In unserem Entgelt-Quiz in Zusammenarbeit mit der Lohnabrechnungsexpertin Birgit Ennemoser können Sie jede Woche Ihr Wissen testen - zu aktuellen wie auch zu Grundlagenthemen der Lohnabrechnung. Diese Woche: Steuerklassen und Steuerklassenkombinationen.

In diesem Serienteil unseres Entgelt-Quiz dreht sich alles um die manuelle Berechnung von lohnsteuerlichen Sachverhalten. Die Lösungen zu Teil 1 "Was gilt für Entschädigungen bei Quarantäne oder Kinderbetreuung?" finden Sie ab sofort in diesem Serienteil.

Grundlagen zur manuellen Berechnung von lohnsteuerlichen Sachverhalten

Grundsätzlich kennt das Einkommensteuergesetz sechs unterschiedliche Lohnsteuerklassen, die sich am Familienstand der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers orientieren. Die Einteilung dient dazu, die Höhe der einzubehaltenden Lohnsteuer einer nichtselbstständigen Tätigkeit zu ermitteln. Die Steuerklasse eines Beschäftigten ist die Basis zur Berechnung des Lohnsteuerabzugs einschließlich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer.



Folgende Lohnsteuerklassen werden unterschieden:

Steuerklasse Familiensituation der Arbeitnehmerin / des Arbeitnehmers Klasse I Gilt für alle unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmer, wenn sie: ledig sind.

verwitwet sind (Ehepartner vor dem 1. Januar des Vorjahres verstorben).

geschieden sind

und von ihrem Ehepartner dauernd getrennt leben.

einen Ehegatten haben, der im Ausland lebt.

einen Ehegatten haben, der beschränkt steuerpflichtig ist. Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer erhalten ebenfalls die Steuerklasse I. Klasse II Gilt für alle aufgeführten Arbeitnehmer aus Steuerklasse I, wenn sie alleinerziehend sind. Für Arbeitnehmer der Steuerklasse II ist ein Entlastungsbetrag zu berücksichtigen, da sie mindestens 1 Kind haben, für das Anspruch auf einen Kinderfreibetrag bzw. auf Kindergeld besteht und sie zusammen mit diesem Kind in einer Haushaltsgemeinschaft leben. Klasse III Gilt für verheiratete Arbeitnehmer (beide Ehepartner unbeschränkt steuerpflichtig), die nicht dauernd getrennt leben, wenn: der Ehepartner des Arbeitnehmers keinen Arbeitslohn bezieht.

der Arbeitslohn des Ehepartners mit der Steuerklasse V besteuert wird. Klasse IV Gilt für verheiratete Arbeitnehmer (beide Ehepartner unbeschränkt steuerpflichtig), die nicht dauernd getrennt leben, wenn beide Ehepartner Arbeitslohn beziehen und diesen jeweils mit der Steuerklasse IV versteuern. Klasse V Gilt für verheiratete Arbeitnehmer, wenn der Ehepartner seinen Arbeitslohn mit der Steuerklasse III versteuert. Gegebenenfalls zu berücksichtigende Kinderfreibeträge werden dem Ehegatten mit der Steuerklasse III zugeteilt. Klasse VI Die Steuerklasse VI orientiert sich nicht an der Familiensituation des Arbeitnehmers, sondern findet dann Anwendung, wenn es sich um ein zweites bzw. weiteres Arbeitsverhältnis (Nebentätigkeit) handelt. Kinderfreibeträge und sonstige steuerliche Erleichterungen finden in dieser Steuerklasse keine Berücksichtigung, da diese gegebenenfalls in den Lohnsteuerabzugsmerkmalen aus dem ersten Arbeitsverhältnis einberechnet sind.

Steuerklassenkombinationen für Ehepaare

Aus den aufgeführten Steuerklassen ergibt sich, dass Ehepartner generell mehrere Möglichkeiten nutzen können: Steuerklassenkombination III/V oder Steuerklassenkombination IV/IV. Nach der Hochzeit wird beiden Ehepartnern automatisch die Steuerklasse IV zugeordnet. Auf Antrag beim Finanzamt können sie allerdings auch die Steuerklassenkombination III/V beanspruchen.

Entscheidet sich ein Ehepaar für die Kombination III/V, dann werden in der Steuerklasse III der doppelte Grundfreibetrag sowie evtl. vorhandene Kinderfreibeträge berücksichtigt, was die steuerliche Belastung reduziert. Die Steuerklasse III gilt daher als "günstigste" Steuerklasse mit den geringsten steuerlichen Abzügen. Entsprechend fällt die Steuerbelastung in der Steuerklasse V höher aus, da hier der Grundfreibetrag sowie ggf. Kinderfreibeträge fehlen. Die Steuerklassenkombination III/V mach also dann Sinn, wenn sich das Einkommen der Ehepartner deutlich unterscheidet, wovon man in der Regel ab einem Verhältnis von mind. 60 Prozent zu 40 Prozent des gemeinsamen Einkommens ausgeht.

Da diese Aufteilung in den vergangenen Jahren teilweise zu einer sehr hohen Belastung des Ehepartners mit der Steuerklasse V führte, wurden im Jahr 2010 die Besteuerungsmöglichkeiten für Ehepaare um das Faktorverfahren bei Steuerklassenkombination IV/IV ergänzt. Bei Anwendung des Faktorverfahrens soll die steuerliche Belastung innerhalb einer Ehe gerechter aufgeteilt werden. Daher wird die Lohnsteuerbelastung prozentual angepasst, wodurch jeder den Lohnsteueranteil zahlt, den er am gemeinsamen Einkommen hat. Voraussetzung für die Anwendung des Faktorverfahrens ist, dass beide Ehepartner im jeweiligen Kalenderjahr Arbeitslohn beziehen.

Ermittlung der Lohnsteuer

Voraussetzung zur Ermittlung der Lohnsteuer ist die Bestimmung des Betrags, für den Lohnsteuer zu zahlen ist. Generell wird zwischen einem Gesamtbrutto, einem Steuerbrutto und einem Sozialversicherungs-Brutto unterschieden, da manche Bestandteile der Lohnabrechnung ja sozialversicherungsfrei oder lohnsteuerfrei verbleiben können.

Aus diesem Steuerbrutto, also dem steuerpflichtigen Arbeitslohn, wird dann die Lohnsteuer ermittelt. Dabei kann es noch zu Einflussnahme von Freibeträgen kommen:

Steuerbrutto (Steuerpflichtiger Arbeitslohn)

– Freibetrag (lt. ELStAM)

– Altersentlastungsbetrag

+ Hinzurechnungsbetrag (lt. ELStAM)

= Betrag, aus dem Lohnsteuer zu zahlen ist

Das Bundesministerium für Finanzen gibt bei jeder Änderung der Steuertabellen einen Programmablaufplan bekannt, nach dem die Höhe der Lohn- und Kirchensteuer sowie der Solidaritätszuschlag bestimmt werden können. Basis dazu bilden die Lohnsteuertabellen, die je nach Ermittlungszeitraum bereitgestellt werden:

Tagestabelle Monatstabelle Jahrestabelle Zeitraum Kalendertag Kalendermonat Kalenderjahr Verwendung Ein- und Austritte während des Monats, Beschäftigungsverhältnisse für wenige Tage Regelfall

Verwendung für den laufenden monatlichen Lohnsteuerabzug Basis für sonstige Bezüge und den Lohnsteuer-Jahresausgleich

Aus der jeweiligen Tabelle kann dann die abzuführende Lohnsteuer abgelesen werden. Diese Tabellen berücksichtigen auch bereits einige Freibeträge, die weiteren werden über die ELStAM-Angaben ermittelt. Eine gute Hilfestellung für eine manuelle Nachberechnung bildet die Website des Bundesministeriums für Finanzen, auf der steuerliche Berechnungen ausgeführt werden können.

In der Lohnabrechnung wird häufig mit Teilzeiträumen gearbeitet, d.h. Mitarbeitende nehmen ihre Arbeit nicht am ersten Tag eines Monats auf, sondern zu einem späteren Tag oder aber es kommt zu Unterbrechungen in der Beschäftigung. Auch hier stellt sich häufiger die Frage, wie die Berechnung stattfindet.

Bei Berücksichtigung eines fest vereinbarten Betrages für einen vollen Monat sind verschiedene Abrechnungsvarianten zulässig:

Teilmonatslohn = Monatslohn / Kalendertage x Teilmonatstage

Teilmonatslohn = Monatslohn / 30 x Teilmonatstage

Teilmonatslohn = Monatslohn / (Arbeitstage Monat) x Teilmonatstage

Wurde der Teilmonatslohn ermittelt, muss für die Ermittlung der Lohnsteuer nun der Tagesarbeitslohn bestimmt werden. Hierbei teilt man den berechneten Teilmonatslohn durch die Anzahl der Kalendertage, für die er gezahlt wird. Nun liest man die Lohnsteuer für den Tagesarbeitslohn in der Tagestabelle ab und multipliziert diese wiederum mit den abzurechnenden Kalendertagen.

Quizfragen Teil 2: manuelle Berechnung von lohnsteuerlichen Sachverhalten

Testen Sie jetzt Ihr Wissen und stellen Sie die Berechnungen zu nachstehenden Aufgaben an.

Aufgabe 1:

Frau F hat ein Jahresbrutto von EUR 20.400 Euro. Herr F hat ein Jahresbrutto von EUR 36.000 Euro.

Berechnen Sie den Faktor für das Faktorverfahren für die beiden Kollegen.





Aufgabe 2: Herr N tritt zum 14. Mai in das Unternehmen ein. Sein monatliches Bruttogehalt beträgt 3.000 Euro, er hat die Steuerklasse I und ist kinder- sowie konfessionslos. Generell wird im Unternehmen nicht mit den tatsächlichen Kalendertagen, sondern mit 30 Tagen gerechnet.

Bestimmen Sie das steuerliche Bruttogehalt und die einzubehaltende Lohnsteuer sowie den Solidaritätszuschlag. Nutzen Sie dabei gerne die Website des BMF.





Aufgabe 3: Herr N tritt zum 10. Oktober neu in das Unternehmen ein. Vereinbart wurde ein monatliches Gehalt in Höhe von 2.990 Euro brutto.

Wie hoch ist das Bruttogehalt im Monat Oktober? Gehen Sie dabei von den tatsächlichen Kalendertagen aus.





Aufgabe 4: Ihnen liegen folgende Informationen zu Herrn F im Juli 2020 vor:

Gehalt: 3.500 Euro monatlich

Steuerklasse: I

Herr F hat keine Kinderfreibeträge

Krankenkassenzusatzbeiträge finden im Beispiel keine Beachtung.

Ermitteln Sie für 2020 und 2021 die monatliche Lohnsteuer und den Solidaritätszuschlag.





Aufgabe 5: Frau F ist zum 1. Juli neu in das Unternehmen eingetreten. Ihnen liegen folgende Informationen vor:

Familienstand: ledig

Konfession: evangelisch

Anzahl der Kinder: 0

Bundesland: Bayern

Steuerpflichtiges Jahresgehalt: 35.928 Euro.

a) In welche Steuerklasse ist Frau F einzuordnen?

b) Ermitteln Sie anhand der Lohnsteuer-Website des BMF die Höhe der monatlichen Lohn- und Kirchensteuer sowie den Solidaritätszuschlag.

c) Wie hoch wäre die Kirchensteuer, wenn der Betriebssitz in Hessen wäre?





Aufgabe 6: Herr F schließt seine Ausbildung mit Bestehen der mündlichen Prüfung am 23. Juli ab. Im letzten Ausbildungsjahr erhält er eine monatliche Ausbildungsvergütung in Höhe von 1.050 Euro. Er wird anschließend in ein Festanstellungsverhältnis übernommen und soll laut Vertrag ein monatliches Gehalt in Höhe von 2.600 Euro brutto erhalten.

Ermitteln Sie die Teilmonatszahlungen für die Ausbildungsvergütung und für das Gehalt im Monat Juli. Gehen Sie dabei von 30 Tagen pro Monat aus.





Hinweis: Über die Lösung zu den Quizfragen Teil 2 informieren wir Sie bei der Veröffentlichung des nächsten Serienteils am Freitag, 4. Juni 2021. Möglich ist auch, die Lösungen per E-Mail an ratgebergehalt@str-auren.de zu senden (Betreff: Entgelt-Quiz). Die Steuerberatung Auren wird diese kostenlos überprüfen und sich zurückmelden.

Die Lösungen zu Teil 1 "Was gilt für Entschädigungen bei Quarantäne oder Kinderbetreuung?" unseres Quiz finden Sie in diesem Serienteil.

Zur Autorin: Birgit Ennemoser ist mit mehr als 25 Jahren praktischer Erfahrung in den verschiedenen Sparten des Personalwesens vorrangig beratend sowie als Trainerin, Seminarleiterin und Autorin tätig. Seit 2009 leitet sie das Geschäftsfeld Personal Services der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung Auren in Stuttgart.