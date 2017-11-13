Wichtige Änderungen zum Jahreswechsel für HR

Überblick

Welche Gesetze und Änderungen in Arbeitsrecht und Entgelt bringt der Jahreswechsel 2025-2026 mit sich? Von digitaler Arbeitsvertrag bis elektronische AU-Bescheinigung, von KI-Verordnung bis Jahressteuergesetz, von Sozialversicherungswerte bis Mindestlohn: Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Personalerinnen und Personaler erfahren in diesem Beitrag, welche Neuerungen und Themenfelder sie zum Jahreswechsel 2026 im Blick haben sollten. Die folgende Übersicht wird laufend ergänzt.

Arbeitsrecht: Aktuelles zum Jahreswechsel

Wie es um die CSRD-Pflicht für Unternehmen steht

Die wichtigsten BAG-Urteile des Jahres 2025

Arbeiten über die Regelaltersgrenze hinaus

Mindestlohn für Azubis erhöht sich 2026

EU-Kommission will zentrale Regelungen des AI Acts verschieben

Umgang mit Krankschreibungen in der Grippezeit

Mindestlohnerhöhung zum 1. Januar 2026

Urlaubsverfall und Urlaubsübertragung: ein Überblick

Entgelt: Änderungen bei Lohnsteuer und Sozialversicherung

Lohnsteuer:

Höchst-, Frei- und Pauschbeträgen: Änderungen zum Jahreswechsel

Pauschalen für Auslandsreisekosten ab 2026

Steuerfreie Aktivrente im Gesetzgebungsverfahren

Lohnsteuertabellen und Programmablaufpläne für 2026

Neuerungen bei privat Krankenversicherten ab 2026

Lohnsteuer-Ermäßigung 2026: Freibetrag beantragen

Lohnsteuerbescheinigungen für 2025 und 2026

Neue Entfernungspauschale ab 2026

bAV: Steuerliche Verbesserungen geplant

Sofortprogramm bringt Steuererleichterungen im Personalbereich


Sozialversicherung:

Entgeltfortzahlung im Minijob: Umlage U1 ab 2026

Minijob: Umlage U2 im Jahr 2026

Sozialversicherung: die Beitragssätze für 2026

Entsendungen in Abkommensstaaten: Verfahrensänderung

Änderungen im Branchenkatalog für Sofortmeldungen

Kurzarbeitergeld: Bezugsdauer soll erneut verlängert werden

Nachweis der Elterneigenschaft in der Pflegeversicherung: Änderungen

Midijob: Neue Formeln ab 1. Januar 2026

Jahresarbeitsentgeltgrenzen für 2026

Neue Grenzen bei Minijobs und Midijobs

Keine Rechtskreistrennung mehr in Beitragsnachweisen

Künstlersozialabgabe wird gesenkt

Beitragsbemessungsgrenze (BBG): Voraussichtlicher Wert 2026


