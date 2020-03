Mehrere Bundesländer haben nun zur Eindämmung des Coronavirus beschlossen, die Schulen zu schließen. Was bedeutet dies für Arbeitnehmer, die keine Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder haben? Dürfen sie zu Hause bleiben? Müssen sie Urlaub nehmen?

Beim Kita-Streik der Erzieher und Erzieherinnen im Jahr 2015 haben betroffene Eltern vielfach auf Großeltern zurückgegriffen, die die Betreuung der Enkelkinder übernommen haben. Die Empfehlung lautet aber nun, genau dies aufgrund der Ansteckungsgefahr nicht zu tun. Die Eltern werden daher häufig keine andere Möglichkeit haben, als selbst die Betreuung zu übernehmen.

Dürfen Arbeitnehmer mit betreuungsbedürftigen Kindern zu Hause bleiben?

Unter gewissen Voraussetzungen dürfen Arbeitnehmer zu Hause bleiben. Wenn bei Schließung der Kita oder der Schule die Betreuung eines Kindes, das aufgrund seines Alters betreut werden muss, nicht anders sichergestellt werden, dann haben die Eltern als Arbeitnehmer in der Regel ein Leistungsverweigerungsrecht, weil ihnen die Erbringung ihrer Leistungsverpflichtung aus dem Arbeitsvertrag unzumutbar ist (§ 275 Abs. 3 BGB). In einem solchen Fall wird der Arbeitnehmer von seiner Pflicht zur Leistungserbringung befreit, es wäre insoweit nicht zwingend erforderlich, Urlaub zu nehmen.

Ein Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts besteht bei einem solchen Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitnehmers aus persönlichen Verhinderungsgründen allerdings nur unter sehr restriktiven Voraussetzungen. Die gesetzliche Regelung dazu findet sich in § 616 BGB: Dort steht, dass der Vergütungsanspruch bestehen bleibt, wenn die Verhinderung nur eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit andauert. Die Schulschließungen lassen nun aber nur einen Betreuungsbedarf entstehen, der mehrere Wochen anhalten kann. Man wird wohl kaum annehmen können, dass mehrere Wochen noch „eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit“ sind und somit über § 616 BGB ein Vergütungsanspruch über mehrere Wochen hinweg bestehen bleibt. Handelt es sich bei der Zeit der Kinderbetreuung um einen erheblichen Verhinderungszeitraum, entfällt der Anspruch nach § 616 BGB auf Lohnfortzahlung jedoch komplett. Außerdem kann der Anspruch aus § 616 BGB durch arbeits- oder tarifvertragliche Vereinbarungen eingeschränkt oder sogar vollständig ausgeschlossen sein. Arbeitnehmer dürften also zur Betreuung der Kinder zu Hause bleiben, hätten jedoch in dieser Zeit keinen Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts.

Politik sieht das Problem

CSU-Chef Markus Söder hat bereits angekündigt, dass wegen der Coronavirus-Krise auf Bundesebene über die Regelungen zur Lohnfortzahlung gesprochen werden muss. Man müsse sich das bestehende Instrumentarium genau anschauen, sagte der bayerische Ministerpräsident am 13. März in München. Da es überall in Deutschland zu. Schulschließungen kommt, sei dies eine nationale Herausforderung. Deswegen müsse man unbedingt über die Lohnfortzahlung reden.

Der einzig sichere Weg, der Arbeit unter Aufrechterhaltung der Entgeltzahlungsverpflichtung des Arbeitgebers fernzubleiben, ist Urlaub zu nehmen. Nimmt der Arbeitnehmer Urlaub, erhält er Urlaubsentgelt.

Flexible Möglichkeiten prüfen

Die Lösung, über Wochen hinweg bezahlten Urlaub zu nehmen, stößt auch irgendwann, spätestens wenn alle Urlaubstage aufgebraucht sind, an ihre Grenzen. Kann der Arbeitgeber unbezahlten Urlaub gewähren? Gibt es Möglichkeiten von zu Hause aus zu arbeiten?

Besondere Situationen verlangen nach besonderen Lösungen. Es empfiehlt sich die Situation mit dem Arbeitgeber zu besprechen und gemeinsam mit diesem nach flexiblen, einvernehmlichen Lösungen zu suchen.