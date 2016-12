Arbeitszeitmodell

03.11.2015 | News Preisverleihungen

Best Paper Award 2015 geht nach Münster

Bild: Renate Ortlieb/Karl-Franzens-Universität Graz

Die diesjährige Gewinnerin des Best Paper Awards ist Claudia Kröll von der Universität Münster. Die Nachwuchswissenschaftlerin wurde Ende September in Graz ausgezeichnet. In ihrem Paper untersucht Kröll die Auswirkungen flexibler Arbeitsmodelle auf die Arbeitgeberattraktivität.mehr