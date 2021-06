In unserem Entgelt-Quiz in Zusammenarbeit mit der Lohnabrechnungsexpertin Birgit Ennemoser können Sie jede Woche Ihr Wissen testen - zu aktuellen wie auch zu Grundlagenthemen der Lohnabrechnung. Diese Woche: Aufmerksamkeiten und Geschenke.

Im Entgelt-Quiz geht es in diesem Serienteil um verschiedene Bestandteile der Nettoentgeltoptimierung. Die Lösungen zu Teil 2 "Wie erfolgt die manuelle Berechnung von lohnsteuerlichen Sachverhalten?" finden Sie ab sofort in diesem Serienteil.

Grundlagen zur lohnsteuerlichen Behandlung von Geschenken und Aufmerksamkeiten

Unter den sogenannten Aufmerksamkeiten versteht man steuerlich "Sachleistungen des Arbeitgebers, die auch im gesellschaftlichen Verkehr üblicherweise ausgetauscht werden und zu keiner ins Gewicht führenden Bereicherung der Arbeitnehmer führen". Dieser Satz zeigt deutlich auf, dass die Lohnsteuerrichtlinien nach wie vor dazu angetan sind, einen eigentlich einfachen Sachverhalt so zu beschreiben, dass man sich am Ende nicht mehr sicher ist, ob man den Sachverhalt auch wirklich umfassend verstanden hat. Daher wollen wir hier ein wenig Licht ins Dunkel bringen.

Steuerlich wird zwischen drei Arten von Aufmerksamkeiten unterschieden:

1. Sachzuwendungen bis zu einem Wert von 60 Euro, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmenden oder dessen Angehörigen aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses zuwendet (zum Beispiel Blumen, eine Flasche Wein, ein Buch oder eine CD).

Dabei bezieht sich die Freigrenze von 60 Euro brutto auf das einzelne persönliche Ereignis. Nicht jedes persönliche Ereignis wird von den Finanzämtern anerkannt. So ist der Ansatz des Namenstages des Mitarbeitenden absolut umstritten. Wenn Sie diesen würdigen wollen, sollten Sie dies unbedingt durch eine Anrufungsauskunft vom jeweiligen Finanzamt untermauern lassen.

Mitarbeiterjubiläen werden in der Regel im Rahmen der "üblichen" Größenordnungen, das heißt zum zehnjährigen, 25-jährigen und 40-jährigen Jubiläum anerkannt. Manche Finanzämter zeigen ein Entgegenkommen für Jubiläen alle fünf Jahre. Eine jährliche Würdigung der Zugehörigkeit wurde unseres Wissens nach bislang kaum anerkannt. Sicher und einheitlich in der Wahrnehmung ist: Hochzeiten von Kindern oder aber Kindeskindern sowie deren Geburten sind keine steuerlich anzuerkennenden persönlichen Ereignisse.

Anerkannt wurden in den letzten Jahren aber zum Beispiel oftmals Abschiede von Beschäftigten aus dem Unternehmen. Auch hier würden wir zu einer Anrufungsauskunft raten, da dies ja kein rein persönliches Thema ist, sondern mit dem Unternehmen in Verbindung steht.

Unterschätzen Sie dabei nicht die Wirkung bei den Mitarbeitenden, aber auch nicht den administrativen Aufwand, den diese kleinen Gesten nach sich ziehen. Diese sind nur umsetzbar, wenn sich die jeweiligen Vorgesetzten mit ihren Assistentinenn und Assistenten oder Kolleginngen und Kollegen direkt um diese "Kleinigkeiten" kümmern. Eine Lösungsoption kann es zur Vereinfachung der administrativen Belange geben: Sie nutzen eine sogenannte Mitarbeiter-Card. Grundlage der Karte ist vereinfacht ausgedrückt, dass Geld durch die Einzahlung auf die Karte in einen Sachbezug umgewandelt wird. Da mit der Karte nur in bestimmten Geschäften eingekauft werden darf, erkennt das Bundesministerium für Finanzen diesen Ansatz derzeit noch an. Ob dies dauerhaft der Fall sein wird, ist schwer einzuschätzen, da das Medium der Mitarbeiter-Card mittlerweile immer häufiger für die "Auszahlung" von Geldbeträgen an die Beschäftigten genutzt wird und man damit seitens der Finanzverwaltung hier eher Umgehungstatbestände vermutet. Mehr dazu lesen Sie weiter unten.

Wichtig zu beachten ist in diesem Zusammenhang noch, dass in der Vergangenheit häufig akzeptiert wurde, dass Mitarbeitende sich selbst ein "Geschenk" aussuchten und den Beleg dafür mit ins Unternehmen brachten. Das Geld wurde dem Beschäftigten dann nach Vorlage des Belegs erstattet. Diese Option gibt es seit 01. Januar 2020 definitiv nicht mehr. Zulässig ist aber, dass eine Kollegin oder ein Kollege ein Geschenk für einen Mitarbeitenden im Auftrag des Arbeitgebers kauft und die Kosten dafür über Reisekosten abrechnet.





2. Speisen bis zu einem Wert von 60 Euro anlässlich eines außergewöhnlichen Arbeitseinsatzes

Ein Arbeitsessen in diesem Sinne liegt vor, wenn der Arbeitgeber den Mitarbeitenden anlässlich oder während eines außergewöhnlichen Arbeitseinsatzes (zum Beispiel während einer außergewöhnlichen betrieblichen Besprechung oder Sitzung), im ganz überwiegenden betrieblichen Interesse an einer optimalen zeitlichen Gestaltung des Arbeitsablaufs, Speisen bis zu dieser Freigrenze unentgeltlich oder teilentgeltlich überlässt.

Dabei darf der Gesamtbetrag pro Person nicht über 60 Euro liegen, ansonsten entsteht auch hier ein geldwerter Vorteil. Dies erscheint außergewöhnlich hoch, da ein Essen für 60 Euro pro Person wohl meist doch nicht mehr rein dem Gedanken eines Arbeitsessens entsprechen würde, sondern eher als Dankeschön oder Anerkennung gewertet würde. Rein aus den steuerlichen Richtlinien abgeleitet, gilt aber auch hier der Freibetrag von bis zu 60 Euro. Erst ab diesem Ansatz von Kosten je Mitarbeitendem mutiert ein Arbeitsessen steuerlich offiziell zur Belohnung und muss dann individuell versteuert werden.

Vermerken Sie aus Dokumentationsgründen eine kurze Begründung für den außergewöhnlichen Arbeitseinsatz und die Namen der bewirteten Arbeitnehmenden auf der Rechnung.





3. Getränke und Genussmittel, die das Unternehmen seinen Arbeitnehmenden kostenfrei zur Verfügung stellt

Hierzu zählen zum Beispiel Kaffee, Tee und Wasser in der "Teeküche" oder auch "Besprechungskekse". Der Gesetzgeber spricht genau in diesem Zusammenhang von den eingangs erwähnten Sachleistungen des Arbeitgebers, die auch im gesellschaftlichen Verkehr üblicherweise ausgetauscht werden und zu keiner ins Gewicht fallenden Bereicherung der Mitarbeitenden führen. Dabei sollte es der Arbeitgeber aber nicht übertreiben. Die Gestellung einer Mahlzeit wäre nämlich steuerpflichtiger Arbeitslohn und im Betrieb mit dem Sachbezugswert 2021 von 1,83 Euro für ein Frühstück und 3,47 Euro für ein Mittagessen als Lohn anzusetzen.

Die Differenzierung ist hier sicherlich schwierig: In der Regel wird das Obst am Arbeitsplatz noch als Aufmerksamkeit anerkannt, ebenso Müsliriegel oder ähnliche Snacks. Brötchen, Croissants oder Brezeln könnte eine Prüferin oder ein Prüfer schon als Frühstück und damit als Mahlzeit ansehen.

Ein besonderes Urteil hat sich Ende 2019 großer Beliebtheit erfreut: Im Streitfall hatte der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmenden unbelegte Backwaren wie Laugen-, Käse-, Käse-Kürbis-, Rosinen-, Schoko-, Roggenbrötchen etc. und Rosinenbrot nebst Heißgetränken zum sofortigen Verzehr im Betrieb kostenlos bereitgestellt. Das Finanzamt sah dies als ein Frühstück an, das mit den amtlichen Sachbezugswerten zu versteuern sei. Dieser Sicht folgte der Bundesfinanzhof (BFH) nicht: Arbeitslohn liegt vor, wenn der Arbeitgeber dem oder der Arbeitnehmenden eine Mahlzeit, wie ein Frühstück, Mittagessen oder Abendessen, unentgeltlich oder verbilligt gewährt (mehr zum Urteil des BFH lesen Sie hier). Davon abzugrenzen sind nicht steuerbare Aufmerksamkeiten, die lediglich der Ausgestaltung des Arbeitsplatzes und der Schaffung günstiger betrieblicher Arbeitsbedingungen dienten und denen daher keine Entlohnungsfunktion zukommt. Der BFH sah in den Rosinenbrötchen etc. keine Mahlzeit, es fehlte am Belag auf den Brötchen.

In vielen Unternehmen wurden diese begleitenden Maßnahmen sehr zum Bedauern der Belegschaft aufgrund der damit verbundenen Unsicherheit in den Anwendungsgebieten abgeschafft. Bevor man diese wieder einführt, sollte innerhalb eines Unternehmens klar definiert werden, was erlaubt und gewünscht ist.

Manche Arbeitgeber offerieren ihren Mitarbeitenden zum Beispiel täglich kostenfrei frisches Obst. Dies muss aber immer frisch eingekauft werden und wird häufig vernichtet, wenn es nicht von den Beschäftigten konsumiert wurde. Oftmals wurde dann auf frische Säfte umgeschwenkt. Diese müssen aber nach Öffnung im Kühlschrank verwahrt werden oder sind sehr schnell ebenfalls nicht mehr genießbar. Aufwand versus Wirkung muss sich hier also absolut die Waage halten. Als gute Lösung hat sich oftmals bewährt, den einzelnen Abteilungen einen bestimmen Geldbetrag für Maßnahmen oder Einkäufe dieser Art zur Verfügung zu stellen. Dann können die Mitarbeitenden selbst entscheiden, für was dieser Zuschuss verwendet wird. Der Überraschungseffekt entfällt damit zwar, die Nutzung der Mittel ist aber sichergestellt.

Wichtig zu beachten ist: Die 60-Euro-Grenze ist eine Freigrenze, kein Freibetrag. Dies bedeutet, dass jedes Überschreiten – und sei es auch nur um einen Cent – die Lohnsteuer- und Sozialversicherungspflicht nach sich zieht. Diese Freigrenze darf nur für Sachzuwendungen angewendet werden. Geldzuwendungen sind immer steuerpflichtig, auch wenn sie weniger als 60 Euro betragen.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass insbesondere Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden immer wieder neue Aktionen bieten, einen sehr guten Erfolg verzeichnen können. So kann dies im Winter ein Crêpe-Stand mit Glühwein sein, im Sommer die Anschaffung von Eis für die Belegschaft oder auch eine Runde Smoothies für alle. Auch hier ist aber der damit verbundene Aufwand zu beachten.

Quizfragen Teil 3: Geschenke und Aufmerksamkeiten



Aufgabe 1: Ein Mitarbeiter ist schon einige Jahre im Unternehmen und erhält zu seinem runden Geburtstag einen Blumenstrauß vom Abteilungsleiter und einen Blumenstrauß vom Betriebsrat. Jeder Blumenstrauß kostete 35 Euro. Was stimmt?

A) Die Kosten je Geschenk verbleiben unter 60 Euro, damit verbleiben die Geschenke steuer- und sozialversicherungsfrei, da sie zu einem persönlichen Anlass gewährt werden.

B) Die Kosten je Geschenk werden addiert, die Freigrenze von 60 Euro wird damit überschritten.





Aufgabe 2: Ein Mitarbeiter erhält an seinem runden Geburtstag am 15. Juni vom Abteilungsleiter ein Buchgeschenk im Wert von 60 Euro. Eine Woche später – am 24. Juni – kommt zudem Nachwuchs zur Welt und der Mitarbeiter erhält einen Blumenstrauß im Wert von 50 Euro. Was stimmt?

A) Die Kosten für die Geschenke innerhalb eines Monates werden addiert und damit geht die Steuerfreiheit verloren.

B) Da es sich um getrennte Ereignisse handelt, die jeweils den Grenzwert von 60 Euro nicht übersteigen, entsteht hier geldwerter Vorteil für den Mitarbeiter.





Aufgabe 3: Aufgrund eines Systemabsturzes müssen vier Mitarbeiter der IT-Abteilung unvorhergesehen bis circa 22 Uhr im Betrieb bleiben. Der Abteilungsleiter bestellt bei einem Pizza-Service auf Firmenkosten Speisen und Getränke im Gesamtwert von 66 Euro. Was gilt?

A) Lohnsteuerlich spricht man hier von einem Arbeitsessen, das steuerfrei verbleibt.

B) Da der Gesamtwert der Speisen 60 Euro übersteigt, muss das Essen versteuert werden.





Aufgabe 4: Eine Arbeitnehmerin erhält aufgrund ihrer guten Leistungen ein Buchgeschenk im Wert von 55 Euro. Was stimmt?

A) Das Geschenk verbleibt steuerfrei.

B) Das Geschenk muss individuell versteuert werden.

C) Das Geschenk kann pauschal versteuert werden.





Aufgabe 5: Ein Teamleiter lädt seine Mitarbeitenden abends in die Pizzeria um die Ecke ein, um einen Geschäftstermin zu besprechen. Das Essen kostet für die vier Teilnehmenden 90 Euro. Was trifft zu?

A) Das Essen verbleibt pro Person unter 60 Euro und ist damit steuerfrei.

B) Das Essen liegt oberhalb der Freigrenze von 60 Euro in Summe und ist damit steuerpflichtig.

C) Das Essen kostet ist steuerpflichtig zu berücksichtigen, da es keinen außergewöhnlichen Arbeitseinsatz umfasst.





Hinweis: Über die Lösung zu den Quizfragen Teil 3 informieren wir Sie bei der Veröffentlichung des nächsten Serienteils am Freitag, 11. Juni 2021. Möglich ist auch, die Lösungen per E-Mail an ratgebergehalt@str-auren.de zu senden (Betreff: Entgelt-Quiz). Die Steuerberatung Auren wird diese kostenlos überprüfen und sich zurückmelden.

Die Lösungen zu Teil 2 "Wie erfolgt die manuelle Berechnung von lohnsteuerlichen Sachverhalten?" unseres Quiz finden Sie in diesem Serienteil.

Zur Autorin: Birgit Ennemoser ist mit mehr als 25 Jahren praktischer Erfahrung in den verschiedenen Sparten des Personalwesens vorrangig beratend sowie als Trainerin, Seminarleiterin und Autorin tätig. Seit 2009 leitet sie das Geschäftsfeld Personal Services der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung Auren in Stuttgart.





