4-Tage-Woche: Gesundheitliche Vorteile nicht nur Wunschdenken?

Bild: Jonas Hasselqvist / Pixabay Die 4-Tage-Woche gleicht einem Sprint, aber die Mehrheit der Beschäftigten ist dafür

In Island ist die 4-Tage-Arbeitswoche bereits fest gesetzlich verankert. Eine aktuelle Studie zeigt, dass sich auch in Deutschland über 80 Prozent der Beschäftigten in Vollzeit für eine 4-Tage-Woche aussprechen. Ihre Befürworter erhoffen sich unter anderem erhebliche positive Effekte für die Gesundheit der Beschäftigten. In Großbritannien zeigte sich in einer groß angelegten Studie, dass positive gesundheitliche Effekte anscheinend durchaus realistisch sind.