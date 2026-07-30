Beweisverwertungsverbot

Auffahrunfall silberner Wagen fährt auf anderen silbernen Wagen a
Auffahrunfall silberner Wagen fährt auf anderen silbernen Wagen a
Beweisverwertungsverbot

BGH lässt Dashcam-Aufnahme als Beweismittel bei Verkehrsunfallverfahren zu

Dashcam-Aufnahmen, mit denen Autofahrer das Geschehen auf der Straße während ihrer Fahrt festhalten, sind umstritten. Während Befürworter sich durch Videos Klarheit bei der Analyse von Unfällen versprechen, sehen Datenschützer die Aufnahmen skeptisch. Gerichte hatten in der Vergangenheit unterschiedlich entschieden, ob solche Aufnahmen als Beweismittel verwendet werden dürfen. Der BGH hat nun für etwas mehr Klarheit gesorgt.
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