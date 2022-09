Bild: Pexels / Tom Fisk Unternehmen stehen ab Januar 2023 in der Pflicht dafür zu sorgen, dass es innerhalb ihrer Lieferketten nicht zu Menschenrechtsverletzungen kommt.

Ein professionelles Nachhaltigkeitsmanagement wird in der Arbeitswelt unter dem Gesichtspunkt der "Corporate Social Responsibility" immer wichtiger. Mit dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, das am 1. Januar 2023 in Kraft tritt, adressiert der Gesetzgeber nun die Aspekte einer nachhaltigen Lieferkette und nimmt Unternehmen in die Pflicht.