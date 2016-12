14.08.2013 | News Verkehrsrecht

Vorsicht beim Öffnen der Fahrertür

Bild: Haufe Online Redaktion

Wer die Fahrertür seines stehenden Fahrzeugs öffnet, hat dies so zu tun, dass der fließende Verkehr nicht gefährdet wird. Kommt es beim Öffnungsvorgang zu einer Kollision, so trifft in der Regel den Türöffner das überwiegende Verschulden.mehr