Beweisverwertungsverbot

12.11.2014 | News Staatsanwaltlicher Lauschangriff

Mitgehörtes Gespräch Verteidiger/Mandant unterliegt Verbot der Beweisverwertung

Bild: Heiko Birx

In einem Rechtsstaat muss sichergestellt sein, dass vertrauliche Gespräche zwischen einem Angeklagten und seinem Anwalt auch vertraulich bleiben. In einem vom LG Augsburg entschiedenen Fall bekam die Staatsanwaltschaft große Ohren und wollte sich nicht an das Grundgesetz halten.mehr