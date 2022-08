Arbeitsrechtliche Grundlage zur Einführung der Viertagewoche

Bild: Kostis Fokas Immer mehr Beschäftigte wünschen sich die Möglichkeit, ihre vertraglich vereinbarte Arbeitszeit an vier statt fünf Wochen­tagen zu erbringen.

Dass die Arbeitswoche bereits am Donnerstag endet oder erst am Dienstag beginnt, wünschen sich immer mehr Arbeitnehmende in Deutschland. Die Viertagewoche hält bereits – wenn auch in ganz unterschiedlicher Form und trotz rechtlicher Hindernisse – Einzug in deutsche Betriebe. Eine arbeitsrechtliche Bestandsaufnahme.