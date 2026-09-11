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Arbeitszeitmodell

Frau stempelt
Bild: Pixabay

Arbeitszeitmodelle regeln die organisatorische und rechtliche Gestaltung der Arbeitszeit in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Sie bestimmen Umfang, Lage und Flexibilität der Arbeitsleistung – von Voll- und Teilzeit bis zu Gleitzeit, Schichtarbeit oder Jahresarbeitszeit. Für Unternehmen sind sie ein zentrales Instrument zur Steuerung von Personaleinsatz, Kosten und Auslastung und müssen zugleich arbeitsrechtliche Vorgaben, Mitbestimmungsrechte und Dokumentationspflichten beachten. 

Auf den Haufe-Portalen Personal, Recht und Arbeitsschutz finden Sie aktuelle Informationen und Praxishilfen zur rechtssicheren Gestaltung von Arbeitszeitmodellen.

Weitere Hintergründe und Informationen zum Arbeitszeitmodell finden Sie auf der entsprechenden Wissensseite .

Arbeitszeitmodell auf dem Portal Personal

Flexible Arbeitszeitmodelle in der Personalpraxis

Auf dem  Portal Personal stellt Haufe Fachbeiträge zur praktischen Gestaltung flexibler Arbeitszeitmodelle bereit. Diese behandeln unter anderem Gleitzeitmodelle, Vertrauensarbeitszeit, Teilzeitmodelle oder mobile Arbeit. Die Beiträge erläutern organisatorische Voraussetzungen, betriebliche Umsetzungsmöglichkeiten sowie typische Herausforderungen bei der Einführung flexibler Arbeitszeitregelungen. Ergänzend stehen Arbeitshilfen und Musterregelungen zur Verfügung, beispielsweise Vorlagen für Betriebsvereinbarungen zu Gleitzeit oder mobilem Arbeiten. Checklisten unterstützen Personalverantwortliche bei der Einführung neuer Arbeitszeitmodelle, etwa bei der Abstimmung mit dem Betriebsrat oder der Anpassung interner Prozesse.

Arbeitszeitkonten und Zeitwertkonten

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Einführung und Verwaltung von Arbeitszeitkonten. Fachbeiträge erläutern die Unterschiede zwischen kurzfristigen Gleitzeitkonten, Langzeitkonten und Zeitwertkonten sowie deren Einsatzmöglichkeiten im Personalmanagement. Darüber hinaus stellt Haufe Mustervereinbarungen, Praxisbeispiele aus Unternehmen sowie Hinweise zur technischen Umsetzung bereit. Erläutert werden auch Fragen der Dokumentation, der Führung von Zeitkonten und der Integration in digitale Zeiterfassungssysteme.

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

Arbeitszeitmodelle spielen eine zentrale Rolle bei Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Auf dem Portal Personal finden sich Fachbeiträge zu Teilzeitmodellen, Elternzeitregelungen, Jobsharing oder familienfreundlichen Arbeitszeitkonzepten. Praxisbeispiele zeigen, wie Unternehmen flexible Arbeitszeitlösungen implementieren, um Fachkräfte zu binden und Arbeitszufriedenheit zu erhöhen. Ergänzend stehen Leitfäden und Checklisten zur Verfügung, die Personalabteilungen bei der Planung entsprechender Modelle unterstützen.

Arbeitszeitmodell auf dem Portal Recht

Arbeitszeitrechtliche Rahmenbedingungen

Das Haufe Portal Recht stellt umfassende Informationen zu den gesetzlichen Grundlagen der Arbeitszeitgestaltung bereit. Fachbeiträge erläutern die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes, insbesondere Höchstarbeitszeiten, Ruhezeiten, Pausenregelungen sowie Sonn- und Feiertagsarbeit. Kommentierungen ordnen aktuelle Rechtsprechung ein, etwa Entscheidungen zur Arbeitszeiterfassung oder zur Auslegung von Ruhezeiten. Diese Inhalte unterstützen Unternehmen dabei, Arbeitszeitmodelle rechtskonform zu gestalten und rechtliche Risiken zu vermeiden.

Mitbestimmung des Betriebsrats bei Arbeitszeitmodellen

Die Einführung oder Änderung von Arbeitszeitmodellen unterliegt regelmäßig der Mitbestimmung des Betriebsrats. Haufe stellt hierzu Fachbeiträge bereit, die die Beteiligungsrechte nach dem Betriebsverfassungsgesetz erläutern, insbesondere nach § 87 BetrVG. Darüber hinaus werden typische Konfliktfelder und Lösungsansätze dargestellt, beispielsweise bei der Einführung von Schichtmodellen oder digitaler Zeiterfassung. Muster für Betriebsvereinbarungen und Praxisbeispiele helfen bei der rechtssicheren Ausgestaltung entsprechender Regelungen.

Arbeitszeiterfassung und Dokumentationspflichten

Die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Das Portal Recht erläutert die rechtlichen Hintergründe, etwa auf Grundlage der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und nationaler Gerichte. Neben rechtlichen Einordnungen werden auch Anforderungen an Zeiterfassungssysteme dargestellt. Unternehmen erhalten Hinweise zur praktischen Umsetzung sowie zu Dokumentationspflichten und Aufbewahrungsfristen.

Arbeitszeitmodell auf dem Portal Arbeitsschutz

Arbeitszeitgestaltung und Gesundheitsschutz

Arbeitszeitmodelle haben direkte Auswirkungen auf den Gesundheitsschutz von Beschäftigten. Auf dem Portal Arbeitsschutz werden Fachbeiträge bereitgestellt, die sich mit den gesundheitlichen Folgen von Schichtarbeit, Nachtarbeit und langen Arbeitszeiten befassen. Die Beiträge erläutern, welche arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse bei der Gestaltung von Arbeitszeitmodellen berücksichtigt werden sollten. Ergänzend stehen Empfehlungen zur ergonomischen Gestaltung von Schichtsystemen sowie Hinweise zu gesetzlichen Schutzvorschriften zur Verfügung.

Gefährdungsbeurteilung bei Arbeitszeitmodellen

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung müssen auch arbeitszeitbezogene Belastungen berücksichtigt werden. Das Portal Arbeitsschutz stellt hierzu Leitfäden und Checklisten bereit, die Unternehmen bei der Analyse von Belastungsfaktoren unterstützen. Praxisorientierte Arbeitshilfen zeigen, wie Schichtsysteme bewertet, Ruhezeiten überprüft und gesundheitliche Risiken reduziert werden können. Beispiele aus der betrieblichen Praxis verdeutlichen typische Vorgehensweisen bei der Anpassung bestehender Arbeitszeitmodelle.

Arbeitszeitmodelle sind ein zentrales Element moderner Arbeitsorganisation. Sie verbinden arbeitsrechtliche Vorgaben, betriebliche Flexibilitätsanforderungen und gesundheitliche Schutzaspekte und stellen damit ein wesentliches Steuerungsinstrument für Unternehmen und Organisationen dar.

Unternehmerbuchhalter Berechnung von Steuern
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Märzklausel einfach erklärt

Wird eine Einmalzahlung in den Monaten Januar bis März eines Jahres ausgezahlt, ist die Märzklausel bei der Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge zu beachten. In welchen Fällen gilt sie? Und wie ist die Märzklausel praktisch umzusetzen? Ein Überblick.
Uhr Zeit Arbeitszeit
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Flexibel arbeiten, gesund bleiben

Wie Arbeitszeitmodelle das Wohlbefinden beeinflussen

Moderne Arbeitszeitmodelle ermöglichen Beschäftigten die Wahl zwischen längeren Arbeitszeiten mit höherem Gehalt oder mehr Freizeit. Diese Wahlfreiheit bietet Chancen, aber stellt Unternehmen und Beschäftigte vor Herausforderungen. Eine Verringerung der Arbeitszeit kann das Einkommen senken, während längere Arbeitszeiten gesundheitliche Risiken bergen. Daher ist es entscheidend, diese Modelle gesundheitsförderlich zu gestalten.
Pflegeheim
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Schichtarbeit

Vier-Schicht-System: Grundlagen, Funktion und Arbeitsschutz

Mit dem Vier-Schicht-System kann ein Unternehmen seinen Betrieb rund um die Uhr sicherstellen. Dabei werden Früh-, Spät- und Nachtschichten des Drei-Schicht-Systems durch eine zusätzliche Reserveschicht ergänzt. Das Vier-Schicht-System kann für die Beschäftigten einige Vorteile haben, wenn durch eine klug gelegte Schichtabfolge die Belange des Arbeits- und Gesundheitsschutzes genügend berücksichtigt werden.
Mann Business Laptop Hut Hemd Pool
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Moderne Arbeitswelt

Workation – Spaßfaktor für privilegierte Beschäftigte?

Im Urlaub die ein oder andere berufliche E-Mail bearbeiten, an einem Meeting teilnehmen und zwischendurch im Meer schwimmen gehen? Mit Workation ist das möglich und wird für Beschäftigte immer attraktiver, da Urlaubstage eingespart werden können und zugleich der Stress aufgrund des übervollen Postfachs am ersten Arbeitstag nach dem Urlaub ausbleibt. Doch welche gesundheitlichen Aspekte sind dabei zu beachten?
Bunte Uhren vor weißem Hintergrund
Bunte Uhren vor weißem Hintergrund
Mehr Flexibilisierung

BAuA-Arbeitszeitbefragung 2021: Arbeitszeiten haben sich während der Pandemie verändert

Während der Corona-Pandemie hat sich für viele Beschäftigte in Deutschland die Länge der Arbeitszeit verändert. Dies ist ein Ergebnis der aktuell erschienenen BAuA-Arbeitszeitbefragung 2021. Bei immerhin 26 Prozent der Beschäftigten hat sich die Arbeitszeit dabei zumindest vorübergehend verlängert, nur für 19 Prozent verkürzt. Aber auch hinsichtlich der Arbeitszeitlage und der Flexibilisierung der Arbeitszeit hatte die Pandemiezeit laut Umfrage keinen geringen Einfluss.
Viertagewoche 4 Tage Woche
Viertagewoche 4 Tage Woche
Studie

4-Tage-Woche: Gesundheitliche Vorteile nicht nur Wunschdenken?

In Island ist die 4-Tage-Arbeitswoche bereits fest gesetzlich verankert. Eine aktuelle Studie zeigt, dass sich auch in Deutschland über 80 Prozent der Beschäftigten in Vollzeit für eine 4-Tage-Woche aussprechen. Ihre Befürworter erhoffen sich unter anderem erhebliche positive Effekte für die Gesundheit der Beschäftigten. In Großbritannien zeigte sich in einer groß angelegten Studie, dass positive gesundheitliche Effekte anscheinend durchaus realistisch sind.
Uhr Zeiger
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Flexible Arbeitszeiten

Remote Work, Homeoffice, Workation, Gleitzeit: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten und Varianten flexibler Arbeitsmodelle. Unternehmen tun gut daran, ihren Mitarbeitenden durch solch ein Angebot selbstbestimmteres Arbeiten zu ermöglichen. Denn das Verständnis von Arbeit und Work-Life-Balance wandelt sich. Wir stellen verschiedene Optionen vor.
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