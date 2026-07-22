Private Pkw-Nutzung

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Praxis-Tipp

Firmenwagen mit Elektroantrieb: So versteuern Unternehmer die Privatnutzung

Die Regeln für die private Pkw-Nutzung sind je nach Fahrzeugart unterschiedlich und werfen häufig Fragen auf. Das gilt insbesondere für Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybridfahrzeuge, für die der Gesetzgeber steuerliche Vergünstigungen geschaffen hat. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick darüber, welche Fahrzeuge begünstigt sind und wie die private Nutzung steuerlich zu erfassen ist.
Firmenwagen
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Pkw-Nutzung

Was ist beim Vorsteuerabzug und der Umsatzsteuer zu beachten

Jeder Unternehmer, der einen Firmenwagen privat nutzt, muss den Wert der privaten Pkw-Nutzung versteuern. Die Sachverhalte müssen sowohl einkommensteuerlich als auch umsatzsteuerlich beurteilt werden. Es ist eine fachliche Herausforderung, den richtigen Betrag als Grundlage für die Besteuerung der privaten Nutzung zu berechnen, zumal bei Einkommensteuer und Umsatzsteuer unterschiedliche Maßstäbe angesetzt werden.
Geschäftsmann in Anzug am Steuer
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BFH-Kommentierung – private Pkw-Nutzung

Berechnung der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

Kann für den zu versteuernden Nutzungsanteil für private Fahrten mit dem Firmenwagen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte beim Unternehmer wie beim Arbeitnehmer ein bestimmter Betrag hinzugerechnet werden, wenn nur wenige Fahrten erfolgen? Der BFH hat eine Anwendung der Rechtsprechung zur Berechnung bei Arbeitnehmern für Unternehmer verneint. Lesen Sie hier, wie Sie rechnen müssen.
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Fachbeiträge & Kommentare
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