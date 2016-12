21.06.2012 | News Datenschutz

IT und Internet schaden Datenschutz im Personalmanagement

Bild: MEV-Verlag, Germany

87 Prozent der deutschen Personalmanager finden es zunehmend schwieriger, den Schutz sensibler Daten in ihrem Zuständigkeitsbereich zu gewährleisten. Grund dafür sind die rasanten Entwicklungen in IT und Internet, zeigt eine Studie der Managementberatung Kienbaum und der Bitkom Servicegesellschaft.mehr