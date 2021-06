Testen Sie, wie gut Sie sich in der Sozialversicherung auskennen.

In unserem Entgelt-Quiz in Zusammenarbeit mit der Lohnabrechnungsexpertin Birgit Ennemoser können Sie jede Woche Ihr Wissen testen - zu aktuellen wie auch zu Grundlagenthemen der Lohnabrechnung. Diese Woche: Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge.

Im Entgelt-Quiz geht es in diesem Serienteil um die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge. Die Lösungen zu Teil 3 "Wann sind Geschenke und Aufmerksamkeiten steuerfrei?" finden Sie ab sofort hier.

Grundlagen zur Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge

Während man eine Steueridentifikationsnummer für steuerliche Belange benötigt, ist für die Sozialversicherung die sogenannte Sozialversicherungsnummer von Bedeutung. Generell wird bei der erstmaligen Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung eine Sozialversicherungsnummer (Rentenversicherungsnummer) durch den zuständigen Träger der Rentenversicherung an den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin vergeben. Anhand dieser Nummer kann beispielweise die Rentenversicherung oder die zuständige Krankenkasse die jeweilige Person identifizieren.

In § 147 Abs. 2 SGB VI wird die Zusammensetzung der Sozialversicherungsnummer definiert:

Beispiel: 23041085N02 + Prüfziffer

Stellen 1 + 2: Bereichsnummer des Rentenversicherungsträgers

Stellen 3 + 4: Geburtstag des Versicherten

Stellen 5 + 6: Geburtsmonat des Versicherten

Stellen 7 + 8: Geburtsjahr des Versicherten

Stelle 9: Erster Buchstabe des Geburtsnamens des Versicherten

Stelle 10 + 11: Seriennummer (00 – 49 = männlich, 50 – 99 = weiblich)

Stelle 12: Prüfziffer

Um den oder der Versicherten ein genaueres Berufsbild zuordnen zu können, wird die Angabe eines dreistelligen Personengruppenschlüssels bei der Anmeldung eines Beschäftigten verlangt. In den häufigsten Fällen ist dies der Personengruppenschlüssel 101 (= sozialversicherungspflichtig Beschäftigter ohne besondere Merkmale).

Die wichtigsten Personengruppenschlüssel im Überblick:

Personengruppenschlüssel Bezeichnung 101 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne besondere Merkmale 102 Auszubildende 103 Beschäftigte in Altersteilzeit 105 Praktikanten 106 Werkstudenten 107 Personen in Werkstätten für Behinderte 108 Bezieher von Vorruhestandsgeld 109 Geringfügig entlohnte Beschäftigte 110 Aushilfskräfte, kurzfristig Beschäftigte, Saisonkräfte 119 Versicherungsfreie Altersvollrentner 120 Versicherungspflichtige Altersvollrentner 123 Freiwilliges ökologisches oder soziales Jahr und Bundesfreiwilligendienst 190 Nur pflichtig in der Unfallversicherung

Die Angabe des Beitragsgruppenschlüssels dient zur Berechnung und Zuordnung der Sozialversicherungsbeiträge. Hierbei wird für den Arbeitnehmer, in der Reihenfolge Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung, die jeweils gültige Ziffer angegeben.

1. Stelle 2. Stelle 3. Stelle 4. Stelle Krankenversicherung Rentenversicherung Arbeitslosenversicherung Pflegeversicherung

Wir haben nachfolgend die Beitragsgruppenschlüssel aufgeführt, die man in der täglichen Praxis am häufigsten benötigt.

Beispiele für Beitragsgruppenschlüssel:

Beitragsgruppenschlüssel Bezeichnung 1111 voll sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 0110 privat krankenversicherte Arbeitnehmende 9111 freiwillig gesetzlich Versicherte (Arbeitgeber führt Beitrag ab) 0100 Werkstudent (nur rentenversicherungspflichtig) 6500 geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer (Befreiungsantrag für die Rentenversicherung liegt vor) 6100 geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer (kein Befreiungsantrag für die Rentenversicherung) 0000 kurzfristig beschäftigte Arbeitnehmer 3301 Arbeitnehmer bezieht eine Vollrente wegen Alters nach Erreichen der Regelaltersgrenze

Achtung: AV befristete Regelung nach dem Flexirentengesetz 3111 Arbeitnehmer bezieht eine Vollrente wegen Alters vor Erreichen der Regelaltersgrenze

Die Basis zur Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge stellt immer die Höhe des sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelts des Arbeitnehmers dar. Wie bei der Steuer in Kapitel zwei dieser Serie ist also hier zu überprüfen, welche Entgeltbestandteile der Sozialversicherungspflicht zu unterwerfen sind und nur diese müssen hier jeweils Berücksichtigung finden.

Überschreitet allerdings das sozialversicherungspflichtige Arbeitsentgelt einen bestimmten Betrag, so ist nur bis zu dieser Grenze ein Beitrag zu entrichten. Man spricht in diesem Fall auch von der sogenannten "Beitragsbemessungsgrenze". Dabei gibt es zwei Grenzen, eine für die Kranken- und Pflegeversicherung und eine weitere für die Renten- und Arbeitslosenversicherung. Zu beachten ist, dass die Beitragsbemessungsgrenzen in den alten und neuen Bundesländern teils noch unterschiedlich sind, wobei hier eine schrittweise Annäherung erfolgte, die die Trennung über die Jahre hinweg komplett aufheben soll.

Beitragsbemessungsgrenzen im Jahr 2021:



Rechtskreis West (alte Bundesländer) Rechtskreis Ost (neue Bundesländer)

Kranken- und Pflegeversicherung Renten- und Arbeitslosen-versicherung Kranken- und Pflegeversicherung Renten- und Arbeitslosen-versicherung Jahr 58.050,00 Euro 85.200,00 Euro 58.050,00 Euro 80.400,00 Euro Monat 4.837,50 Euro 7.100,00 Euro 4.837,50 Euro 6.700,00 Euro Tag 161,25 Euro 236,67 Euro 161,25 Euro 223,33 Euro





Beispiel Beitragsbemessungsgrenze (BBG):

Herr K. arbeitet in Baden-Württemberg und hat ein monatliches Bruttogehalt in Höhe von 7.500,00 Euro. Er ist 35 Jahre alt und hat ein Kind. Der Zusatzbeitrag seiner Krankenkasse beträgt 1,3 Prozent.

Das Bruttogehalt liegt sowohl über der BBG der Kranken- und Pflegeversicherung als auch über der BBG der Renten- und Arbeitslosenversicherung. Somit ist das Sozialversicherungsbrutto wie folgt einzuteilen:

Gesamtbrutto: 7.500,00 Euro

Sozialversicherungsbrutto KV/PV: 4.837,50 Euro

Sozialversicherungsbrutto RV/AV: 7.100,00 Euro

Zur Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge wird also nicht das gesamte Entgelt von 7.500,00 Euro herangezogen, sondern die jeweiligen Beitragsbemessungsgrenzen.





Es ergeben sich folgende Abzüge in der Sozialversicherung:

Krankenversicherung:

4.837,50 Euro x 7,95 % = 384,58 Euro (Beitrag Arbeitnehmer)

4.837,50 Euro x 7,95 % = 384,58 Euro (Beitrag Arbeitgeber)

Pflegeversicherung:

4.837,50 Euro x 1,525 % = 73,77 Euro (Beitrag Arbeitnehmer)

4.837,50 Euro x 1,525 % = 73,77 Euro (Beitrag Arbeitgeber)

Rentenversicherung:

7.100,00 Euro x 9,3 % = 660,30 Euro (Beitrag Arbeitnehmer)

7.100,00 Euro x 9,3 % = 660,30 Euro (Beitrag Arbeitgeber)

Arbeitslosenversicherung:

7.100,00 Euro x 1,2 % = 85,20 Euro (Beitrag Arbeitnehmer)

7.100,00 Euro x 1,2 % = 85,20 Euro (Beitrag Arbeitgeber)

Herrn K. werden also insgesamt von seinen monatlichen 7.500,00 Euro brutto 1.203,85 Euro für die Sozialversicherung abgezogen.





Bei einer zu erstellenden Lohnabrechnung eines Arbeitnehmers, die keinen gesamten Monat umfasst, müssen die Tagesbeitragsbemessungsgrenzen Berücksichtigung finden. Die Sozialversicherungsbeiträge werden nur bis zur Höhe der gültigen Beitragsbemessungsgrenze eines Monats erhoben. Sollte das Tagesarbeitsentgelt jedoch kleiner als die Tagesbeitragsbemessungsgrenze sein, so sind die Beiträge wie gehabt aus dem Arbeitsentgelt zu erheben.





Beispiel:

Frau N. tritt zum 15. Juni in das Unternehmen ein. Sie soll monatlich ein Arbeitsentgelt in Höhe von 5.100,00 Euro erhalten.

Tages-BBG KV/PV im Jahr 2021: 161,25 Euro

Tages-BBG RV/AV im Jahr 2021: 236,67 Euro (West) / 223,33 Euro (Ost)

Entgelt für 16 Tage (15. bis 30. Juni) täglich 30 Tage Beiträge zur KV/PV berechnen sich aus Beiträge zur AV/RV berechnen sich aus 2.720,00 Euro 170,00 Euro 5.100,00 Euro 161,25 Euro x 16 Tage = 2.580,00 Euro 2.720,00 Euro





Prüfschema:

Tägliches Arbeitsentgelt > Tages-BBG KV/PV

Beiträge werden auf die anteilige BBG gedeckelt in der KV/PV

Tägliches Arbeitsentgelt < Tages-BBG KV/PV

Beiträge in der KV/PV werden aus dem tatsächlichen Arbeitsentgelt erhoben

Tägliches Arbeitsentgelt > Tages-BBG RV/AV

Beiträge werden auf die anteilige BBG gedeckelt in der RV/AV

Tägliches Arbeitsentgelt < Tages-BBG RV/AV

Beiträge in der RV/AV werden aus dem tatsächlichen Arbeitsentgelt erhoben





Final gibt es bei der Gewährung von Einmalzahlungen und der Bestimmung der Beitragspflicht Besonderheiten zu beachten. In den einzelnen Sozialversicherungszweigen bildet die anteilige Beitragsbemessungsgrenze die Grundlage hierfür. Ausgangspunkt für die Berechnung der anteiligen BBG ist immer die Tages-BBG sowie die Anzahl der SV-Tage. Volle Monate entsprechen dabei immer 30 SV-Tagen. Teilmonate werden mit den tatsächlich abgerechneten Kalendertagen angesetzt.





Beispiel:

Frau N. ist zum 15. April in das Unternehmen eingetreten. Im Monat Juli soll sie ein Urlaubsgeld erhalten. Wie hoch sind die anteiligen BBG?

Zeiträume SV-Tage BBG KV/PV BBG RV/AV 15. - 30. April 16 Tage 2.580,00 Euro

Gesamtbetrag 4.837,50 Euro / 30 x 16 Tage 3.786,67 Euro

Gesamtbetrag 7.100 Euro / 30 x 16 Tage Mai - Juli 90 Tage 14.512,50 Euro 21.300,00 Euro Summe 106 Tage 17.092,50 Euro 25.086,67 Euro





Um auch hier das noch einmal wiederholte oder auch neue Fachwissen zu prüfen, haben wir nachfolgend wieder Aufgaben zusammengestellt. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!





Quizfragen Teil 4: Sozialversicherung

Gehen Sie bei der Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge vom Rechtskreis West aus, sofern in den Aufgabenstellungen nichts anderes vermerkt ist.

Aufgabe 1: Sie haben für eine Neueinstellung folgende Daten gemeldet bekommen: Lisa Müller, geboren am 27. Januar 1967, startet am 1. August 2021. Sie erhalten folgende SV-Nummer: 2327011968M601.

Welche Stelle in der SV-Nummer ist definitiv falsch?





Aufgabe 2: Frau Sommer hat ein monatliches Gehalt in Höhe von 2.500,00 Euro brutto. Die Mitarbeiterin ist 29 Jahre alt und hat ein Kind. Der Zusatzbeitrag ihrer gesetzlichen Krankenkasse liegt bei 1,3 Prozent.

2.1. Berechnen Sie die monatlichen Abgaben in der Sozialversicherung jeweils für Frau Sommer und für den Arbeitgeber.

2.2. Würden sich die Sozialversicherungsbeiträge verändern, wenn Frau Sommer noch kein Kind hätte? Wenn ja, inwiefern ändern sich diese?





Aufgabe 3: Herr H. ist 49 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Der Zusatzbeitrag seiner gesetzlichen Krankenkasse liegt bei 1,3 Prozent. Er verdient 6.500,00 Euro brutto im Monat.

3.1. Wie hoch sind die monatlichen Abgaben in der Sozialversicherung für den Arbeitgeber und Herrn H.?

3.2. Im Monat Oktober erhält Herr H. eine Prämie in Höhe von 5.000,00 Euro brutto. Berechnen Sie auch hierfür die Sozialversicherungsabgaben jeweils für den Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

3.3. Die 20-jährige Tochter von Herrn H. beginnt bei Ihnen eine Beschäftigung zum Wintersemester als Werkstudentin. Im Oktober hat sie insgesamt 60 Stunden gearbeitet. Der vereinbarte Stundenlohn von Frau H. beträgt 12,50 Euro brutto. Wie hoch sind die Sozialversicherungsbeiträge von Frau H. im Monat Oktober, wenn sie den Beitragsgruppenschlüssel 0100 hat?





Aufgabe 4: Sie möchten Herrn W. als neuen Bereichsleiter einstellen. Vorgesehen ist ein monatliches Gehalt in Höhe von 7.200,00 Euro brutto. Er ist 50 Jahre alt, ledig und hat keine Kinder. Herr W. möchte gerne wissen, wie hoch die Sozialversicherungsbeiträge bei einer freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung mit einem Zusatzbeitrag in Höhe von 1,3 Prozent wären.

4.1. Berechnen Sie hierfür die voraussichtlichen monatlichen Beiträge in den einzelnen Sozialversicherungssparten.

4.2. Wie würde der Personen- und Beitragsgruppenschlüssel aussehen, wenn sich Herr W. für eine private Krankenversicherung entscheiden würde?





Aufgabe 5: Frau L. ist 30 Jahre alt, hat keine Kinder und tritt zum 10. Juni in das Unternehmen ein. Vereinbart wurde ein monatliches Gehalt in Höhe von 5.250,00 Euro brutto. Der Zusatzbeitrag ihrer gesetzlichen Krankenkasse beträgt 1,3 Prozent.

5.1. Berechnen Sie die Sozialversicherungsbeiträge im Eintrittsmonat.

5.2. Im Monat Juli erhält Frau L. ein Urlaubsgeld in Höhe von 600,00 Euro brutto. Berechnen Sie hierfür die Sozialversicherungsabgaben für den Arbeitgeber und Arbeitnehmer.





Aufgabe 6: Herr P. soll im Monat März eine Prämie in Höhe von 6.000,00 Euro brutto erhalten. Sein monatliches Gehalt beträgt 3.000,00 Euro brutto.

6.1. Erklären Sie, was Sie bei der Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge beachten müssen.

6.2. Was gilt es zu berücksichtigen, wenn sich die Prämie um 2.000,00 Euro brutto reduzieren würde? Erläutern Sie.





Hinweis: Über die Lösung zu den Quizfragen Teil 4 informieren wir Sie bei der Veröffentlichung des nächsten Serienteils am Freitag, 18. Juni 2021. Möglich ist auch, die Lösungen per E-Mail an ratgebergehalt@str-auren.de zu senden (Betreff: Entgelt-Quiz). Die Steuerberatung Auren wird diese kostenlos überprüfen und sich zurückmelden.

Die Lösungen zu Teil 3 "Wann sind Geschenke und Aufmerksamkeiten steuerfrei?" unseres Quiz finden Sie in diesem Serienteil.

Zur Autorin: Birgit Ennemoser ist mit mehr als 25 Jahren praktischer Erfahrung in den verschiedenen Sparten des Personalwesens vorrangig beratend sowie als Trainerin, Seminarleiterin und Autorin tätig. Seit 2009 leitet sie das Geschäftsfeld Personal Services der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung Auren in Stuttgart.





