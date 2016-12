Freistellung

30.01.2015 | Serie Fastnacht

Wann Mitarbeiter an Rosenmontag freinehmen können

Bild: Allbau AG

Wenn an Rosenmontag die Straßenfastnacht stattfindet, sind Mitarbeiter vor allem in Karnevalshochburgen entweder mittendrin oder weit weg - jedenfalls selten am Arbeitsplatz. Viele Arbeitgeber stellen ihre Mitarbeiter sogar dafür frei. Das wirft allerdings rechtliche Fragen.mehr