell kann ein Minijobber seinen Status auch wahren, wenn er schwankende Bezüge hat, die in Summe ein Jahreseinkommen von 5.400 Euro nicht überschreiten, das heißt nicht mehr als 450 Euro x 12 Monate umfassen. Auch hier ist aber Vorsicht geboten: Als schwankende Bezüge werden Schwankungen im Rahmen eines Arbeitszeitkontos zugelassen. Nicht erlaubt ist eine Beschäftigung über vier Monate im Sommer als Aushilfe und dann einsatzlose Zeiten für das Restjahr, um im Schnitt auf eine Vergütung von maximal 5.400,00 Euro brutto zu kommen.

Geringfügig entlohnte Beschäftigte werden mit dem Personengruppenschlüssel 109 an die Minijob-Zentrale gemeldet. Abhängig von den Gegebenheiten und Voraussetzungen sind folgende Beitragsgruppenschlüssel bei Meldung der Personengruppe 109 möglich:

Krankenversicherung (1. Stelle) 0 (kein Beitrag) => 6 (Pauschalbeitrag)

Rentenversicherung (2. Stelle) 0 (kein Beitrag) => 5 (Pauschalbeitrag) oder 1 (voller Beitrag)

Arbeitslosenversicherung (3. Stelle) 0 (kein Beitrag)

Pflegeversicherung (4. Stelle) 0 (kein Beitrag)

Da auch hier die Vielzahl der Möglichkeiten eher verwirrend wirkt, haben wir nachfolgend die Schlüsselungen zusammengestellt, die in der Praxis am häufigsten in Erscheinung treten:

Beispiele:

6100 Geringfügig entlohnter Beschäftigter, der gesetzlich krankenversichert ist. Der Arbeitgeber zahlt einen Pauschalbeitrag in die Rentenversicherung und der Arbeitnehmer stockt die Differenz zu 18,6 Prozent auf. 6500 Geringfügig entlohnter Beschäftigter, der gesetzlich krankenversichert ist. Der Arbeitgeber zahlt einen Pauschalbeitrag in die Rentenversicherung und der Arbeitnehmer stockt nicht auf, da ein Befreiungsantrag von der Rentenversicherungspflicht vorliegt. Der Arbeitnehmer hat in dieser Konstellation keine Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten. 0100 Geringfügig entlohnter Beschäftigter, der privat krankenversichert ist. Der Arbeitgeber zahlt einen Pauschalbeitrag in die Rentenversicherung und der Arbeitnehmer stockt die Differenz zu 18,6 Prozent auf. 0500 Geringfügig entlohnter Beschäftigter, der privat krankenversichert ist. Der Arbeitgeber zahlt einen Pauschalbeitrag in die Rentenversicherung und der Arbeitnehmer stockt nicht auf, da ein Befreiungsantrag von der Rentenversicherungspflicht vorliegt. Der Arbeitnehmer hat in dieser Konstellation keine Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten.



Im Gegensatz zu einer geringfügig entlohnten Beschäftigung ist eine kurzfristige Beschäftigung immer zeitlich befristet. Der Zeitraum einer kurzfristigen Beschäftigung unterliegt dabei bestimmten Regeln und darf sich auf maximal drei Monate beziehungsweise auf 70 Arbeitstage erstrecken. Im Rahmen von Corona wurden die Zeiträume wie folgt erweitert: Mit dem Vierten Gesetz zur Änderung des Seefischereigesetzes wurden die Zeitgrenzen für kurzfristige Beschäftigungen für die Zeit vom 1. März 2021 bis 31. Oktober 2021 von derzeit drei Monaten oder 70 Arbeitstagen auf vier Monate oder 102 Arbeitstage angehoben (mehr zur Anhebung der Zeitgrenzen erfahren Sie hier).

Weiterhin liegt nur dann eine kurzfristige Beschäftigung vor, wenn ein monatliches Arbeitsentgelt von mehr als 450 Euro gegeben ist und die Beschäftigung an sich nicht berufsmäßig ausgeübt wird.

Grundsätzlich kann folgende Checkliste verwendet werden, um zu prüfen, ob eine kurzfristige Beschäftigung vorliegt:

Es liegt eine auf maximal drei Monate (90 Kalendertage) beziehungsweise 70 Arbeitstage befristete Beschäftigung vor, die auch unter Hinzurechnung von Vorbeschäftigungszeiten nicht überschritten wird.

Das monatliche Arbeitsentgelt beträgt durchschnittlich mehr als 450 Euro.

Es liegt keine berufsmäßige Beschäftigung vor.

Weitere Voraussetzung für das Vorliegen einer kurzfristigen Beschäftigung ist nach § 8 Abs.1 Nr.2 SGB IV, dass diese nicht berufsmäßig ausgeübt wird. Liegt ein Verdienst von regelmäßig mehr als 450 Euro pro Monat vor und die Indizien sprechen für eine berufsmäßige Beschäftigung, so ist die Tätigkeit als sozialversicherungspflichtige Beschäftigung anzusehen. Unter dem Begriff "Berufsmäßigkeit" versteht man, dass die Ausübung einer Beschäftigung für den kurzfristig Beschäftigten nicht von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist. Das heißt, dass die Beschäftigung zur Sicherung des Lebensunterhaltes dient.

Dies ist anzunehmen, wenn eine kurzfristige Beschäftigung während einer Elternzeit oder während des Bezugs von Arbeitslosengeld ausgeübt werden soll. Gleiches gilt auch, wenn eine kurzfristige Beschäftigung zwischen Schulentlassung und Beginn einer Berufsausbildung ausgeübt werden soll. In solchen Fällen tritt immer volle Sozialversicherungspflicht ein.

Quizfragen Teil 6: SV-Beiträge von geringfügig Beschäftigten



Aufgabe 1:

Frau J. ist geringfügig entlohnt beschäftigt und gesetzlich krankenversichert. Im Monat Juli erhält sie ein Bruttoarbeitsentgelt in Höhe von 450 Euro. Frau J. hat sich nicht von der Rentenversicherung befreien lassen und das Unternehmen beschäftigt regelmäßig zehn Mitarbeitende. Die anfallende Pauschalsteuer wird vom Arbeitgeber übernommen.

1.1. Berechnen Sie die Arbeitgeberkosten:

Abgabezweig Berechnung Beitrag Krankenversicherung Rentenversicherung U1 U2 U3 Steuern Gesamtsumme Abgaben



1.2. Berechnen Sie die Arbeitnehmerkosten:

Abgabezweig Berechnung Beitrag





1.3. Berechnen Sie den Nettobetrag von Frau J.





Aufgabe 2:

Die Minijobberin S. erhält im Monat Juli ein Arbeitsentgelt in Höhe von 120,00 Euro brutto. Sie übt keine weitere rentenversicherungspflichtige Beschäftigung aus und möchte daher in ihrem Minijob rentenversicherungspflichtig bleiben.

2.1. Berechnen Sie den Mindestbeitrag in der Rentenversicherung

2.2. Berechnen Sie den Arbeitgeberanteil in der Rentenversicherung

2.3. Berechnen Sie den Arbeitnehmeranteil in der Rentenversicherung





Aufgabe 3:

Die Minijobberin Frau S. tritt zum 15. August aus dem Unternehmen aus und erhält für den August ein Arbeitsentgelt in Höhe von 90 Euro brutto.

3.1. Berechnen Sie die Mindestbeitragsbemessungsgrenze.

3.2. Berechnen Sie den Mindestbeitrag in der Rentenversicherung.

3.3. Berechnen Sie den Arbeitgeberanteil in der Rentenversicherung.

3.4. Berechnen Sie den Arbeitnehmeranteil in der Rentenversicherung.





Aufgabe 4:

Sie möchten Frau R. als Minijobberin beschäftigen. Da sie ansonsten keiner weiteren rentenversicherungspflichtigen Tätigkeit nachgeht, möchte sie rentenversicherungspflichtig verbleiben. Frau R. ist gesetzlich krankenversichert und soll einen Stundenlohn in Höhe von 12,50 Euro erhalten. Im Monat August hat sie zwölf Stunden geleistet. Die Pauschalsteuer wird vom Arbeitgeber getragen.

4.1. Mit welchem Personen- und Beitragsgruppenschlüssel ist Frau R. zu melden?

4.2. Berechnen Sie die Höhe des Betrags, der an Frau R. ausgezahlt werden darf.

4.3. Wie hoch sind die Gesamtkosten des Arbeitgebers (ausschließlich Unfallversicherung)?

4.4. Im Folgemonat arbeitet Frau R. 25 Stunden. Wie hoch sind die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberkosten (ausschließlich Unfallversicherung)?

4.5. Zum 20. November 2021 tritt Frau R. aus dem Unternehmen aus. Im November hat sie vier Stunden gearbeitet. Berechnen Sie wieder jeweils die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberkosten.





Aufgabe 5:

5.1. Sie möchten im Sommer mehrere Personen kurzfristig beschäftigen. Beurteilen Sie, welcher Status zu einer berufsmäßigen Ausübung der kurzfristigen Beschäftigung führt.

Status Berufsmäßige Ausübung? (ja/nein) Schüler/in Arbeitssuchende/r Bezieher/in von Kurzarbeitergeld Auszubildende/r Hauptbeschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber Schulentlassene/r, die/der voraussichtlich eine Ausbildung beginnen wird



5.2. Sie möchten Frau F. kurzfristig beschäftigen. Sie soll dabei insgesamt drei Monate an regelmäßig vier Tagen die Woche (insgesamt 52 Tage) beschäftigt werden. Frau F. hat eine Hauptbeschäftigung, befindet sich aber derzeit in Elternzeit. Das monatliche Entgelt der Beschäftigung soll 1.000 Euro betragen. Beurteilen Sie, ob eine kurzfristige Beschäftigung möglich ist.





Aufgabe 6:

Sie möchten den Rentner Herrn H. für eine mehr als geringfügige Beschäftigung einstellen. Er bezieht eine Altersvollrente und soll nach Erreichen der Regelaltersgrenze zum 1. Oktober die Beschäftigung aufnehmen. Wie ist dies sozialversicherungsrechtlich zu bewerten?





Aufgabe 7:

Herr K. ist bei Arbeitgeber A zwei Monate an regelmäßig fünf Tagen die Woche (insgesamt 43 Arbeitstage) beschäftigt. Im selben Kalenderjahr wird Herr K. bei Arbeitgeber B an zwei Tagen pro Woche für 30 Arbeitstage beschäftigt. Die Beschäftigung bei Arbeitgeber A wird als kurzfristige Beschäftigung angesehen, da diese im Vorhinein auf weniger als drei Monate befristet ist. Beurteilen Sie, ob die Beschäftigungen kurzfristig sind.





Hinweis: Über die Lösung zu den Quizfragen Teil 6 informieren wir Sie bei der Veröffentlichung des nächsten Serienteils am Freitag, 23. Juli 2021.

Die Lösungen zu Teil 5 "Wie werden Betriebsveranstaltungen steuerlich behandelt?" unseres Quiz finden Sie in diesem Serienteil.

Zur Autorin: Birgit Ennemoser ist mit mehr als 25 Jahren praktischer Erfahrung in den verschiedenen Sparten des Personalwesens vorrangig beratend sowie als Trainerin, Seminarleiterin und Autorin tätig. Seit 2009 leitet sie das Geschäftsfeld Personal Services der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung Auren in Stuttgart.





