In unserem Entgelt-Quiz in Zusammenarbeit mit der Lohnabrechnungsexpertin Birgit Ennemoser können Sie alle zwei Wochen Ihr Wissen testen - zu aktuellen wie auch zu Grundlagenthemen der Lohnabrechnung. Diese Woche geht es um die Pauschalierungsmöglichkeiten des § 37b EStG.

Für die letzte Ausgabe unseres Quiz widmen wir uns auf Ihren zahlreichen Wunsch der übergreifenden Thematik der Abstimmung zwischen Finanzbuchhaltung und Lohnabrechnung betreffend Sachverhalten, die im Lohn zu versteuern sind.

Die Lösungen zu Teil 9 "Wie sind Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte zu versteuern?" finden Sie hier.

Grundlagen: Pauschalbesteuerung nach § 37b EStG

Diese Fragestellung begleitet uns am Jahresende beziehungsweise zu Beginn des Folgejahres immer in der Lohnabrechnung, da dann die Jahresmeldungen vorgenommen werden müssen, das heißt die Meldungen für die Künstlersozialabgabe müssen bis 31. März des Folgejahres abgegeben werden. Zudem müssen bis 28. beziehungsweise 29. Februar des Folgejahres die pauschal zu versteuernden Sachverhalte benannt und versteuert werden, damit diese in der Sozialversicherung frei bleiben.

Fassen wir zusammen: Sachzuwendungen an Arbeitnehmende und Nicht-Arbeitnehmende können zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens nach § 37b EStG versteuert werden, dahinter verbirgt sich eine Pauschalierungsmöglichkeit, die es dem zuwendenden Steuerpflichtigen ermöglicht, die Lohn- beziehungsweise Einkommensteuer pauschal mit 30 Prozent zu erheben. Durch diese Pauschalsteuer ist die steuerliche Erfassung des geldwerten Vorteils beim Empfänger des Geschenkes oder der Zuwendung abgegolten. Der Geschenkgeber übernimmt die Steuer und unterrichtet den Empfänger des Geschenkes darüber. Diese Möglichkeit der abgeltenden Besteuerung ist beschränkt auf Geschenke und betriebliche Sachzuwendungen. Zuwendungen an Steuerausländer und Privatkunden sind nicht in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen.

Die Besteuerung nach § 37 b EStG zieht – im Gegensatz zu den meisten anderen Pauschalierungsarten – keine Sozialversicherungsfreiheit nach sich: Diese beitragsrechtliche Behandlung ist in § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 14 SvEV i. V. m. § 14 Abs. 1 Satz 1 SGB IV geregelt.

Wichtig: Die Übernahme der Einkommensteuer für betrieblich veranlasste Zuwendungen und Sachgeschenke mit dem Pauschsteuersatz von 30 Prozent ist nicht verpflichtend. Wenn sich ein Unternehmen für die pauschale Steuerübernahme entscheidet, muss dieses Wahlrecht grundsätzlich für sämtliche Sachleistungen und für alle Zuwendungsempfänger innerhalb eines Wirtschaftsjahres einheitlich ausgeübt werden.

Praxistipp: Es ist aber denkbar, das Wahlrecht zu unterscheiden nach

Zuwendungen an Dritte (Nicht-Arbeitnehmende) nach § 37b Abs. 1 EStG und

Geschenke an eigene Arbeitnehmende nach § 37b Abs. 2 EStG.

Innerhalb des jeweiligen Pauschalierungskreises muss aber für das ganze Wirtschaftsjahr einheitlich verfahren werden.



Die Berechnung der Pauschalsteuer erfolgt tatsächlich einfach im Rahmen des Prozentrechnens. Folgendes Beispiel soll dies verdeutlichen:

Ein Unternehmen bezahlt seinen Beschäftigten das Fitnessstudio mit einer Beitragshöhe von 40 Euro monatlich. Da es sich hier nicht um eine Maßnahme des betrieblichen Gesundheitsmanagements handelt, kann diese Sachleistung übernommen werden, wenn der Arbeitgeber die Rechnung direkt erhält.

Der Beitrag von 40 Euro kann dann wie folgt versteuert werden:

Pauschale Lohnsteuer: 40 Euro x 30 Prozent = 12 Euro

Pauschale Kirchensteuer: 12 Euro x 5,0 Prozent (Baden-Württemberg) = 0,60 Euro

Pauschaler Solidaritätszuschlag: 12 Euro x 5,5 Prozent = 0,66 Euro

Hier wurde das vereinfachte Verfahren angewandt. Bei der Kirchensteuer ist nach der Pauschalierung, nach vereinfachtem Verfahren und dem Nachweisverfahren zu unterscheiden. Diese Wahl kann der Arbeitgeber unterschiedlich treffen

für jeden Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum,

für die jeweils angewandte Pauschalierungsvorschrift und

für die in den einzelnen Rechtsvorschriften aufgeführten Pauschalierungstatbestände.

Im Rahmen des vereinfachten Verfahrens berechnet der Arbeitgeber für alle seine Arbeitnehmenden einen pauschalen Kirchensteuersatz, unabhängig davon, ob der oder die Beschäftigte Mitglied einer anerkannten Religionsgemeinschaft ist. Der Kirchensteuerpauschsatz in Prozent der pauschalierten Lohnsteuer beträgt vier Prozent für Hamburg, 5 Prozent für die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, 5,0 Prozent für Baden-Württemberg und sechs Prozent für Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Für alle anderen Bundesländer beträgt der Pauschsatz sieben Prozent (Bayern, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland).

Das Nachweisverfahren berechnet die pauschal besteuerten Vergütungsbestandteile nur dann mit einer pauschalen Kirchensteuer, wenn der oder die Beschäftigte Mitglied einer anerkannten Religionsgemeinschaft ist. In diesem Fall muss der reguläre Kirchensteuersatz von acht beziehungsweise neun Prozent Ansatz finden. Die Höhe der Kirchensteuersätze ergibt sich für jedes Kalenderjahr aus der Veröffentlichung im Bundessteuerblatt Teil I.

Gewährt man einem Arbeitnehmenden einen Sachbezug nach § 37 b EStG, so ist dieser auch der Sozialversicherung zu unterwerfen. Diese muss also separat ermittelt werden und wird in der Regel durch den Arbeitgeber übernommen. Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist der geldwerte Vorteil aus der Übernahme des Arbeitnehmeranteils nicht mit der Pauschalversteuerung nach § 37b EStG abgegolten. Die Übernahme des Arbeitnehmeranteils ist auch keine Sachzuwendung, die mit dem pauschalen Steuersatz von 30 Prozent versteuert werden könnte.

Daher ist für den geldwerten Vorteil aus der Übernahme der Sozialversicherungsanteile eine nochmalige Nettolohnberechnung erforderlich: Auf den übernommenen Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung müssen nochmals Lohnsteuer und Sozialabgaben ermittelt werden.

Praxistipp: Sachbezüge, die im ganz überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers gewährt werden, sowie steuerfreie Sachbezüge werden von § 37b EStG nicht erfasst. Zur Erinnerung: Sachbezüge bis zu 44 Euro können je Mitarbeitenden je Monat steuerfrei verbleiben. Zudem kann diese Sachbezugsfreigrenze neben der Pauschalierungsoption in Anspruch genommen werden. Bei der Prüfung der Freigrenze werden Sachverhalte, die nach § 37b EStG pauschal versteuert wurden, nicht mehr berücksichtigt.

Pauschalierungsfähige Zuwendungen an eigene Mitarbeitende sind nur Sachbezüge, für die keine andere gesetzliche Bewertungs- oder Pauschalierungsmöglichkeit besteht. Ausgeschlossen sind daher also die Firmenwagenbesteuerung und Mahlzeiten zum Sachbezugswert. Darüber hinaus gilt: Barzuwendungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des § 37b EStG.





Quizfragen Teil 10: Pauschalbesteuerung nach § 37b EStG



Aufgabe 1:

Sie schenken Ihren Mitarbeitenden zum zehn- , 25- und 40-jährigen Firmenjubiläum eine goldene Uhr im Wert von 600,- Euro. Muss diese versteuert werden?

☐ Ja

☐ Nein





Aufgabe 2:

Für Ihre Kunden versenden Sie zu Weihnachten jeweils eine Schachtel Pralinen im Wert von 25,- Euro. Müssen diese versteuert werden?

☐ Ja

☐ Nein





Aufgabe 3:

Sie nehmen das Osterfest zum Anlass, Ihren Kunden jeweils ein Osterkörbchen im Wert von 5,- Euro zu überreichen. Muss hier eine Versteuerung ausgeführt werden?

☐ Ja

☐ Nein





Aufgabe 4:

Sie möchten Ihren Kunden eine besondere Gefälligkeit erweisen: Daher erhalten diese zu runden Geburtstagen von Ihnen jeweils eine Flasche Wein und einen Büchergutschein im Wert von 50,- Euro. Entsteht daraus ein geldwerter Vorteil?

☐ Ja

☐ Nein





Aufgabe 5:

Ihre Führungskräfte haben die Möglichkeit, mit ihren Mitarbeitenden individuell im Rahmen der Mitarbeitergespräche ein gemeinsames Essen einzunehmen. Hierfür wird ein Betrag von 80,- Euro seitens des Unternehmens zur Verfügung gestellt. Ist auf dieser Grundlage ein geldwerter Vorteil zu versteuern?

☐ Ja

☐ Nein





Aufgabe 6:

Ihre Führungskräfte bestellen für ihre Mitarbeitenden im Rahmen eines Sonderprojektes abends Pizza, um den Sonderauftrag fertigzustellen. Die Rechnung für die zwölf Mitarbeitenden beläuft sich auf 150,- Euro. Ist hier ein geldwerter Vorteil zu versteuern?

☐ Ja

☐ Nein





Aufgabe 7:

Ein Vorgesetzter überreicht seinem Mitarbeiter ein Geldgeschenk von 200 Euro und einen Büchergutschein im Wert von 25 Euro. In welcher Höhe ist hier ein geldwerter Vorteil zu versteuern?

☐ 60 Euro

☐ 7,50 Euro

☐ 8,29 Euro

☐ abhängig von der Steuerklasse





Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Ihnen für die rege Teilnahme, für das Verfolgen unserer Serie sowie die vielen netten Anregungen und Hinweise dazu. Diese haben wir bei Auren für Schulungen und die nächste Veröffentlichung als Lehrbuch mit aufgenommen.





Hinweis: Über die Lösung zu den Quizfragen Teil 10 informieren wir Sie bei der Veröffentlichung des nächsten Serienteils am Freitag, 10. September 2021. Möglich ist auch, die Lösungen per E-Mail an ratgebergehalt@str-auren.de zu senden (Betreff: Entgelt-Quiz). Die Steuerberatung Auren wird diese kostenlos überprüfen und sich zurückmelden.

Die Lösungen zu Teil 9 "Wie sind Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte zu versteuern?" unseres Quiz finden Sie in diesem Serienteil.

Zur Autorin: Birgit Ennemoser ist mit mehr als 25 Jahren praktischer Erfahrung in den verschiedenen Sparten des Personalwesens vorrangig beratend sowie als Trainerin, Seminarleiterin und Autorin tätig. Seit 2009 leitet sie das Geschäftsfeld Personal Services der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung Auren in Stuttgart.





Das könnte Sie auch interessieren:

Geschenke: Lohnsteuerpauschalierung nach § 37b EStG

Geschenke an Mitarbeiter und Geschäftsfreunde

Top-Thema zu Gutscheinen: lohnsteuer- und arbeitsrechtliche Bedingungen