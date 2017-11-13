Wichtige Änderungen zum Jahreswechsel für HR
Personalerinnen und Personaler erfahren in diesem Beitrag, welche Neuerungen und Themenfelder sie zum Jahreswechsel 2026 im Blick haben sollten. Die folgende Übersicht wird laufend ergänzt.
Arbeitsrecht: Aktuelles zum Jahreswechsel
Wie es um die CSRD-Pflicht für Unternehmen steht
Die wichtigsten BAG-Urteile des Jahres 2025
Arbeiten über die Regelaltersgrenze hinaus
Mindestlohn für Azubis erhöht sich 2026
EU-Kommission will zentrale Regelungen des AI Acts verschieben
Umgang mit Krankschreibungen in der Grippezeit
Mindestlohnerhöhung zum 1. Januar 2026
Urlaubsverfall und Urlaubsübertragung: ein Überblick
Entgelt: Änderungen bei Lohnsteuer und Sozialversicherung
Lohnsteuer:
Höchst-, Frei- und Pauschbeträgen: Änderungen zum Jahreswechsel
Pauschalen für Auslandsreisekosten ab 2026
Steuerfreie Aktivrente im Gesetzgebungsverfahren
Lohnsteuertabellen und Programmablaufpläne für 2026
Neuerungen bei privat Krankenversicherten ab 2026
Lohnsteuer-Ermäßigung 2026: Freibetrag beantragen
Lohnsteuerbescheinigungen für 2025 und 2026
Neue Entfernungspauschale ab 2026
bAV: Steuerliche Verbesserungen geplant
Sofortprogramm bringt Steuererleichterungen im Personalbereich
Sozialversicherung:
Entgeltfortzahlung im Minijob: Umlage U1 ab 2026
Minijob: Umlage U2 im Jahr 2026
Sozialversicherung: die Beitragssätze für 2026
Entsendungen in Abkommensstaaten: Verfahrensänderung
Änderungen im Branchenkatalog für Sofortmeldungen
Kurzarbeitergeld: Bezugsdauer soll erneut verlängert werden
Nachweis der Elterneigenschaft in der Pflegeversicherung: Änderungen
Midijob: Neue Formeln ab 1. Januar 2026
Jahresarbeitsentgeltgrenzen für 2026
Neue Grenzen bei Minijobs und Midijobs
Keine Rechtskreistrennung mehr in Beitragsnachweisen
Künstlersozialabgabe wird gesenkt
Beitragsbemessungsgrenze (BBG): Voraussichtlicher Wert 2026
-
