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Betriebsrat

Zwei Maenner und eine Frau sitzen im Buero an Schreibtisch
Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Der Betriebsrat ist die von den Arbeitnehmern eines Betriebs gewählte betriebliche Interessenvertretung, der vor allem in sozialen Angelegenheiten Mitbestimmungsrechte zustehen.

Aufgaben und Rechte der Betriebsräte finden sich nicht nur im Betriebsverfassungsgesetz. Er hat eine umfassende Befugnis, sich aller Maßnahmen anzunehmen, die der Belegschaft dienen und einen Informationsanspruch im Rahmen seiner gesetzlichen Beteiligungsrechte.

Betriebsrat: Mitbestimmung

Das erzwingbare Recht auf Mitbestimmung des Betriebsrats in sozialen Angelegenheiten greift grundsätzlich nur bei Regelungen mit einem kollektiven Bezug - nicht aber bei persönlichen Einzelfallregelungen ein.

Balance
Balance
Betriebsrat

Mitbestimmung bei der Einführung von KI-Systemen

Künstliche Intelligenz bietet Unternehmen enorme Chancen, Prozesse zu optimieren. Gleichzeitig betrifft die Einführung und Nutzung generativer KI-Systeme oft sensible Themen wie Leistungsbewertung, Verhaltens­kontrolle oder Datenschutz. Eine frühzeitige und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Betriebs­rat ist wichtig, damit der Spagat zwischen technologischer Innovation und betrieblicher Mitbestimmung gelingt.

Mitbestimmung bei der Einführung von KI-Systemen
Wahl Wahlrecht wählen Wahlurne abstimmen Stimme
Wahl Wahlrecht wählen Wahlurne abstimmen Stimme

Betriebsratswahl

Ab dem 1. März beginnen die Betriebsratswahlen 2026. Wie diese stattzufinden haben, regelt das Betriebsverfassungsgesetz sowie eine eigene Wahlordnung. In unserem Top-Thema lesen Arbeitgeber alles Wissenswerte zur Vorbereitung, Durchführung und Gültigkeit von Betriebsratswahlen und erfahren, welche Fallstricke es gibt.
Junge Menschen arbeiten
Junge Menschen arbeiten

Ausbildung: Azubis rechtssicher beschäftigen

Auszubildende in tariflich nicht gebundenen Betrieben haben Anspruch auf einen Mindestlohn. Was Arbeitgeber zudem bei der Festlegung der Ausbildungsvergütung beachten müssen und welche weiteren arbeits-, sozialversicherungs- und lohnsteuerrechtlichen Fragen für die Ausbildung bestehen, haben wir in diesem Top-Thema zusammengefasst.
Männer in weißen Overals in der Umkleidekabine
Männer in weißen Overals in der Umkleidekabine

Umkleidezeit als Arbeitszeit im öffentlichen Dienst

Viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst müssen sich erst einmal umziehen, bevor sie ihre Arbeit aufnehmen, z. B. in Pflege- und Betreuungseinrichtungen oder im Krankenhaus. Deshalb spielt es im öffentlichen Dienst eine wichtige Rolle, ob Umkleidezeiten, Wegezeiten und Waschzeiten als Arbeitszeit anzusehen sind und vom Arbeitgeber bezahlt werden müssen.
Renter auf Jobsuche
Renter auf Jobsuche

Babyboomer: Arbeiten trotz Rente

Rund eine Million Menschen gehen in den kommenden zehn Jahren in den Ruhestand - pro Jahr. Das könnte eine Antwort auf den Fachkräftemangel sein, denn mit der Rente ist nicht alles vorbei: Mentorenprogramme, Beratungspositionen und Hinausschiebensvereinbarungen für einen flexiblen Renteneintritt eröffnen Beschäftigungsmodelle für Ältere - und einen immensen Mehrwert für Arbeitgeber.
Computer
Computer

Digitale Personalakte

Was muss in die digitale Personalakte? Wer darf die Personalakte einsehen? Gibt es Aufbewahrungsfristen für die digitale Personalakte und wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Rund um die digitale Personalakte stellen sich zahlreiche rechtliche Fragen, die wir in diesem Top-Thema beantworten.
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Zum Thema Betriebsrat
Rechtssicherheit: Crashkurs Arbeitsrecht für Führungskräfte
Crashkurs Arbeitsrecht für Führungskräfte

Dieser Crashkurs stellt das Arbeitsrecht speziell für Führungskräfte übersichtlich und leicht verständlich dar – vom Start in den Job über Personalgespräche und Umgang mit dem Betriebsrat bis hin zu arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzungen.
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