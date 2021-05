Die gegenwärtigen Anforderungen in der Lohnabrechnung erfordern umfangreiches Basiswissen und tiefes Verständnis der Materie. Testen Sie in unserem Entgelt-Quiz Ihr Wissen zu aktuellen Themen der Personalarbeit. Diese Woche: Entschädigungsansprüche für Arbeitsverhinderungen aufgrund der Pandemie.

Die Herausforderungen der letzten Monaten zwischen explosionsartigem Wachstum oder aber Kurzarbeit, Abbaumaßnahmen und Sozialplänen, kombiniert mit Dutzenden von neuen Gesetzen in der Lohnumgebung haben deutlich gemacht, dass ein sehr tiefes Verständnis der Lohnabrechnung von Nöten ist, um den gegenwärtigen Anforderungen gerecht zu werden. Die größte Schwierigkeit stellt dabei die Kluft zwischen Theorie und Praxis dar: Die gesetzlichen Anforderungen sind in der Theorie schon häufig unklar, in der Praxis sind diese aber oft gar nicht realisierbar.

In den folgenden Wochen wird die Haufe Personal-Redaktion in Zusammenarbeit mit der Lohnabrechnungsexpertin Birgit Ennemoser aktuelle Entgelt-Themen aufgreifen und Quizfragen dazu stellen. Den Auftakt macht das Thema "Entschädigungsansprüche für Arbeitsausfälle aufgrund von Quarantäne oder Kinderbetreuung in der Coronapandemie" - denn kaum ein Bereich verunsichert mehr und wirft so viele Fragen auf, da hier neben der oftmals unklaren gesetzlichen Lage auch noch ein unterschiedliches Handling bei den Behörden anzutreffen ist. Die Personalabteilung ist deshalb besonders gefordert, Lohnansprüche, Lohnausfälle und Entschädigungsregelungen genau zu verstehen.

Gundlagen zu den Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz

Der gesetzliche Anspruch auf Entschädigungen ist in §56 Abs. 1 und §56 Abs. 1a des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) geregelt. Dieses Gesetz bietet unter anderem finanzielle Entschädigungen für Menschen, die von den folgenden Maßnahmen betroffen sind:

Entschädigungen bei Quarantäne oder Tätigkeitsverbot

Die Entschädigung bei Quarantäne oder Tätigkeitsverbot nach § 56 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) bietet die Option, einen Verdienstausfall aufgrund einer behördlich angeordneten Quarantäne oder eines Tätigkeitsverbots für einen Mitarbeitenden auszugleichen. Dafür gelten folgende Voraussetzungen:

Es besteht eine Quarantäne nach § 30 IfSG oder ein Tätigkeitsverbot nach § 31 IfSG.

Es gab keine Möglichkeit, den Verdienstausfall durch eine andere zumutbare Tätigkeit auszugleichen.

Der Antrag auf Entschädigung muss innerhalb von 24 Monaten nach Beginn des Tätigkeitsverbots oder nach Ende der Quarantäne gestellt werden.

Es bestand keine Erkrankung bzw. Arbeitsunfähigkeit.

Entschädigungen bei einem Betreuungserfordernis

Nach § 56 Abs. 1a IfSG können Mitarbeitende zunächst für maximal zehn Wochen, alleinbetreuende Arbeitnehmer für maximal 20 Wochen eine Entschädigung aufgrund der Schließung von Schulen oder Betreuungseinrichtungen für Kinder (z. B. Kita) bzw. für Menschen mit einer Behinderung erhalten. Der Entschädigungsanspruch richtet sich nach dem Zeitraum der epidemischen Lage und der Anspruchsumfang beginnt jährlich neu. Ein Übertrag von nicht in Anspruch genommenen Tagen ist nicht möglich. Dafür gelten insbesondere folgende Voraussetzungen:

Schließung der Schule/Betreuungseinrichtung des Kindes aufgrund behördlicher Anordnung.

Entstehung eines Betreuungsbedarfs aufgrund der Anordnung einer Behörde auf Absonderung (Quarantäne) des Kindes bzw. des Menschen mit Behinderung.

Keine gesetzlichen Feiertage oder Ferien der Schule/Betreuungseinrichtung fallen in den Betreuungszeitraum, während derer die Einrichtungen ohnehin geschlossen gewesen wären.

Das Kind hat das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet oder benötigt besondere Hilfe (zum Beispiel aufgrund einer Behinderung).

Es gab keine Möglichkeit, eine alternative, zumutbare Betreuung des Kindes herzustellen (zum Beispiel durch ältere Geschwister oder eine Notbetreuung in der Schule oder Betreuungseinrichtung).

Der Antrag auf Entschädigung muss innerhalb von 24 Monaten nach Ende der Schließung bzw. Untersagung des Betretens der Schule oder Betreuungseinrichtung gestellt werden.

In obigen Fällen wird eine Entschädigung durch das Infektionsschutzgesetz vorgenommen. Bei Quarantäne oder Tätigkeitsverbot ist die Entschädigung abhängig vom Verdienstausfall: Für die ersten sechs Wochen wird sie in voller Höhe des Verdienstausfalls erstattet. Mit Beginn der siebten Woche wird sie in Höhe von 67 Prozent des entstandenen Verdienstausfalls gewährt.

Bei Schließung von Schulen/Betreuungseinrichtungen beträgt die Entschädigung 67 Prozent des Nettoeinkommens und wird im Fall von nicht alleinerziehenden Personen für bis zu zehn Wochen, im Fall von alleinerziehenden Personen bis zu 20 Wochen, gewährt. Sie ist auf einen monatlichen Höchstbetrag von 2.016 Euro begrenzt.

Zudem werden auch die den Bruttoverdienstausfall betreffenden Sozialversicherungsbeiträge bzw. Aufwendungen zur sozialen Sicherung teilweise erstattet. Für die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge werden pauschalierte Werte herangezogen.

Darüber hinaus gibt es bei Kindern, die gepflegt werden müssen, noch den Anspruch auf Kinderkrankentage und Kinderkrankengeld über die gesetzlichen Krankenkassen.

Quizfragen: Entschädigungen für Arbeitsausfall wegen Quarantäne oder Kinderbetreuung

Testen Sie jetzt Ihr Wissen und beantworten Sie die nachstehenden Fragen. Bei einzelnen Fragen sind Mehrfachantworten möglich.

Über die Lösung informieren wir Sie im nächsten Serienteil unseres Entgelt-Quiz am Freitag, 28. Mai 2021. Möglich ist auch, die Lösungen per E-Mail an ratgebergehalt@str-auren.de zu senden (Betreff: Entgelt-Quiz). Die Steuerberatung Auren wird diese kostenlos überprüfen und sich zurückmelden.





Frage 1: Bei welcher Behörde werden Erstattungsanträge der hier beschriebenen Art eingereicht?

A) Behörde (zum Beispiel das Gesundheitsamt) des Bundeslands, in dem die Behörde ist, die die Quarantäne oder das Tätigkeitsverbot angeordnet hat.

B) Zuständige Krankenkasse des Arbeitnehmers.

C) Regierungspräsidium des Bundeslandes, in dem die Schule oder Betreuungseinrichtung des Kindes liegt.

D) Betriebstättenfinanzamt des Unternehmens.





Frage 2: Derzeit sehen sich viele Unternehmen vor der Situation, dass sie geschlossen wurden durch einen Lockdown. Können diese Unternehmen Quarantäneanträge bzw. Anträge auf Erstattung wegen Tätigkeitsverbot nach IfSG stellen?

A) Ja, da die Betriebsschließung ja durch eine Maßnahme der Bundesregierung eingeleitet wurde.

B) Nein, die angeordneten Schließungen von Betrieben sind kein Tätigkeitsverbot im Sinne des Gesetzes.





Frage 3: Was geschieht, wenn das Kind eines Mitarbeitenden unter Quarantäne gestellt wird und diese/dieser zu Hause bleiben muss, um das Kind zu betreuen? Können dafür Erstattungsanträge gestellt werden?

A) Für den Mitarbeitenden entsteht ein Entschädigungsanspruch, wenn die Betreuungseinrichtung des Kindes durch eine behördliche Anordnung geschlossen wurde.

B) Für den Mitarbeitenden entsteht ein Entschädigungsanspruch, da ein Attest des Kinderarztes vorliegt.

C) Für den Mitarbeitenden entsteht ein Entschädigungsanspruch aufgrund einer Empfehlung des Kindergartens bzw. der Schule.

D) Für den Mitarbeitenden entsteht ein Entschädigungsanspruch, da eine Quarantäneanordnung als Allgemeinverfügung ausgesprochen wurde.





Frage 4: Wie lange kann ein Arbeitnehmer Entschädigungsansprüche für die Betreuung von Kindern erhalten?

A) Bei der Schließung von Schulen oder Betreuungseinrichtungen für Kinder (z. B. Kita) kann für einen Zeitraum von längstens zehn Wochen Entschädigung beantragt werden.

B) Der Entschädigungsanspruch richtet sich nach dem Zeitraum der epidemischen Lage und der Anspruchsumfang beginnt jährlich neu. Ein Übertrag von nicht in Anspruch genommenen Tagen ist möglich.

C) Bei der Schließung von Schulen oder Betreuungseinrichtungen kann für alleinerziehende Personen für einen Zeitraum von längstens 20 Wochen Erstattung beantragt werden.

D) Der Entschädigungsanspruch richtet sich nach dem Zeitraum der epidemischen Lage und der Anspruchsumfang beginnt jährlich neu. Ein Übertrag von nicht in Anspruch genommenen Tagen ist nicht möglich.

E) Für Eltern kann für einen Zeitraum von 40 Wochen die Erstattung beantragt werden.





Frage 5: Welche Sozialversicherungsbeiträge erhält der Arbeitgeber erstattet?

A) Der Arbeitgeber erhält sowohl Arbeitgeber- als auch der Arbeitnehmeranteile erstattet.

B) Der Arbeitgeber erhält Arbeitgeberanteile erstattet.





Frage 6: Wie errechnet sich der Bruttoverdienstausfall?

A) Der Bruttoverdienstausfall wird auf Basis der in dem Monat entfallenen Arbeitszeit ermittelt. Die entfallene Arbeitszeit wird in Prozent berechnet, d.h. sie entspricht der Anzahl der Kalendertage mit Tätigkeitsverbot bzw. Quarantäne in diesem Monat, geteilt durch die Anzahl an Tagen in dem Monat.

B) Der Bruttoverdienstausfall wird von der jeweiligen Behörde nach deren Ermessen ermittelt nach Meldung des Entgeltausfalls durch den Arbeitgeber.

C) Der Bruttoverdienstausfall wird auf Basis der in dem Monat entfallenen Arbeitszeit und dem monatlichen Einkommen/Lohn ermittelt. Die entfallene Arbeitszeit wird in Prozent berechnet, d.h. sie entspricht der Anzahl der Betreuungstage geteilt durch die Anzahl der regulären Arbeitstage pro Monat.

D) Der Bruttoverdienstausfall wird von der jeweiligen Behörde nach deren Ermessen ermittelt, nach Meldung des Entgeltausfalls durch den Arbeitnehmer.





Hinweis: Über die Lösung informieren wir Sie im nächsten Serienteil unseres Entgelt-Quiz am Freitag, 28. Mai 2021. Möglich ist auch, die Lösungen per E-Mail an ratgebergehalt@str-auren.de zu senden (Betreff: Entgelt-Quiz). Die Steuerberatung Auren wird diese kostenlos überprüfen und sich zurückmelden.

Zur Autorin: Birgit Ennemoser ist mit mehr als 25 Jahren praktischer Erfahrung in den verschiedenen Sparten des Personalwesens vorrangig beratend sowie als Trainerin, Seminarleiterin und Autorin tätig. Seit 2009 leitet sie das Geschäftsfeld Personal Services der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung Auren in Stuttgart.





