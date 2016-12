27.11.2013 | News Koalitionsvertrag

Die Koalitionspläne zu Datenschutz und IT-Sicherheit

Die große Koalition plant mehr digitalen Datenschutz und will die EU-Datenschutzverordnung zügig voranbringen. Aber auch die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung und mehr Videoüberwachung sieht der Vertrag vor. Lesen Sie hier, was noch in Sachen Datenschutz und IT-Sicherheit geplant ist.mehr