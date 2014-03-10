Was es beim Sabbatical zu beachten gilt

Im öffentlichen Dienst haben Beamte und Angestellte Anspruch auf ein Sabbatical – wobei auch hier eine Ablehnung beispielsweise wegen personeller Engpässe möglich ist. In der Privatwirtschaft gibt es grundsätzlich keinen Anspruch auf ein Sabbatjahr. Dennoch gewähren immer mehr Unternehmen ihren Mitarbeitenden auf Wunsch eine berufliche Auszeit – ob zur Weiterbildung, zur Pflege Angehöriger oder um ihnen den Traum einer Weltreise zu ermöglichen.

Für diese Zeit besteht kein Anspruch auf Erholungsurlaub. Der Arbeitgeber darf die Urlaubstage während eines Sabbaticals anteilig kürzen, entschied das LAG Berlin. Was müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmende sonst noch beachten und welche Sabbatical-Modelle gibt es?

Sabbatical: Was ist das eigentlich?

Das Sabbatjahr, auch Sabbatical genannt, bezeichnet eine längere, meist mehrmonatige Unterbrechung des Arbeitslebens. Der Arbeitnehmende erhält während dieser befristeten Auszeit monatlich ein Arbeitsentgelt, das er durch Vor- bzw. Nacharbeit erwirtschaftet hat. Er oder sie spart somit über einen gewissen Zeitraum auf einem Langzeitkonto Arbeitszeit an. Das angesparte Arbeitszeitguthaben kann der Arbeitnehmende schließlich für eine längere Freistellung von der Arbeitspflicht aufwenden.

Sabbatjahr: Vorteile für Arbeitgeber

Mitarbeitende in auftragsschwachen Zeiten freizustellen, kann Kosten senken – vor allem bei unbezahlter Freistellung. Aber auch bei bezahltem Sabbatical ist die Rechnung oft günstiger als eine Kündigung: Abfindungen und spätere Neueinstellungskosten entfallen, und das Personal bleibt im Unternehmen.

Mitarbeitende können Abstand gewinnen und neue Erfahrungen sammeln.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird erleichtert.

Das Unternehmen kann seine Stellung im Wettstreit um Nachwuchskräfte stärken.

Sabbatical-Regelung: Vertragliche Vereinbarungen

Möchten Arbeitgeber die Rahmenbedingungen rund um ein Sabbatical vertraglich regeln, sollten folgende Punkte mit aufgenommen werden:

die Durchführung der Arbeitszeitansparung,

die mögliche Dauer des Sabbaticals,

Regelungen zu Vergütung,

Versicherungen,

betriebliche Altersversorgung und anderen Sonderleistungen des Arbeitgebers

sowie – gerade aus Arbeitnehmersicht – die Aufgaben und die Position des Arbeitnehmenden nach seiner Rückkehr.

Ebenso sollte geregelt sein, was bei einer vorzeitigen Rückkehr passiert. Keinen Anspruch auf eine vorzeitige Beendigung eines Sabbatjahrs hatten nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen zwei Kölner Lehrer, die ihre Weltreise beenden mussten.

Darüber hinaus kann kollektivrechtlich, beispielsweise im Wege einer Betriebsvereinbarung oder eines Tarifvertrags, die generelle Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Sabbaticals vorgesehen sein.

Verschiedene Sabbatical-Modelle

Für ein Sabbatical kommen verschiedene Modelle in Betracht. Dabei lassen sich regelmäßig die folgenden Varianten unterscheiden:

Langzeitkonto: Ansparen von Arbeitszeitguthaben auf ein Wertguthabenkonto für eine längere bezahlte und sozialversicherte Freistellung. Es ist gesetzlich in den §§ 7b ff. SGB IV geregelt.

Teilzeitmodell: Umwandlung in eine zeitlich befristete Teilzeitbeschäftigung (Brückenteilzeit) bei gleichzeitiger Arbeit über die vereinbarten Stunden hinaus.

bei gleichzeitiger Arbeit über die vereinbarten Stunden hinaus. Unbezahlter Urlaub (lesen Sie dazu: Unbezahlte Freistellung durch den Arbeitgeber).

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